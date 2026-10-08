Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πέρα από τα οφέλη που παρέχει στην υγεία, η γυμναστική/ φυσική άσκηση κάνει και τον γάμο πιο ανθεκτικό, ειδικά όταν τα ζευγάρια ασκούνται μαζί, και ειδικά το περπάτημα, σύμφωνα με νέα έρευνα από το Brigham Young University.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Family Relations και δείχνει πως τα ζευγάρια που είχαν κοινή φυσική άσκηση ανέφεραν καλύτερη επικοινωνία, αυξημένες δυνατότητες επίλυσης συγκρούσεων και μικρότερα επίπεδα σύγκρουσης σε σχέση με τα ζευγάρια που δεν το έκαναν.

Advertisement

Advertisement

Η έρευνα διεξήχθη από τον καθηγητή Τζέρεμι Γιόργκασον, του BYU School of Family Life, και τους Άσλιν Χάιατ Μίλντενχολ και Μάθιου Νούνεζ. «Τα ευρήματά μας δείχνουν πως η κοινή άσκηση συμβάλλει, με μικρό μα σημαντικό τρόπο, στη δυνατότητα επίλυσης συγκρούσεων με ειρηνικό τρόπο» είπε ο Γιόργκασον. «Οι άνθρωποι ανέφεραν περισσότερα θετικά αποτελέσματα στην επικοινωνία και την επίλυση συγκρούσεων όταν ασκούνταν μαζί».

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από περίπου 1.700 νεαρά παντρεμένα ζευγάρια, που συμμετείχαν στη μελέτη CREATE (Couple Relationships and Transition Experiences)- ένα εγχείρημα που εστίασε σε νεόνυμφα ζευγάρια ανά τις ΗΠΑ για πάνω από μία δεκαετία. Συγκρίθηκαν οι επιδράσεις γυμναστικής κατά μόνας και από κοινού φυσικής δραστηριότητας σε τρεις τομείς: Την επικοινωνία, την επίλυση συγκρούσεων, και την ενδοοικογενειακή σύγκρουση. Και τα δύο είδη άσκησης διαπιστώθηκε πως οδηγούσαν σε πιο υγιείς γάμους, μα η από κοινού άσκηση έδειξε ισχυρότερους συσχετισμούς με θετικές εξελίξεις στον γάμο σε σχέση με την άσκηση κατά μόνας.

«Περίπου το 60% των συζύγων στο δείγμα είπαν ότι ασκούνταν, μα μόνο το 1/3 ασκούνταν μαζί» είπε ο Γιόργκασον. «Αυτό σημαίνει πως περίπου οι μισοί που ασκούνται δεν αθλούνται με τον/ την σύζυγο. Αν και η επίδραση δεν είναι απαραίτητα μεγάλο, υπάρχει συνέπεια, που με κάνει να είμαι βέβαιος πως επηρεάζει τις σχέσεις με κάποιον ουσιώδη τρόπο».

Άλλες έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια επωφελούνται από το να περνούν χρόνο σε ψυχαγωγία μαζί, μα η συγκεκριμένη έρευνα εστίασε στη σωματική άσκηση, με τους ερευνητές να θεωρούν ότι πιθανότατα δημιουργούσε ευκαιρίες για θετική αλληλεπίδραση και κουβέντα, που ενισχύουν τις σχέσεις σε βάθος χρόνου. «Από τους τρεις τομείς, η άσκηση είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στην επικοινωνία» είπε η Μίλντενχολ. «Και για αυτό ήταν ενδιαφέρον που το περπάτημα ήταν η νούμερο 1 άσκηση που αναφέρθηκε. Φυσικά παρέχει ευκαιρίες για επικοινωνία».

Η πιο κοινή μορφή άσκησης που αναφέρθηκε ήταν το περπάτημα. Όπως διαπιστώθηκε, τα ζευγάρια που ασκούνταν μαζί είπαν πως ένιωθαν ότι «ακούγονται» καλύτερα από τον/ την σύζυγο. Ο Γιόργκασον είπε πως οι αλληλεπιδράσεις αυτές μπορεί να βοηθήσουν στο να γίνει κατανοητό το γιατί η κοινή άσκηση σχετίζεται με την υγιέστερη επικοινωνία και επίλυση συγκρούσεων.