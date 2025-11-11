Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν στις 12:00 αγρότες και κτηνοτρόφοι, από όλη τη χώρα, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κινητοποίηση διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών διεκδικώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την στήριξη της κτηνοτροφίας που βρίσκεται σε κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μετά το συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ακολουθήσει πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένονται αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συνέχεια Αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

‘Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας «οι πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων». Επίσης τόνισε ότι τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθεί η βασική ενίσχυση καθώς και 178 εκατομμύρια ευρώ το Μέτρο 23 για απώλεια εισοδήματος.

Με λεωφορεία αναμένεται να πάρουν μέρος και Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι στη διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Αθήνα από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Εν τω μεταξύ η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας καλεί όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής να συμμετάσχουν δυναμικά και αγωνιστικά στο συλλαλητήριο.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας των Θεσσαλών κτηνοτρόφων «η κακή διαχείριση της εκρίζωσης της ευλογιάς, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει να μετράμε πάνω από 400.000 θανατωμένα ζώα, σε συνδυασμό με τις αναβολές και καθυστερήσεις στις πληρωμές, έχουν οδηγήσει τον κλάδο μας στην απόλυτη καταστροφή. Διαμαρτυρόμαστε και διεκδικούμε τα αυτονόητα για την επιβίωση μας».

Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα καλύψει τη μετακίνηση με λεωφορεία που θα αναχωρήσουν από Λάρισα, Τύρναβο, Τρίκαλα και Βόλο.

Να σημειωθεί ότι στις 23 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας η συνεδρίαση της Πανελλήνιας Επιτροπής των μπλόκων, προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία εξόδου των αγροτών με τρακτέρ στους δρόμους μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

«Kατάληψη» αγροτών στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης για την επίσκεψη Μητσοτάκη

Aποκλεισμό του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης επιχείρησαν εκατοντάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους, το απόγευμα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, λόγω της σημερινής επίσκεψης Μητσοτάκη.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ζητάει δημόσια από τον Πρωθυπουργό να μην περάσει από την Αλεξανδρούπολη, γιατί θα προχωρήσουν σε διαδηλώσεις και θα συγκρουστούν με τις αστυνομικές δυνάμεις, όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη.

Οι αγρότες έχουν απωθήσει τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο και σκοπεύουν να κατευθυνθούν προς την πόλη.

Η ανακοίνωσή τους:

“Εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη, οι αγρότες του Νομού μας του απευθύνουμε δημόσια έκκληση να ματαιώσει την άνοδο του στη Θράκη μέσω του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.

Ο αγροτικός κόσμος είναι σε κατάσταση απελπισίας, οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί επανειλημμένα δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο, η φτώχεια μας χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό κι εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο αυτόν των μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων.

Ο εμπαιγμός μας γίνεται πλέον θηλιά και μας πνίγει. Θα είναι πραγματικά λυπηρό αντί να αντιμετωπίσουν οι κυβερνώντες άμεσα τα προβλήματά μας να μας ωθήσουν να συγκρουστούμε με τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής μας. (Με αφορμή τα γεγονότα του 2020 έχουμε χτίσει άριστη σχέση και αλληλοσεβασμό).

Η αγροτιά ξεψυχά κι η κυβέρνηση σχεδιάζει επισκέψεις χωρίς κανένα αντίκρυσμα στη βελτίωση της τραγικής μας κατάστασης. Απαιτούμε το άνοιγμα ενός ουσιαστικού διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς.