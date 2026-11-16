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Ο Πέτρος Ξεκούκης παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, οι οποίες μεταδόθηκαν από το «Happy Day», το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου του 2026 και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως έχει ήδη ετοιμάσει τον τάφο του. Όπως ανέφερε ο ηθοποιός, έχει επιλέξει λευκό μάρμαρο Πεντέλης, ενώ το σημείο βρίσκεται στην πρώτη σειρά του κοιμητηρίου Μεγάρων.

Ο Πέτρος Ξεκούκης επισκέπτεται συχνά το σημείο και, όπως είπε αστειευόμενος, κάποια στιγμή ξάπλωσε μέσα στον τάφο και του φάνηκε στενός. Ο ηθοποιός σχολίασε μάλιστα με χιούμορ στον νεκροθάφτη ότι δεν βολευόταν. Όπως εξήγησε, προχώρησε σε αυτή την κίνηση για να είναι έτοιμος και να γνωρίζει από πριν πού θα καταλήξει όταν φύγει από τη ζωή.

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