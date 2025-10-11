Η Ελένη Καββάδα είναι μια ταλαντούχα σχεδιάστρια που με το haute couture brand “240791” έχει ταράξει το γίγνεσθαι της ελληνικής μόδας. Στο brand της έδωσε για όνομα την ημερομηνία γέννησής της κι αυτό γιατί -όπως η ίδια μας έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξη- δεν μπορούσε ποτέ να σκεφτεί τον εαυτό της χωρίς το στοιχείο της δημιουργικότητας. Καλλιτεχνική φύση καθώς είναι, ζει για να δημιουργεί, όχι απλά ρούχα, αλλά έργα τέχνης που μπορούν να φορεθούν. Ογκώδεις σιλουέτες, μαξιμαλιστικά στοιχεία, τεχνική αρτιότητα είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της δουλειάς της. Η Ελένη Καββάδα, αν και μετρά μόνο μια πενταετία στον χώρο των σχεδιαστών μόδας, έχει ήδη παρουσιάσει δημιουργίες της σε εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, αλλά και τελευταία στην εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο. Η ίδια μας μιλάει για την εμπειρία της εκεί, αλλά και για τα μελλοντικά της σχέδια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνετε μέρος σε μια διεθνή εβδομάδας μόδας. Το γεγονός αυτό σας έκανε να αισθάνεστε πιο έτοιμη και πιο σίγουρη για την επίδειξη που πρόσφατα παρουσιάσατε;

Κάθε φορά που επιδιώκεις μια ενέργεια εκτός του πεδίου ασφαλείας σου, είναι σαν την πρώτη φορά. Εννοείται πως κατέχω πια περισσότερη γνώση και αυτοπεποίθηση σε σχέση με την πρακτική πλευρά μιας τέτοιας διοργάνωσης, αλλά το περιβάλλον, οι συνθήκες, το μέρος, οι άνθρωποι, η δική σου ψυχολογία την εκάστοτε στιγμή, παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην κάθε περίσταση, ακόμα κι αν είναι κάτι που κάνεις πια συχνά. Ονομάζεται εξέλιξη ή και ωρίμανση.

Τι σημαίνει για εσάς η συμμετοχή σας σε μια διεθνή εβδομάδα μόδας και ποια γεύση σας άφησε αυτή τη φορά;

Οι μέχρι τώρα δράσεις μου στο εξωτερικό δεν με έχουν αφήσει απόλυτα ικανοποιημένη, γιατί δεν έγιναν με τους δικούς μου όρους και αισθητική. Υπήρξα προσκεκλημένη, στο Παρίσι αλλά και στο Μιλάνο, από φορείς που υποστηρίζουν νέους δημιουργούς, κάτι που ήρθε με τους συμβιβασμούς του. Οι αντιδράσεις του κοινού και στις δύο περιπτώσεις υπήρξαν πολύ θερμές, αλλά εγώ έρχομαι αντιμέτωπη με μια τελειομανία που καλώς ή κακώς περιλαμβάνει και το πλαίσιο που με περιτριγυρίζει και την παιδεία του κοινού σε σχέση με αυτό που βλέπει.

Μιλήστε μας για τη νέα σας κολεξιόν

Η συλλογή που μόλις παρουσίασα, ήταν προς έκπληξη αρκετών, μια ready to wear συλλογή. Αυτό έγινε για δύο λόγους. Αρχικά, έχω αποδείξει, πιστεύω, την τεχνική μου αρτιότητα σε αμιγώς δημιουργικά και θεατρικά πονήματα, οπότε δεν “διψούσα” για μία τέτοια κατάσταση για τη συγκεκριμένη περίσταση. Ήθελα να δείξω και την φορέσιμη, προσιτή πλευρά του 240791, που στον εμπορικό τομέα είναι και απαραίτητη. Ο δεύτερος λόγος ήταν το γεγονός ότι παρουσιάστηκε στο Μιλάνο, που είναι ένας προορισμός μόδας πιο αιχμηρός, πιο εμπορικός, λιγότερο φαντασιακός σε σχέση π.χ. με το Παρίσι. Ήθελα να δείξω tailoring, πατρόν, fit, χειροποίητα πλεκτά, στενά αιχμηρά σακάκια, κρατώντας όμως πάντα κομμάτια της χαρακτηριστικής μου ταυτότητας, που έκανε την εμφάνισή της στα εναλλακτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και στις υφές που δημιούργησα από το μηδέν, χειροποίητα.

Τα ρούχα σας χαρακτηρίζονται για τις γλυπτικές τους φόρμες. Συνδυάζουν την τέχνη με μια φρέσκια αισθητική. Πιστεύετε ότι το κοινό στο Παρίσι, όπου πρόσφατα ολοκληρώθηκε εκεί η εβδομάδα μόδας, είναι πιο ανοικτό στους πειραματισμούς και κατ ‘ επέκταση στην αποδοχή ιδιαίτερων μαξιμαλιστικών κομματιών σε σχέση με το κοινό στην Ελλάδα;

Ναι, το πιστεύω, το Παρίσι και το Λονδίνο αφήνουν περισσότερο χώρο σε διαφορετικές αισθητικές εκφράσεις σε σχέση με το Μιλάνο ή τη Νέα Υόρκη.

Εκτός από τα κομμάτια – κατασκευές (αν επιτρέπεται ο όρος) σχεδιάσατε και μια street -ready to wear collection. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της συλλογής και σε ποιους απευθύνεται;

Η συλλογή, όπως ανέφερα και παραπάνω, είναι μια εξ ολοκλήρου prét a porter συλλογή. Χαρακτηρίζεται από τη βάση που έδωσα στην κατασκευή του πατρόν και του tailoring, αλλά και από τις προσωπικές μου υφές που δημιούργησα πάνω σε υφάσματα-βάσεις, όπως το denim, το βαμβάκι, το jersey και το faux leather. Απευθύνεται στα άτομα που αναζητούν μια αποστασιοποίηση από τα εφήμερα trends, τα οποία θέλουν διαχρονικά, αλλά και πάντα επίκαιρα κομμάτια στην ντουλάπα τους, που λόγω του γεγονότος ότι δεν επαναλαμβάνονται τεμαχιακά, θα είναι και οι μοναδικοί κάτοχοί τους.

Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας σε ό,τι αφορά την προβολή του brand;

Το 240791 έχει θέσει γερά θεμέλια και για το avant garde κομμάτι του και για το ready to wear. Θέλω να συνεχίσω εξελίσσοντας τις εκκινήσεις που με τόσο κόπο έχω θεμελιώσει. Θέλω πολύ να εντρυφήσω στο θεατρικό κοστούμι αλλά και στην όπερα, χώροι που πιστεύω πως η καλλιτεχνική μου αδρεναλίνη θα βρει ενδιαφέρον καταφύγιο. Οπότε, τα αργά, σωστά και σταθερά βήματα που θα πάνε τα πράγματα παρακάτω – και όχι γύρω από τον εαυτό τους- είναι ο ρεαλιστικός, αλλά και κύριος στόχος μου.