Εξαγριωμένος οδηγός γρονθοκόπησε το πρωί στου Ζωγράφου οδηγό λεωφορείου γιατί δεν έβγαλε φλας, με αποτέλεσμα ο οδηγός του λεωφορείου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο δράστης ακολούθησε το λεωφορείο, και κάποια στιγμή οι οδηγοί των δύο οχημάτων κατέβηκαν κάτω με τον οδηγό του ΙΧ να φωνάζει «χτύπα με ρε, χτύπα με». Ο οδηγός του λεωφορείου δεν αντέδρασε, και ο οδηγός του ΙΧ τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, το περιστατικό φέρεται να άρχισε επειδή το λεωφορείο φαίνεται να μην έβγαλε φλας όταν ξεκίνησε.

Αφού χτύπησε τον οδηγό του λεωφορείου, ο οδηγός του ΙΧ έφυγε από το σημείο.

«Ξεκίνησα από τον τερματικό σταθμό στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Αντιλήφθηκα ότι με ακολουθεί ένας οδηγός σε έξαλλη κατάσταση. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να μου φωνάζει να κατέβω. Το έκανα για να τον ηρεμήσω και τότε άρχισε να μου φωνάζει “χτύπα με ρε! Χτύπα με!”. Δεν αντέδρασα και τότε άρχισε να με χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο. Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια» είπε ο οδηγός του λεωφορείου.