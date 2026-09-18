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Ξεκίνησε η συγκλονιστική θεατρική παράσταση «18/9» της Δώρας Χρυσικού μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη, 13 χρόνια απ’ τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα απ’ την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.

Αυτήν την ώρα ξεκινάνε και οι αντιφασιστικές εκδηλώσεις μνήμης στη Νίκαια, το Κερατσίνι και σε όλη την Ελλάδα.

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Είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει μια τέτοια αντιφασιστική θεατρική παράσταση μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Υποδεχόμενος τη Δώρα Χρυσικού ο Νικόλας Φαραντούρης έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια συγκυρία που κάποιοι στη Ελλάδα και στην Ευρώπη προσπαθούν να αναστήσουν τα φαντάσματα του παρελθόντος που σκόρπισαν το θάνατο και τον όλεθρο και έγραψαν τις χειρότερες σελίδες ντροπής της ανθρώπινης ιστορίας στην Ευρώπη. Ποτέ ξανά».