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Την πρώτη της βουτιά για το φετινό καλοκαίρι έκανε η Ζέτα Μακρυπούλια και μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω Instagram. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από την πρώτη της εξόρμηση σε παραλία, δίνοντας μια μικρή καλοκαιρινή «γεύση» στους ακόλουθούς της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ζέτα Μακρυπούλια ανέφερε πως το καλοκαίρι είναι μια εποχή που της φέρνει πάντα χαρά, παρότι το φετινό καλοκαίρι έχει διαφορετικό πρόγραμμα για εκείνη. Όπως εξήγησε, επέλεξε να το περάσει κυρίως μέσα από τη θεατρική της περιοδεία, συνδυάζοντας την αγαπημένη της εποχή με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

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«Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι φίλοι μου!» έγραψε χαρακτηριστικά, στέλνοντας τις ευχές της σε όσους την ακολουθούν. Η ανάρτηση συγκέντρωσε θετικά σχόλια, με πολλούς να της εύχονται ένα όμορφο και δημιουργικό καλοκαίρι.