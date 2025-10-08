Στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην υπουργό.

Ο κ. Ασλανίδης δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και έδωσε κατάθεση στην ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλος αναφορικά με τις καταγγελίες για αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος των Τεμπών.

Όπως δήλωσε εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου, ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, που αντιμετωπίζει ο κ. Τριαντόπουλος. Ζήτησε να κατηγορηθεί για κακούργημα και όχι για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, όπως κατηγορείται, ενώ αναφέρθηκε και στις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την εισαγγελική εντολή που καταλαμβάνει και το αίτημα του ιδίου, για εκταφή των λειψάνων των οικογενειών που το έχουν ζητήσει και για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Ο κ. Ασλανίδης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι είχαν απορριφθεί τα τρία προηγούμενα αιτήματα που είχε καταθέσει ο ίδιος ενώπιον των δικαστικών αρχών, ζητώντας εκταφή των λειψάνων του παιδιού του και για το γεγονός ότι έγινε τώρα μετά από 30 μήνες, όπως είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά, αφήνοντας, η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη επί 23 ημέρες έναν άνθρωπο να βασανίζεται στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως γνωστοποίησε επίσης ότι ήδη έχει διορίσει τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να παραστεί κατά την εκταφή των λειψάνων του παιδιού του, η οποία δρομολογείται για τις επόμενες ημέρες.

«Έπρεπε να περάσουν 30 μήνες για να γίνει αυτό που δεν έγινε από την πρώτη στιγμή από τους ιατροδικαστές; Ή να είναι ένας άνθρωπος 23 μέρες ξαπλωμένος στα τσιμέντα στο Σύνταγμα για να γίνει αυτό; Αυτό είναι ντροπή για την δικαιοσύνη», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ασλανίδης.