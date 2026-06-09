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Τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ολοένα και υψηλότερες θερμοκρασίες για τους ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εξετάζεισε άρθρο του το AP και παρουσιάζει πρακτικές συμβουλές για την ασφαλή αντιμετώπιση της ζέστης.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να χαρακτηρίζεται από θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο, ενώ το φαινόμενο Ελ Νίνιο ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τις θερμές καιρικές συνθήκες. Η υπερβολική ζέστη δεν αποτελεί μόνο παράγοντα δυσφορίας, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, η οποία μπορεί να αποβεί ακόμη και απειλητική για τη ζωή.

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Οι ειδικοί συνιστούν στους ταξιδιώτες να προετοιμάζονται για τις υψηλές θερμοκρασίες με την ίδια σοβαρότητα που προετοιμάζονται για ακραίες χειμερινές συνθήκες. Πριν από κάθε ταξίδι, είναι σημαντικό να ελέγχουν όχι μόνο τη θερμοκρασία της ημέρας και της νύχτας, αλλά και τον δείκτη θερμότητας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την υγρασία. Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, προτείνεται η προσαρμογή των ταξιδιωτικών σχεδίων, όπως η επιλογή πιο δροσερών περιοχών κοντά στη θάλασσα ή σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Επίσης, οι έντονες υπαίθριες δραστηριότητες θα πρέπει να πραγματοποιούνται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, αποφεύγοντας τις ώρες έντονης ηλιοφάνειας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στα άτομα που ταξιδεύουν μαζί μας. Ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, είναι πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της ζέστης. Επιπλέον, άτομα που λαμβάνουν φάρμακα για παθήσεις όπως η υπέρταση, το άγχος ή η κατάθλιψη ενδέχεται να παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος. Για τον λόγο αυτό απαιτείται προσαρμογή των δραστηριοτήτων και αυξημένη προσοχή.

Η κατάλληλη προετοιμασία περιλαμβάνει τη μεταφορά επαναχρησιμοποιούμενου μπουκαλιού νερού, τη χρήση ανοιχτόχρωμων και ελαφριών ρούχων που επιτρέπουν στο σώμα να αναπνέει, καθώς και αντηλιακού, γυαλιών ηλίου και καπέλου με φαρδύ γείσο. Χρήσιμα μπορούν να αποδειχθούν και τα δροσιστικά πετσετάκια ή οι φορητοί ανεμιστήρες, αν και οι τελευταίοι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες.

Το άρθρο δίνει επίσης έμφαση στην ασφάλεια κατά τα οδικά ταξίδια. Συνιστάται ο έλεγχος του οχήματος πριν από την αναχώρηση, ιδιαίτερα του συστήματος ψύξης και της μπαταρίας. Οι ταξιδιώτες πρέπει να έχουν μαζί τους νερό και σνακ, να πραγματοποιούν συχνές στάσεις για ενυδάτωση και ξεκούραση και να μην αφήνουν ποτέ παιδιά, ηλικιωμένους ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένο όχημα. Σε περίπτωση βλάβης, είναι ασφαλέστερο να παραμείνουν μέσα στο αυτοκίνητο ή σε σκιερό σημείο παρά να περπατούν κάτω από τον καυτό ήλιο αναζητώντας βοήθεια.

Τέλος, το άρθρο υπογραμμίζει τη σημασία της αναγνώρισης των συμπτωμάτων θερμικής καταπόνησης, όπως ζάλη, ναυτία, μυϊκές κράμπες και έντονη εφίδρωση. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, όπου εμφανίζονται σύγχυση, δυσκολία στην ομιλία ή απώλεια αισθήσεων, απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για θερμοπληξία. Συνολικά, οι ειδικοί τονίζουν ότι η ευελιξία στον προγραμματισμό, η σωστή ενυδάτωση και η προσεκτική παρακολούθηση των σημάτων του σώματος αποτελούν τα σημαντικότερα μέτρα για ένα ασφαλές και ευχάριστο καλοκαιρινό ταξίδι.

Με πληροφορίες από Associated Press και abcnews.com