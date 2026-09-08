Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Δανάη Μπάρκα αντέδρασε έντονα στη δημοσίευση ψευδών ειδήσεων που αφορούν την υγεία της και την πρόσφατη εγκυμοσύνη της.

Η ηθοποιός κατήγγειλε τη διακίνηση παραπλανητικών πληροφοριών για ορμονοθεραπείες και ιατρικές απαγορεύσεις μέσω αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια προέτρεψε τους ακολούθους της να αποφεύγουν την ανάγνωση τέτοιων ιστοσελίδων, τονίζοντας ότι η παραπληροφόρηση ενισχύεται από τα διαδικτυακά κλικ.

Η Δανάη Μπάρκα προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά εάν συνεχιστεί η συστηματική δημοσίευση ανυπόστατων ειδήσεων που αφορούν την προσωπική της ζωή.

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Την έντονη αντίδραση της Δανάης Μπάρκα προκάλεσαν δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες και περιέχουν, όπως καταγγέλλει η ίδια, ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες για την υγεία της και την εγκυμοσύνη της.

Η ηθοποιός, η οποία ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, δημοσίευσε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram screenshots από τίτλους δημοσιευμάτων που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε «ορμονοθεραπεία», «κατεψυγμένα ωάρια» και υποτιθέμενη «απαγόρευση του γιατρού για την εγκυμοσύνη της».

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Η οργισμένη ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Η Δανάη Μπάρκα εξέφρασε την ενόχλησή της για τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, καλώντας παράλληλα τους διαδικτυακούς της ακολούθους να μην τους δίνουν κλικ και να είναι προσεκτικοί με τις πηγές που επιλέγουν.

«Παιδιά μην διαβάζετε αυτές τις γελοιότητες. Σε αυτά τα ντροπιαστικά σάιτ που εμφανίζονται σε facebook και Instagram χωρίς φόλοουερς, χωρίς δημοσιογράφους με όνομα κλπ. κλπ. μην δίνετε κλικ».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός προειδοποίησε ότι είναι πιθανό να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια, ιδιαίτερα όταν τα δημοσιεύματα αφορούν θέματα υγείας.

«Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά σε όλα αυτά γιατί κουράστηκα πλέον αλλά τώρα παραέγινε ειδικά όταν γράφουν για θέμα υγείας και το βλέπουν άνθρωποί μου».

Σε δεύτερο story, η Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε εκ νέου στη διάδοση των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων, ζητώντας από τον κόσμο να δείχνει μεγαλύτερη προσοχή απέναντι σε όσα διαβάζει στα social media.

«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρώ τη συστηματική δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων που με αφορούν, ακόμα και για ζητήματα ιατρικού χαρακτήρα.

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Παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πηγές που επιλέγετε να διαβάζετε και να σχολιάζετε από κάτω και να θυμάστε πως κάθε κλικ ενισχύει τέτοιου είδους πρακτικές.

Η παραπληροφόρηση, τα ψέματα και η γελοιότητα έχουν όρια. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική συνεχιστεί, από οποιονδήποτε και αν είναι, θα προχωρήσω σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία μου.

Η ανοχή μας συντηρεί κάθε τέτοια τακτική, γι’ αυτό πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πως είναι οκ όλα αυτά».

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