Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων περιέχουν ισχυρά συστατικά, όπως ένζυμα και λευκαντικούς παράγοντες, που βοηθούν στην απομάκρυνση λεκέδων από μεταλλικά σκεύη, πλαστικές επιφάνειες κοπής και γυάλινα βάζα.

Το διάλυμα ταμπλέτας σε ζεστό νερό μπορεί επίσης να καθαρίσει κούπες με λεκέδες καφέ και να απομακρύνει συσσωρευμένα άλατα από το τηλέφωνο του ντους.

Η χρήση τους απαιτεί προσοχή καθώς η αλκαλική τους σύνθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα ή φθορές σε ευαίσθητα υλικά.

Είναι απαραίτητο να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια και να ξεπλένονται σχολαστικά όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Πριν από την εφαρμογή, συνιστάται ο έλεγχος των οδηγιών του κατασκευαστή για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του καθαριστικού για το συγκεκριμένο υλικό.

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Οι ταμπλέτες για το πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμένες για να απομακρύνουν λίπη, υπολείμματα τροφών και επίμονους λεκέδες. Όμως, η ισχυρή καθαριστική τους δράση σημαίνει ότι μπορούν να φανούν χρήσιμες και σε ορισμένες άλλες δουλειές του σπιτιού.

Ο λόγος που μπορούν να λειτουργήσουν και εκτός πλυντηρίου είναι η σύνθεσή τους. Οι ταμπλέτες μπορεί να περιέχουν επιφανειοδραστικές ουσίες, ένζυμα, λευκαντικούς παράγοντες και συστατικά που βοηθούν στην αντιμετώπιση των αλάτων, τα οποία συνεργάζονται για να διασπάσουν διαφορετικούς τύπους ρύπων.

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1. Για πιο καθαρές και γυαλιστερές μεταλλικές επιφάνειες

Στο Inspiring Savings προτείνεται η διάλυση μιας ταμπλέτας σε ζεστό νερό και το μούλιασμα μεταλλικών μαχαιροπίρουνων για περίπου 15 λεπτά, πριν από καλό ξέπλυμα και στέγνωμα. Η ισχυρή σύνθεση μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση επίμονων υπολειμμάτων και λεκέδων.

Προσοχή όμως: αυτό δεν σημαίνει ότι η μέθοδος είναι κατάλληλη για κάθε μέταλλο. Οι ταμπλέτες είναι αλκαλικές και ορισμένες περιέχουν συστατικά που μπορούν να επηρεάσουν ευαίσθητες μεταλλικές επιφάνειες. Γι’ αυτό αποφεύγουμε το πείραμα σε πολύτιμα ή ευαίσθητα αντικείμενα και ελέγχουμε πρώτα τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2. Για επίμονους λεκέδες στις πλαστικές επιφάνειες κοπής

Οι πλαστικές επιφάνειες κοπής μπορούν με τον καιρό να κρατήσουν χρωματισμούς, μυρωδιές και υπολείμματα τροφών. Μια ταμπλέτα διαλυμένη σε ζεστό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύντομο μούλιασμα, πριν ξεπλύνουμε πολύ καλά την επιφάνεια. Το Inspiring Savings προτείνει περίπου 15 λεπτά για πλαστικές επιφάνειες.

Η Poison Control σημειώνει ότι η δράση αυτή συνδέεται με τη σύνθεση των απορρυπαντικών πλυντηρίου πιάτων, τα οποία μπορεί να περιέχουν ισχυρά αλκάλια, ένζυμα και επιφανειοδραστικές ουσίες που βοηθούν στη διάσπαση λιπών και υπολειμμάτων τροφών. Ωστόσο, επειδή οι συνθέσεις διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν, καλό είναι να ελέγχουμε την ετικέτα και να ξεπλένουμε σχολαστικά κάθε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.

3. Για τις κούπες με τους επίμονους λεκέδες καφέ

Όπως αναφέρει το Tasting Table αν οι κούπες μας έχουν αποκτήσει εκείνον τον χαρακτηριστικό καφέ δακτύλιο που δεν φεύγει εύκολα, μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα διάλυμα ταμπλέτας. Γεμίζουμε μια λεκάνη με ζεστό νερό, αφήνουμε την ταμπλέτα να διαλυθεί και βάζουμε μέσα τις κούπες για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια τις τρίβουμε απαλά και τις ξεπλένουμε σχολαστικά.

Η μέθοδος έχει λογική από χημικής πλευράς: τα απορρυπαντικά πλυντηρίου περιέχουν συστατικά που μπορούν να διασπάσουν λίπη και οργανικά υπολείμματα, ενώ οι λευκαντικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση χρωματισμένων λεκέδων.

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4. Για το βουλωμένο τηλέφωνο του ντους

Με τον καιρό, άλατα και υπολείμματα μπορούν να συσσωρευτούν στις μικρές οπές του τηλεφώνου του ντους, επηρεάζοντας τη ροή του νερού. Το Inspiring Savings προτείνει να τοποθετήσουμε το τηλέφωνο σε σακούλα με ζεστό νερό και διαλυμένη ταμπλέτα για περίπου 15 λεπτά και στη συνέχεια να το ξεπλύνουμε αφήνοντας το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά.

Ωστόσο, για τα άλατα υπάρχουν και πιο καθιερωμένες λύσεις. Το Southern Living, για παράδειγμα, προτείνει λευκό ξίδι για την απομάκρυνση των ορυκτών επικαθίσεων, με προσοχή όμως σε ευαίσθητα φινιρίσματα όπως ορισμένα χρώμια ή ορείχαλκοι. Επομένως, αν δεν γνωρίζουμε από τι υλικό είναι κατασκευασμένο το δικό μας τηλέφωνο ντους, είναι προτιμότερο να ελέγξουμε πρώτα τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5. Για θαμπά γυάλινα βάζα

Τέλος, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ίδια λογική για τα γυάλινα βάζα που στο εσωτερικό τους είναι θαμπά και έχουν υπολείμματα ή λεκέδες από νερό και λουλούδια. Γεμίζουμε το βάζο με ζεστό νερό, προσθέτουμε μια ταμπλέτα και την αφήνουμε να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Έπειτα τρίβουμε απαλά με μαλακό σφουγγάρι ή βούρτσα και ξεπλένουμε πολύ καλά με καθαρό νερό.

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Και εδώ, όμως, το πολύ καλό ξέπλυμα είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα όταν το αντικείμενο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ξανά κοντά σε τρόφιμα ή λουλούδια. Επίσης, αποφεύγουμε τη μέθοδο σε βαμμένα, διακοσμημένα ή ιδιαίτερα ευαίσθητα αντικείμενα, εκτός αν το επιτρέπει ο κατασκευαστής.

Τι πρέπει να προσέξουμε

Όσο δελεαστικό κι αν είναι να χρησιμοποιούμε τις ταμπλέτες παντού, δεν είναι ένα γενικό καθαριστικό για κάθε επιφάνεια. Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες και μπορεί να είναι αρκετά αλκαλικά. Η Poison Control προειδοποιεί ότι η άμεση επαφή με συμπυκνωμένο απορρυπαντικό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή ακόμη και χημικά εγκαύματα, γι’ αυτό χρησιμοποιούμε γάντια, αποφεύγουμε την επαφή με μάτια και δέρμα και κρατάμε τις ταμπλέτες μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Με λίγα λόγια, οι ταμπλέτες μπορούν να γίνουν ένα έξυπνο βοηθητικό εργαλείο καθαρισμού, αλλά όχι απαραίτητα η λύση για κάθε λεκέ και κάθε υλικό. Το βασικό είναι να ελέγχουμε πρώτα την επιφάνεια, να ακολουθούμε τις οδηγίες του προϊόντος και, όπου υπάρχει αμφιβολία, να προτιμούμε ένα καθαριστικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συγκεκριμένη χρήση.

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Με πληροφορίες από Inspiring Savings ,Poison Control ,Tasting Table, Southern Living

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