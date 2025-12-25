Η περίοδος των γιορτών σημαίνει κάτι διαφορετικό για τον καθένα μας.

Ωστόσο για πολλούς από εμάς υπάρχουν κάποια κοινά σημεία που μας κάνουν να νιώθουμε περισσότερο το Χριστουγεννιάτικο πνέυμα.

Αυτά μπορεί να είναι οι οικογενειακές συναθροίσεις, η ζεστασία και η θαλπωρή του σπιτιού μας, μια χριστουγεννιατική μυρωδιά που μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια και φυσικά οι παραδόσεις και τα έθιμα του τόπου μας που πάντα μας αναβιώνουν την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων.

Αυτές οι παραδόσεις φέρνουν κοντά κοινότητες και οικογένειες, γεμίζοντας την περίοδο με νόημα, χαρά και ποικιλία.

Σε άρθρο του Yahoo.com αναφέρονται διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους έθιμα και παραδόσεις σε όλο τον κόσμο τιμούν τις γιορτές του Δεκεμβρίου από την πιο ζεστή οικογενειακή στιγμή μέχρι τα εντυπωσιακά τοπικά έθιμα.

iStock φωτογραφία αρχείου

Παραδοσιακές εορταστικές συνήθειες

Φεστιβάλ τεράστιων φαναριών Φιλιππίνες

Στην πόλη Σαν Φερνάντο στις Φιλιππίνες, η περίοδος των Χριστουγέννων σηματοδοτείται από ένα λαμπερό φεστιβάλ όπου πανέμορφα και μεγάλα φανάρια γεμίζουν τους δρόμους με φως και χρώμα.

Οι «13 Λαϊκοί» Ισλανδία

Στην Ισλανδία, τα παιδιά περιμένουν όχι μόνο τον Άγιο Βασίλη, αλλά 13 διαφορετικές φιγούρες που εμφανίζονται σταδιακά από τις 12 έως τις 24 Δεκεμβρίου και αφήνουν μικρά δώρα ή… αστεία «δώρα» στα παπούτσια τους.

KFC ως Χριστουγεννιάτικο γεύμα Ιαπωνία

Μια απρόσμενη παράδοση στην Ιαπωνία είναι να παραγγέλνουν οικογενειακά το γεύμα των Χριστουγέννων από τα KFC, κάτι που ξεκίνησε από διαφημιστική καμπάνια της δεκαετίας του ’70 και πλέον είναι καθιερωμένο έθιμο.

Las Posadas Μεξικό και Λατινική Αμερική

Μια εννιάήμερη εορτή που αναπαριστά το ταξίδι της Μαριάμ και του Ιωσήφ αναζητώντας καταφύγιο με τραγούδια, γιορτινή μουσική, πινιάτες και παραδοσιακά φαγητά μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων.

Άναμμα κεριών στην Κολομβία

Άρθρο του lonelyplanet.com αναφέρει πώς στην Κολομβία, στις 7 Δεκεμβρίου εορτάζουν τη Νoche de las Velitas (Νύχτα των Μικρών Κεριών), όπου καταστήματα και δρόμοι γεμίζουν με λαμπάκια και χάρτινες φωτιές για να τιμήσουν τη Θεοτόκο, σηματοδοτώντας την αρχή της εορταστικής περιόδου.

Ψάρι στη μπανιέρα στην Κεντρική Ευρώπη

Στην thetimes.com βλέπουμε ότι παραδοσιακά στην Τσεχία, την Πολωνία αλλά και σε άλλες χώρες οι οικογένειες κρατούν έναν ζωντανό κυπρίνο στο μπάνιο μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων, επειδή το ψάρι θεωρείται σύμβολο γιορτής και καλοτυχίας για το γιορτινό τραπέζι.

Το «Κάψιμο του Διαβόλου» στη Γουατεμάλα

Πληροφορίες από britannica.com αναφέρουν πώς στη Γουατεμάλα τις πρώτες ημέρες του Δεκέμβρη οι κάτοικοι συγκεντρώνονται για το La Quema del Diablo, όπου καίνε ένα ομοίωμα του διαβόλου στις πλατείες των πόλεων για να διώξουν τα κακά πνεύματα πριν από τις γιορτές.

iStock φωτογραφία αρχείου

Παραδόσεις στην Ελλάδα

Οι γιορτινές παραδόσεις στην Ελλάδα δεν αφορούν απαραίτητα μονό τον μήνα Δεκέμβριο. Νοσταλγικές παραδόσεις που τιμούνται ακόμα και σήμερα μας συνοδέυουν έως και τον Ιανουάριο.

Το Στόλισμα του καραβιού

Πριν καθιερωθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, σε πολλά νησιά της Ελλάδας κυρίως στο Αιγαίο οι οικογένειες στόλιζαν ένα ξύλινο καράβι, για να τιμήσουν τους ναυτικούς και την επιστροφή τους στο σπίτι για τις γιορτές. Σε ορισμένες περιοχές, το έθιμο κρατά ακόμη και σήμερα.

EUROKINISSI

Οι Καλικάντζαροι και η “Σαρακοστή”

Οι καλικάντζαροι, τα πειραχτήρια του Δωδεκαημέρου, θεωρούνταν ότι εμφανίζονται μόνο από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα. Πολλές οικογένειες έκαιγαν λιβάνι ή άφηναν τζάκι αναμμένο για να μην μπουν μέσα. Το έθιμο συνδυάζεται με αρχαίες λαϊκές δοξασίες και παραμένει ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία του ελληνικού δωδεκαημέρου.

Το Σπάσιμο του Ροδιού (Πρωτοχρονιά)

Την Πρωτοχρονιά, όταν η οικογένεια μπει πρώτη φορά στο σπίτι, «ο πρώτος» (το ποδαρικό) σπάει ένα ρόδι στην πόρτα. Οι κόκκινοι σπόροι συμβολίζουν τύχη, αφθονία και ευτυχία για τον νέο χρόνο.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – EUROKINISSI

Αρχαίες και Λαϊκές Παραδόσεις

Στην wikipedia αναφέρεται ότι πολλά από τα σύγχρονα έθιμα έχουν βαθιές ρίζες: το αρχαίο ρωμαϊκό φεστιβάλ Σατουρνάλια ήταν γιορτή πάρτι, δώρων και ελευθερίας στα μέσα του Δεκέμβρη, δείχνοντας πώς παλιά οι κοινωνίες τιμούσαν την αλλαγή της εποχής με μεγάλες εκδηλώσεις.

Επίσης στις σλαβικές χώρες, η παράδοση της Κολιάδας (Koliada) περιλαμβάνει ομάδες τραγουδιστών που πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι για να ψάλλουν κάλαντα, μια πρακτική που συνεχίζεται ακόμη σε κάποιες περιοχές.

Με πληροφορίες από Yahoo.com, lonelyplanet.com, thetimes.com, britannica.com και wikipedia