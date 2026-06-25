Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακή ποιότητα ύπνου μειώνει τη συγκέντρωση και την απόδοση, ενώ μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας όπως ο διαβήτης και η κατάθλιψη.

Το έντονο άγχος, η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, η κατανάλωση καφεΐνης και αλκοόλ, καθώς και οι ακατάλληλες συνθήκες στο υπνοδωμάτιο δυσκολεύουν τη διαδικασία της χαλάρωσης.

Η κατανάλωση βαριών γευμάτων πριν την κατάκλιση και ο μεσημεριανός ύπνος ακατάλληλης διάρκειας επηρεάζουν επίσης αρνητικά την ικανότητα του οργανισμού να αποκοιμηθεί τη νύχτα.

Οι ειδικοί προτείνουν τη δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος ύπνου και την αποφυγή οθονών, επισημαίνοντας την ανάγκη ιατρικής αξιολόγησης αν τα προβλήματα επιμένουν.

Η αποφρακτική άπνοια ύπνου συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ, καθώς και με πιθανές μικροαιμορραγίες στον εγκέφαλο.

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Η αδυναμία να αποκοιμηθεί κανείς ή το να στριφογυρίζει για ώρες στο κρεβάτι αποτελεί μια συχνή και ιδιαίτερα ενοχλητική εμπειρία. Πέρα από την άμεση ταλαιπωρία, η κακή ποιότητα ύπνου μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωση, την ενέργεια και την απόδοση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν το πρόβλημα επιμένει, ενδέχεται να συμβάλει στην εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως υπέρταση, καρδιακές παθήσεις, διαβήτης και κατάθλιψη. Οι ειδικοί στον ύπνο επισημαίνουν ότι υπάρχουν πολλοί πιθανοί λόγοι για τους οποίους κάποιος δυσκολεύεται να κοιμηθεί, αλλά η κατανόηση αυτών των αιτιών μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, σύμφωνα με άρθρο του Real Simple.

Η επιστήμη πίσω από το διαρκές στριφογύρισμα τη νύχτα και πώς να κοιμηθούμε καλύτερα

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι το άγχος και η ανησυχία. Όταν ένα άτομο βιώνει έντονο στρες, ο εγκέφαλος και το σώμα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης, η οποία είναι αντίθετη με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τον ύπνο. Το νευρικό σύστημα παραμένει ενεργοποιημένο, προκαλώντας αυξημένο καρδιακό ρυθμό και μεγαλύτερη πνευματική εγρήγορση. Ως αποτέλεσμα, το άτομο μπορεί να ξαπλώνει σκεπτόμενο προβλήματα, αναλύοντας συζητήσεις ή προγραμματίζοντας την επόμενη ημέρα. Ακόμη και όταν τελικά αποκοιμηθεί, ο ύπνος του συχνά είναι ελαφρύς και διακεκομμένος.

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Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών πριν τον ύπνο. Οι οθόνες εκπέμπουν μπλε φως, το οποίο καταστέλλει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι και διευκολύνει την έναρξη του ύπνου. Παράλληλα, η χρήση κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών ή τηλεοράσεων διεγείρει τον εγκέφαλο, δυσκολεύοντας τη χαλάρωση και την υπνηλία.

Το αλκοόλ, αν και συχνά θεωρείται βοηθητικό για τον ύπνο, μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα. Παρότι αρχικά προκαλεί υπνηλία, καθώς μεταβολίζεται από τον οργανισμό ο ύπνος γίνεται πιο ελαφρύς και διακοπτόμενος. Επιπλέον, επηρεάζει τον ύπνο REM, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ψυχική και σωματική αποκατάσταση. Το αλκοόλ μπορεί επίσης να επιδεινώσει το ροχαλητό ή την υπνική άπνοια και να αυξήσει τις νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα.

Το περιβάλλον του υπνοδωματίου παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Ένας χώρος που είναι πολύ ζεστός, φωτεινός ή θορυβώδης μπορεί να παρεμποδίσει την έναρξη και τη διατήρηση του ύπνου. Η θερμοκρασία του σώματος χρειάζεται να μειωθεί ελαφρώς για να επέλθει ο ύπνος, ενώ το φως μπορεί να παραπλανήσει τον εγκέφαλο ώστε να θεωρεί ότι είναι ακόμη ώρα για εγρήγορση. Παράλληλα, ο θόρυβος μπορεί να προκαλεί μικρές αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η άνεση των σεντονιών και των ρούχων ύπνου είναι επίσης σημαντική, καθώς η δυσφορία οδηγεί σε συχνές αλλαγές στάσης.

Η υπερβολική διάρκεια ή η ακατάλληλη χρονική στιγμή του μεσημεριανού ύπνου μπορεί να μειώσει τη φυσική «πίεση ύπνου» που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, το άτομο αισθάνεται λιγότερο νυσταγμένο το βράδυ και δυσκολεύεται να κοιμηθεί.

Παρόμοια επίδραση έχει και η κατανάλωση καφεΐνης αργά μέσα στην ημέρα. Η καφεΐνη εμποδίζει τη δράση της αδενοσίνης, μιας ουσίας που ενισχύει την επιθυμία για ύπνο όσο περνούν οι ώρες. Επειδή τα αποτελέσματά της διαρκούν για αρκετό χρόνο, μπορεί να καθυστερήσει την υπνηλία και να δυσκολέψει την έλευση του ύπνου.

Τέλος, η διατροφή επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου. Βαριά γεύματα, πικάντικες τροφές ή τρόφιμα που προκαλούν δυσπεψία, φούσκωμα ή παλινδρόμηση μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο. Εξίσου σημαντικός είναι και ο χρόνος κατανάλωσης των γευμάτων, καθώς τα μεγάλα γεύματα λίγο πριν την κατάκλιση διατηρούν το πεπτικό σύστημα ενεργό όταν το σώμα προσπαθεί να χαλαρώσει.

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Πώς, λοιπόν, θα κοιμηθούμε καλύτερα;

Για καλύτερο ύπνο, οι ειδικοί συνιστούν την αποφυγή οθονών πριν την κατάκλιση, την υιοθέτηση χαλαρωτικών συνηθειών, την κατανάλωση καταπραϋντικών ροφημάτων χωρίς καφεΐνη και τη δημιουργία ενός δροσερού, σκοτεινού και άνετου περιβάλλοντος ύπνου. Αν όμως τα προβλήματα επιμένουν για εβδομάδες ή συνοδεύονται από συμπτώματα όπως έντονο ροχαλητό, παύσεις αναπνοής ή υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση από γιατρό.

Ο κίνδυνος της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι είναι σημαντικό να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας την αποφρακτική άπνοια ύπνου τώρα – θα μπορούσε να επηρεάσει τον κίνδυνο άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ αργότερα στη ζωή μας. Η μέτρια έως σοβαρή αποφρακτική άπνοια ύπνου συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο για νέες μικροαιμορραγίες στον εγκέφαλο, όπως αναφέρει σε άρθρο του το Cnn.com.

Με πληροφορίες από: Cnn.com, Real Simple ,

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