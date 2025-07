Οι άνθρωποι δεν έχουν πάντοτε την καλύτερη διάθεση όταν ταξιδεύουν μέσα στον χώρο του αεροδρομίου, και ιδιαίτερα προς το τέλος του ταξιδιού.

«Τα ταξίδια στις μέρες μας είναι αγχωτικά», δηλώνει η Τζούντι Ρ. Ρ. Σμιθ, πρόεδρος της Mannersmith Etiquette Consulting και ειδικός της εθιμοτυπίας. «Μετά από μια μακρά πτήση, οι επιβάτες είναι κουρασμένοι, αφυδατωμένοι και αγχωμένοι. Χρειάζεται να οπλιστούν με μεγάλη υπομονή μέχρι να παραλάβουν τις αποσκευές τους».

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο και προκειμένου η διαδικασία να κυλήσει όσο πιο ομαλά γίνεται, οι ειδικοί της εθιμοτυπίας συνιστούν να αποφεύγουμε κάποιες αγενείς συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς διαπληκτισμούς.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/mepos-trome-epervolika-yreyora-posa-lepta-prepei-na-diarkei-ena-yeema-yia-ten-eyeia-mas_gr_67e19202e4b0a6f688044a08

Συνωστισμός στα καρουζέλ

Όταν υπάρχει συνωστισμός στα καρουζέλ με τις αποσκευές, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν εμποδίζουμε την πρόσβαση των άλλων. Με τους επιβάτες να κάνουν απλά βήματα προς τα πίσω, δίνεται σε όλους η ευκαιρία να βγουν μπροστά όταν έρθει η ώρα να πάρουν τη βαλίτσα τους.

Αρπάζουμε μια τσάντα χωρίς να επιβεβαιώσουμε ότι είναι δική μας

«Υπάρχουν πολλές βαλίτσες οι οποίες φαίνονται πανομοιότυπες», δήλωσε η Νταϊάν Γκότσμαν, συγγραφέας του βιβλίου «Modern Etiquette for a Better Life» και ιδρύτρια του The Protocol School of Texas. «Πρέπει να ελέγχουμε την ετικέτα των αποσκευών πριν βεβαιωθούμε ότι μας ανήκει».

Καλό θα ήταν να τοποθετήσουμε ένα φουλάρι ή έναν ιμάντα που θα μας βοηθήσει να τις αναγνωρίσουμε αμέσως όταν βρεθούν στο καρουζέλ. Αν κατά λάθος πάρουμε τις αποσκευές κάποιου άλλου και το καταλάβουμε, πρέπει να τις επιστρέψουμε αμέσως.

Η απερίσκεπτη βόλτα της βαλίτσας

Να είμαστε προσεκτικοί όταν έρθει η ώρα να αφαιρέσουμε τη βαλίτσα μας από το καρουζέλ. Μπορεί τα μάτια μας να είναι προσηλωμένα στην κυκλική περιστροφή των αποσκευών αλλά στην πραγματικότητα, δεν δίνουμε την προσοχή που πρέπει.

Advertisement

Σπρώχνοντας τους ανθρώπους γύρω μας

Η βαλίτσα μας δεν πρόκειται να χαθεί και το να σπρώχνουμε τα άτομα γύρω μας για να φτάσουμε πρώτοι στην αρχή της σειράς, θα μας κάνει να φανούμε εξαιρετικά αγενείς έως και υπέρ το δέον βιαστικοί.

«Καλό είναι να μην επιτρέπουμε στα παιδιά ή τα κατοικίδιά μας να κάθονται, να στέκονται ή να παίζουν γύρω γύρω» timnewman via Getty Images

Αφήνοντας τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα ανεξέλεγκτα

«Καλό είναι να μην επιτρέπουμε στα παιδιά ή τα κατοικίδιά μας να κάθονται, να στέκονται ή να παίζουν γύρω γύρω», τονίζει η Σμιθ.

Οι πτήσεις με παιδιά ή/και κατοικίδια ζώα μπορεί να είναι εξαντλητικές, αλλά όσο κουρασμένοι κι αν νιώθουμε στο τέλος του αεροπορικού μας ταξιδιού, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε ανεξέλεγκτα κατά την παραλαβή των αποσκευών.

Advertisement

Δεν βγαίνουμε από την μέση από την στιγμή που πήραμε την βαλίτσα μας

«Μόλις παραλάβουμε τις αποσκευές μας, είναι προτιμότερο να κάνουμε στην άκρη αντί να προκαλούμε συνωστισμό προκειμένου να μιλήσουμε στους φίλους μας όσο εκείνοι περιμένουν τις δικές τους», προτείνει η Γκότσμαν.

Μιλάμε πολύ δυνατά

Ο χώρος παραλαβής αποσκευών λειτουργεί όπως ένας οποιοσδήποτε κοινόχρηστος χώρος. Πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με προσοχή, ηρεμία και υπομονή. Καλό είναι επίσης, να μην εμπλεκόμαστε σε θορυβώδεις συνομιλίες ούτε να εκθέτουμε στους άλλους το περιεχόμενο των συζητήσεων μας.

Δεν βοηθάμε ακόμη κι αν μπορούμε να το κάνουμε

Όταν βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι πάντα σημαντικό να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ηλικιωμένους ή ανάπηρους επιβάτες. Αν παρατηρήσουμε ότι δυσκολεύονται να συλλέξουν τις αποσκευές τους, μπορούμε να ζητήσουμε την συγκατάθεση τους ώστε να βοηθήσουμε. Αποτελεί μεγάλη αγένεια να στεκόμαστε απλά εκεί χωρίς να κάνουμε τίποτα.

Advertisement

Χάνοντας την ψυχραιμία μας

Οποιαδήποτε ταλαιπωρία κι αν έχουμε υποστεί εμείς στο ταξίδι μας, δεν χρειάζεται να τις μεταφέρουμε και στους συνεπιβάτες μας ή γενικά στο κόσμο που υπάρχει στο αεροδρόμιο.

Related… Νέα έρευνα: Το απλούστατο πράγμα που μας δίνει περισσότερη ευτυχία κι από έναν πολύ υψηλό μισθό 9 πανέξυπνα tips για να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα σε σχέση με την διατροφή μας Οι πραγματικοί λόγοι της νυχτερινής ενούρησης και πώς θα την αποφύγουμε

Δεν χρειάζεται να εκφράσουμε τον θυμό ή την αγανάκτηση μας όσο οι αποσκευές μας αργούν να εμφανιστούν. Η υπομονή πράγματι είναι αρετή, ενώ δείχνοντας σεβασμό, τα πράγματα μπορούν να κυλήσουν πολύ πιο ήρεμα.

Με πληροφορίες από HuffPost U.K.

Advertisement

Advertisement