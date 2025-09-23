Είτε καθαρίζουμε την κουζίνα μετά από ένα μεγάλο γεύμα είτε ολοκληρώνουμε μια εργασία βαψίματος, είναι συχνά δελεαστικό να ρίξουμε σχεδόν οτιδήποτε υγρό –ή ακόμα και στερεό– στον νεροχύτη.

Ωστόσο, κάποιες ουσίες μπορούν να καταστρέψουν τις σωληνώσεις μας. Αν κρατήσουμε τον νεροχύτη μας μακριά από αυτά τα υλικά, θα απολαμβάνουμε μια κουζίνα που λειτουργεί σωστά και ένα καθαρό, ανεπηρέαστο δίκτυο νερού για εμάς και την οικογένειά μας.

Από το κατακάθι του καφέ μέχρι τα καθαριστικά του σπιτιού, ακολουθούν εννέα πράγματα που οι υδραυλικοί μας συμβουλεύουν να μη ρίχνουμε ποτέ στον νεροχύτη.

Χρώματα (μπογιές)

Τα χρώματα περιέχουν χημικές ουσίες που μπορούν να διαβρώσουν τις σωληνώσεις και πρέπει οπωσδήποτε να απορρίπτονται. Αν τα ρίξουμε στον νεροχύτη, μπορεί να μολύνουμε τις πηγές νερού και να προκαλέσουμε ζημιές στις σωληνώσεις μας. Διαβάζουμε πάντα την ετικέτα στη μπογιά που χρησιμοποιούμε και την απορρίπτουμε όπως ορίζουν οι οδηγίες. Αν δεν είμαστε σίγουροι, παραδίδουμε τα υπολείμματα σε κέντρο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Έλαια και ζωικά λίπη

Όταν μαγειρεύουμε, πρέπει να αντισταθούμε στον πειρασμό να ρίξουμε λάδια ή λίπη στον νεροχύτη, γιατί αυτά στερεοποιούνται και φράζουν τις σωληνώσεις. Αν συσσωρευτούν, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά βουλώματα τόσο στο δικό μας σύστημα όσο και στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο.

Ινώδη λαχανικά

Πολλά λαχανικά καταλήγουν στον νεροχύτη, αλλά τα ινώδη, όπως το σέλινο, οι αγκινάρες, τα φλούδια κρεμμυδιού, οι φλούδες καλαμποκιού και τα φρούτα, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Μπορούν να μπλεχτούν στον μηχανισμό του απορροφητήρα τροφών, να προκαλέσουν εμπλοκές και να εμποδίσουν τη ροή του νερού. Ειναι προτιμότερο να τα ρίχνουμε στον κάδο ή στον κομποστοποιητή.

Αμυλούχα τρόφιμα

Πατάτες, ρύζι και μακαρόνια δεν πρέπει ποτέ να καταλήγουν στον νεροχύτη. Σε επαφή με το νερό, φουσκώνουν και σχηματίζουν μια κολλώδη μάζα που φράζει τις σωληνώσεις. Ο πουρές πατάτας ή οι φλούδες κολλάνε στα τοιχώματα, ενώ το άμυλο μπορεί να μπλοκάρει τα μαχαίρια του απορροφητήρα. Για να το αποφύγουμε, χρησιμοποιούμε σουρωτήρι στον νεροχύτη.

Καθαριστικά σπιτιού

Δεν ρίχνουμε ποτέ καθαριστικά στον νεροχύτη, γιατί τα χημικά τους μπορούν να διαβρώσουν τις σωληνώσεις και να βλάψουν το περιβάλλον. Ο σωστός τρόπος είναι να τα παραδώσουμε σε ειδικά κέντρα διαχείρισης επικίνδυνων απορριμμάτων.

Κατακάθια καφέ

Αν και πολλοί από εμάς έχουμε τη συνήθεια να τα ρίχνουμε στον νεροχύτη, τα κατακάθια καφέ συσσωρεύονται και προκαλούν βουλώματα, ενώ λόγω των ελαίων τους κολλάνε και δυσκολεύουν τη ροή του νερού. Αντί γι’ αυτό, τα ρίχνουμε στα σκουπίδια ή στο κομπόστ.

Αυτοκόλλητα από φρούτα και λαχανικά

Μικρά αλλά ύπουλα, τα αυτοκόλλητα από τα φρούτα μπορούν να κολλήσουν στις σωληνώσεις ή να μπλοκάρουν τα φίλτρα των μονάδων επεξεργασίας νερού. Πριν πλύνουμε τα φρούτα μας, αφαιρούμε πάντα τα αυτοκόλλητα και τα πετάμε στα σκουπίδια.

Άμμος γάτας

Ποτέ δεν πετάμε άμμο γάτας στην τουαλέτα ή τον νεροχύτη, ακόμα κι αν αναγράφεται ότι είναι «βιοδιασπώμενη» ή «κατάλληλη για απόρριψη στην αποχέτευση». Στην πραγματικότητα, μπορεί να συσσωρευτεί, να σκληρύνει και να φράξει τις σωληνώσεις. Η σωστή απόρριψη είναι στον κάδο απορριμμάτων.

Τσόφλια αυγών

Στην πραγματικότητα, τα τσόφλια δεν διασπώνται γρήγορα. Αν μαζευτούν στις σωληνώσεις, δημιουργούν εμπόδιο σε οτιδήποτε άλλο προσπαθούμε να ξεπλύνουμε. Καλύτερα να τα πετάμε στα σκουπίδια ή να τα χρησιμοποιούμε στον κομποστοποιητή.

Με πληροφορίες από Real Simple

