Για τους περισσότερους από εμάς οι βόλτες για ψώνια την εορταστική περίοδο είναι συνυφασμένες με τις Χριστουγεννιάτικες αγορές. Περπατώντας ανάμεσα στα στολισμένα ξύλινα σπιτάκια μας έρχονται κατευθείαν οι μυρωδιές από Χριστουγεννιάτικο ζεστό κρασί και καμινάδες.

Αμέτρητα φωτάκια και στολισμοί, χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Από το παγοδρόμιο και τα παιχνίδια για παιδιά ηχούν παιδικά γέλια και φωτεινές εικόνες των γιορτών μας έρχονται στο μυαλό.

Το Λονδίνο αποτέλει την μητρόπολη της Ευρώπης, και εάν φέτος τα Χριστούγεννα τυχαίνει να βρισκόμαστε κάπου κοντά, μπορούμε να επισκεφθούμε κάποιες από τις πιο όμορφες Χριατουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης μέσα σε λίγες μόνο ώρες με το τρένο απο την βροχερή αγγλική πρωτεύουσα.

Ας δούμε λοιπόν κάποιες Χριστούγεννιάτικες αγορές που μπορούμε να επισκεφθούμε με τρένο απο το Λονδίνο σύμφωνα με άρθρο του National Gepgraphic

iStock

Εδιμβούργο – Σκωτία

15 Νοεμβρίου 2025 – 4 Ιανουαρίου 2026

Το Εδιμβούργο φιλοξενεί μία από τις πιο δημοφιλείς χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης. Η γιορτινή ζώνη απλώνεται σε St Andrew Square, Princes Street και Princes Street Gardens, ενώ στην George Street επιστρέφει το παγοδρόμιο. Φωτισμοί, λούνα παρκ, υπαίθριοι πάγκοι και γεύσεις όπως μπέργκερ με κρέας Ά ποιότητας, ζεστό Irn-Bru και σκοτσέζικο ουίσκι συνθέτουν μια ξεχωριστή εμπειρία.

Μετάβαση: Απευθείας τρένο από London King’s Cross, περίπου 4 ώρες και 20 λεπτά.

Βρυξέλλες – Βέλγιο

28 Νοεμβρίου 2025 – 1 Ιανουαρίου 2026

Κάθε χειμώνα, η Grand Place μετατρέπεται σε ένα πολύχρωμο υπερθέαμα φωτός και μουσικής. Το ετήσιο Plaisirs d’Hiver απλώνεται σε όλη την ιστορική περιοχή, με περισσότερα από 200 ξύλινα σπιτάκια γεμάτα τοπικά προϊόντα: καπνιστό σολομό, φοντί, πικάντικες βάφλες και χειροποίητες κάλτσες. Η μεγάλη πίστα πατινάζ στη Place De Brouckère καλύπτεται από διάφανο θόλο για ατμοσφαιρική εμπειρία.

Μετάβαση: Απευθείας Eurostar από London St Pancras, από 1 ώρα και 53 λεπτά.

Άμστερνταμ – Ολλανδία

17 Δεκεμβρίου 2025 – 3 Ιανουαρίου 2026

Το εκθεσιακό κέντρο RAI Amsterdam γεμίζει με χιόνι, παγοδρόμια, παιχνίδια και εορταστικές εκδηλώσεις στο Amsterdam Winter Paradise. Παράλληλα, ολόκληρη η πόλη φωτίζεται από το Amsterdam Light Festival, με διαδρομές φωτιστικών έργων τέχνης. Από χιονοπόλεμους μέχρι cross-country skiing και ψησίματα marshmallows, η πόλη μετατρέπεται σε χειμερινό θέρετρο.

Μετάβαση: Απευθείας Eurostar από Λονδίνο, περίπου 4 ώρες και 11 λεπτά.

Παρίσι – Γαλλία

15 Νοεμβρίου 2025 – 4 Ιανουαρίου 2026

Στον Κήπο των Τουιλερί, η αγορά «La Magie de Noël» απλώνεται από τη Place de la Concorde έως το Louvre. Μεγάλος τροχός, παιδικές διαδρομές, παγοδρόμιο 500 τ.μ., γαλλικά προϊόντα και σαμπάνια σε igloo δημιουργούν μία από τις πιο κομψές χριστουγεννιάτικες εμπειρίες της Ευρώπης.

Μετάβαση: Απευθείας Eurostar από Λονδίνο, περίπου 2 ώρες και 16 λεπτά.

Για όσους ήδη βρίσκονται ή ταξιδεύουν στο Λονδίνο και βαριούνται να μετακινηθούν, μην ανησυχείτε έχουμε την λύση! Το Λονδίνο φημίζεται για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές του και το ατμοσφαιρικό εορταστικό κλίμα του.

Σύμφωνα με άρθρο του itineryexpert το Λονδίνο «ντύνεται» γιορτινά κάθε Δεκέμβριο και κορυφαία εμπειρία είναι η επίσκεψη στο Winter Wonderland στο Hyde Park: εκεί μας περιμένουν πάνω από 200 ξύλινα σαλέ, ένα παγοδρόμιο, τεράστιος τροχός με θέα το στολισμένο πάρκο, καθώς και παιχνίδια (roller-coasters), ένα “παγωμένο βασίλειο” με 500+ τόνους πάγου και πολλές επιλογές φαγητού και ποτού όλα σε μία χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

iStock

Δεν είναι όμως αναγκαστικό να βρισκόμαστε στο Λονδίνο ούτε να ταξιδέψουμε με τρένο από εκεί. Εάν σχεδιάζουμε Χριστουγεννιάτικο ταξίδι υπάρχουν αμέτρητες αγορές σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης που αξίζει να επισκεφθούμε για την απόλυτη γιορτίνη εμπειρία.

Λίστα του getyourguide μας προτείνει ανάμεσα στις κορυφαίες αγορές την Gdańsk Christmas Market στην Πολωνία, η οποία αναδείχθηκε Καλύτερη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του 2025, με φωταγωγημένο παλιό κέντρο, γιορτινή ατμόσφαιρα, ζωντανές παραστάσεις και παραδοσιακά εδέσματα.

Συχνή επιλογή είναι και η Tivoli Christmas Market στην Κοπεγχάγη, όπου τα Tivoli Gardens μεταμορφώνονται σε ένα παραμυθένιο σκηνικό με ξύλινες καλύβες, στολισμούς και γλυκίσματα.

Η Strasbourg Christkindelsmärik, μία από τις αρχαιότερες αγορές στην Ευρώπη, ξεχωρίζει για τις εκατοντάδες ξύλινες καλύβες και την αυθεντική αλσατική παράδοση.

Πιο κοσμοπολίτικη επιλογή αποτελεί η Zürich Christmas Market στην Ελβετία, που συνδυάζει μινιμαλιστικό χαρακτήρα με λαμπερές διακοσμήσεις και τη χαρακτηριστική ελβετική ατμόσφαιρα κοντά στη λίμνη.

Τέλος, η Prague Old Town Christmas Market, στο μαγευτικό ιστορικό κέντρο της Πράγας, προσφέρει μία κλασική κεντροευρωπαϊκή εμπειρία με επιβλητικό στολισμό και παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κεράσματα.

Με πληροφορίες από nationalgeographic.com, getyourguide.com και itinerary.expert

