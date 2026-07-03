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Βυθίστηκε το πολυτελές ταχύπλοο σκάφος, στο οποίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά ανοιχτά της Βουλιαγμένης το πρωί της Παρασκευής, παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των παραπλεόντων σκαφών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, στο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν εγκαίρως από παραπλέον ιστιοφόρο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Πρόκειται για έναν 63χρονο κυβερνήτη και τρεις 22χρονους, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με πλωτό του Λιμενικού στο Λιμενικό Τμήμα της Παλαιάς Φώκαιας, όπου διενεργείται προανάκριση.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύο πυροσβεστικά πλοιάρια της Πυροσβεστικής, καθώς και δύο ναυαγοσωστικά σκάφη, τα οποία συνέδραμαν στην επιχείρηση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε βίντεο με την στιγμή της φωτιάς και της κατάσβεσης στο σκάφος