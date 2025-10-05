«Από τις παραθαλάσσιες -και ακόμα ζεστές- ακτές της Αθήνας μέχρι τις αρχαίες αγορές τροφίμων του Παλέρμο», αναφέρει το άρθρο του Guardian που αναδεικνύει τους έξι τοπ φθινοπωρινούς προορισμούς στους οποίους δεσπόζει η ελληνική πρωτεύουσα με κεντρική φωτογραφία της Πλάκας να εικονογραφεί το άρθρο. Εξι συντάκτες προτείνουν από μια πόλη ο καθένας. Την ελληνική πρόταση υπογράφει η ανταποκρίτρια του Guardian στην χώρα μας, Helena Smith.

Εχουμε και λέμε λοιπόν:

Advertisement

Advertisement

Αθήνα

«Η Αθήνα προσφέρει κάτι που άλλες ευρωπαϊκές πόλεις δεν μπορούν να προσφέρουν: Μια ακτογραμμή άνω των 40 μιλίων (64.374 χιλιόμετρα) διάσπαρτη με παραλίες που πολλά ελληνικά νησιά θα επιθυμούσαν», αναφέρει στο άρθρο της η συντάκτρια. Και συνεχίζει: «Εκτός εποχής, οι ακτές της Αττικής εξακολουθούν να έχουν μια γοητεία που μαγνητίζει, όπως ανακάλυψα όταν κολυμπούσα στον κόλπο της Βουλιαγμένης κάτω από έναν ήλιο που “έσβηνε”. Για όσους αναζητούν αναζωογόνηση σε θαλασσινά γαλάζια νερά που ετοιμάζονται να γίνουν πορτοκαλορόδινα καθώς δύει ο ήλιος, το μπάνιο σε μια από τις δημόσιες ή ιδιωτικές παραλίες της Ριβιέρας δεν απογοητεύει».

Και σημειώνει: «Με το θαλασσινό αλάτι ακόμα κολλημένο στο δέρμα μου, κάθισα στο Σαρδελάκι, μια ταβέρνα της οποίας το μεσογειακό φαγητό είναι τόσο καλό όσο και η εντυπωσιακή θέα του κόλπου στον οποίο βρίσκεται. Σε ένα νεύμα σε παλιές εποχές, οι μεζέδες σερβίρονται σε μεγάλους ξύλινους δίσκους», λέει ακόμα. Και συμπληρώνει:

«Η Αθήνα φημίζεται τόσο για τους λόφους της όσο και για την ακτογραμμή της: Φυσικά υψώματα σε απόσταση αναπνοής από την Ακρόπολη που την καθιστούν θησαυρό για περιπατητές όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τη μητρόπολη, αυτές οι βραχώδεις προεξοχές – φορείς μυθικών ονομάτων όπως ο Λόφος των Νυμφών και ο Λόφος των Μουσών- είναι ένα must.

Κατά την άποψή μου, αυτή η αρχαία πρωτεύουσα είναι επίσης η πιο ψυχωμένη και μεγαλειώδης της Ευρώπης. Αν φτάσετε στην κορυφή του Λυκαβηττού, του ψηλότερου σημείου της πόλης, είτε με τα πόδια είτε με το τελεφερίκ, η ανταμοιβή είναι μια καταπληκτική θέα όλου του Αργοσαρωνικού κόλπου και των νησιών που βρίσκονται πέρα από αυτόν.

Κι αν θέλετε να μείνετε κεντρικά, η συνοικία της Πλάκας με ιστορία από τους αρχαίους χρόνους παραμένει η καλύτερη βάση. Το παλιομοδίτικο ξενοδοχείο Adrian διαθέτει δίκλινα με θέα στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης από περίπου 120 λίρες (137.57 ευρώ) με πρωινό. Στην ίδια περιοχή, ο Ζορμπάς είναι το αγαπημένο εστιατόριο των ντόπιων και σερβίρει τα πιο ζουμερά αρνίσια παϊδάκια. Με θέα στην Ακρόπολη, τα εστιατόρια στην ταράτσα της Αθήνας είναι υπέροχα ατμοσφαιρικά και ιδανικά για τα ζεστά φθινοπωρινά βράδια – για πραγματική απόλαυση πηγαίνετε στο Kuzina ή στο βραβευμένο με αστέρι Michelin Macris».

Παλέρμο

«Νομίζετε ότι η ναπολιτάνικη μαργαρίτα είναι η τελευταία λέξη στην πίτσα; Σκεφτείτε το ξανά. Στο Παλέρμο προτιμούν τη sfincione, ένα μαλακό, ορθογώνιο ζυμάρι που καλύπτεται με έντονη, βαριά σάλτσα ντομάτας με κρεμμύδι και πασπαλίζεται με τυρί caciocavallo και ρίγανη. Αλμυρό, χορταστικό και …. ανακουφιστικό, πωλείται σε φούρνους, περίπτερα και καρότσια σε όλη την πόλη (η Via Maqueda στο ιστορικό κέντρο έχει συνήθως αρκετούς πωλητές)», αναφέρει η Liz Boulter.

Advertisement

Καθώς οι καύσωνες έπληξαν φέτος την Ευρώπη κι οι θερμοκρασίες στο Παλέρμο ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου υπό σκιάν στα τέλη Ιουλίου, οι θερμοκρασίες της εποχής που φθάνουν τους 24 βαθμούς Κελσίου έως το απόγευμα, επιτρέπουν στους επισκέπτες της να περιπλανηθούν στην πόλη και να απολαύσουν τη μακρά ιστορία της που είναι «γραμμένη» στους δρόμους της. Περνώντας από παλάτια μπαρόκ και αρτ νουβό και την Casa Stagnitta, το παλαιότερο καφεκοπτείο της πόλης, οι επισκέτπες μπορούν να θαυμάσουν τους αραβο-νορμανδικούς τρούλους της εκκλησίας San Cataldo του 12ου αιώνα, την Piazza Pretoria, με το σιντριβάνι του 16ου αιώνα, που εγκαταστάθηκε επί ισπανικής κυριαρχίας, και τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό, που χτίστηκε στη θέση ενός τζαμιού του 9ου αιώνα, σύμφωνα με τη συντάκτρια του άρθρου, σύμφωνα με την συντάκτρια του άρθρου.

Βιέννη

«Οι μέρες μικραίνουν, αλλά τώρα είναι η ιδανική στιγμή για να περιπλανηθούμε ανάμεσα στα μεγαλοπρεπή παλάτια, τα μουσεία και τις ιστορικές κατοικίες της Βιέννης – μια πολιτιστική “σοδειά” σε χρυσοποίκιλτες γκαλερί, που αντικατοπτρίζει τη βιτρίνα της φύσης έξω», αναφέρει για την αυστριακή πρωτεύουσα η Becki Enright.

«Η Βιέννη είναι μια πόλη με πάρκα και περιποιημένους κήπους και δασικές ζώνες, που ανταλλάσσουν το σμαραγδένιο “φωτοστέφανό” τους με μια σκουριασμένη κεχριμπαρένια και με δόσεις ώχρας λάμψη, την οποία οι Αυστριακοί αποκαλούν Goldener Herbst (χρυσό φθινόπωρο)», εξηγεί η ίδια.

Advertisement

«Αφήνω πίσω μου τη μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική και τα καλντερίμια του ιστορικού κέντρου. Στα νοτιοδυτικά του, το πάρκο Schloss Schönbrunn ξεπροβάλλει από τη μεγαλοπρεπή θερινή κατοικία των Αψβούργων… Στα ανατολικά, στο πάρκο Prater της πόλης, περπατώ κάτω από τις καστανιές της Hauptallee, μιας λεωφόρου μήκους σχεδόν τριών μιλίων και ηλικίας αιώνων. Στην άκρη του πάρκου, το ρετρό ξενοδοχείο Superbude Prater (δίκλινα από 78€ B&B) είναι ένα ιδανικό καταφύγιο.

Και καταλήγει: «Παρ’ ότι πολλοί δεν το γνωρίζουν, η Βιέννη είναι η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που καλλιεργεί κρασί εντός των ορίων της πόλης της, με 700 εκτάρια (1.723 στρέμματα) αμπελώνων. Υπάρχουν 14 καθορισμένα μονοπάτια πεζοπορίας στην πόλη, γνωστά ως Stadtwanderwege. Το μονοπάτι 1 σας οδηγεί μέσα από τα εδάφη των αμπελουργών Nussdorf. Καθίστε σε μια ταβέρνα Heuriger (ταβέρνα κρασιού) στην πλαγιά του λόφου, όπως η Wieninger am Nussberg, πίνοντας ένα πράσινο veltliner με εσπεριδοειδή γεύση και δοκιμάζοντας ένα Brettljause (πιατέλα με αλλαντικά και τυρί), ενώ απολαμβάνετε την υπέροχη θέα της πόλης»

Βουδαπέστη

«Βασικό σημείο έλξης για μένα στην Βουδαπέστη είναι το νόστιμο comfort food που υπάρχει σε αφθονία αυτή την εποχή του χρόνου: μαγειρευτά γκούλας, αλμυρές τηγανίτες και σάλτσες πάπρικας σε αφθονία. Το Café Kör, σε ένα παλιό κτίριο με θολωτές οροφές, και το ρετρό Menza είναι παλιά εστιατόρια που σερβίρουν κλασικά ουγγρικά πιάτα. Αφήστε χώρο για λίγη Dobos torte στο Gerbeaud, γιατί τίποτα δεν είναι καλύτερο το φθινόπωρο όσο ένα “σφηνάκι” παντεσπάνι με καραμέλα και βουτυρόκρεμα σοκολάτας», αναφέρει στο άρθρο της η Monika Phillips.

Advertisement

Η Budapest Design Weelk (8-19 Οκτωβρίου) παρουσιάζει τους κινητήριους παράγοντες στον τομέα του κοσμήματος, της ένδυσης και της τέχνης. Για κάτι πιο δραστήριο, προγραμματίστε την επίσκεψή σας για το Σαββατοκύριακο του Μαραθωνίου της Βουδαπέστης (11-12 Οκτωβρίου) ή κάντε πατινάζ στη σκιά του παραμυθένιου κάστρου Vajdahunyad στο υπαίθριο παγοδρόμιο του City Park (λειτουργεί από τα μέσα Νοεμβρίου).

Ζυρίχη

«Έχω πάει στη Ζυρίχη περισσότερες φορές από όσες μπορώ να μετρήσω και μου αρέσει περισσότερο με κάθε επίσκεψη. Για όσους την επισκέπτονται για πρώτη φορά, η μεγάλη έκπληξη είναι η απέραντη και υπέροχη Zürichsee (λίμνη της Ζυρίχης), που έχει πλάτος δύο μίλια ((3.219 χιλιόμετρα), μήκος 25 μίλια (40.234 χιλιόμετρα) και διασχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από πορθμεία. Όπου κι αν βρίσκεστε στην πόλη, δεν είστε ποτέ μακριά από το νερό», αναφέρει για την ελβετική πόλη ο William Cook.

Και συνεχίζει: «Όταν τα δέντρα γίνονται χρυσοκάστανα, αυτή η μητρόπολη φαίνεται ιδιαίτερα όμορφη. Η καλύτερη θέα είναι από την κορυφή του Uetliberg, στην καταπράσινη άκρη της πόλης. Η Uetlibergbahn, ο ορεινός σιδηρόδρομος της Ζυρίχης (που ανοίγει ξανά στις 5 Οκτωβρίου μετά από μια μεγάλη ανακαίνιση) μας μεταφέρει σε μικρή απόσταση με τα πόδια από την κορυφή.

Advertisement

Το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Ζυρίχης είναι ένα από τα φθινοπωρινά highlights της πόλης, αλλά το πιο ατμοσφαιρικό θέαμα είναι στο νερό. Από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου, ο στόλος των σκαφών αναψυχής της Ζυρίχης φιλοξενεί την 70ή Expovina Weinschiffe, την ετήσια έκθεση κρασιού της πόλης. Οποιοσδήποτε μπορεί να αγοράσει εισιτήριο (από 28 λίρες/ 32 ευρώ) για να επιβιβαστεί στο πλοίο και να δοκιμάσει μια τεράστια γκάμα κρασιών από δεκάδες διαφορετικές χώρες (τα τραγανά ελαφριά λευκά της Ελβετίας είναι σοβαρά υποτιμημένα). Αν προτιμάτε να πιείτε μπύρα, πηγαίνετε στο Bierwerk Züri, μια μοντέρνα σύγχρονη ζυθοποιία με νεανική πελατεία».

Advertisement

Λυών

«Στην πρωινή αγορά της La Croix-Rousse, εκεί όπου κάποτε βρίσκονταν τα εργοστάσια μεταξιού της πόλης, μια θορυβώδης σειρά από πάγκους με τρόφιμα προσφέρει ψητά κοτόπουλα, σακούλες με καρύδια και σωρούς από υπερμεγέθεις κολοκύθες, σε αντίθεση με τις καλλιτεχνικές βιτρίνες κονσερβών και τρούφας στην αίθουσα τροφίμων Halles de Lyon Paul Bocuse στα ανατολικά της πόλης. Σχεδόν έφτασε η εποχή της τρούφας, αλλά η Λυών, η “γαστρονομική πρωτεύουσα του κόσμου”, διαθέτει όλο το χρόνο απολαύσεις, όπως το τυρί Saint-Marcellin, το λουκάνικο με ροζέτες και την τάρτα πραλίνας», αναφέρει στο άρθρο του ο Jon Bryant.

Λίγο πριν από την έναρξη του χειμώνα, η Fête des Lumières της Λυών πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 8 Δεκεμβρίου. Τα κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης φωτίζονται, ενώ φωτεινές εγκαταστάσεις στήνονται στις πλατείες και στην όχθη του ποταμού. Παρακολουθώ από την Place Bellecour και στη συνέχεια περιπλανιέμαι κάτω στο νερό, όπου οι ντόπιοι τοποθετούν φαναράκια στα παράθυρά τους για να γιορτάσουν την αλληλεγγύη και να προετοιμαστούν για το κρύο.

«Μένω στο Fourvière Hôtel (δίκλινα από €139 μόνο για το δωμάτιο), ένα πρώην μοναστήρι κοντά στα ρωμαϊκά ερείπια της πόλης, το οποίο διαθέτει θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, εστιατόριο και υπέροχη θέα στην πόλη», προτείνει και καταλήγει:

Advertisement

«Φέτος συμπληρώνονται 130 χρόνια από την πρώτη ταινία των Auguste και Louis Lumière, Workers Leaving the Lumière Factory. Σήμερα βρίσκεται στο αρχείο του Institut Lumière, το οποίο στεγάζει κινηματογραφικές αίθουσες καθώς και μουσείο, και αποτελεί το κέντρο του ετήσιου Φεστιβάλ Lumière. Οι ταινίες και οι κινηματογραφικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από τις 11 έως τις 19 Οκτωβρίου, με σχεδόν 450 προβολές σε όλη την πόλη, μεταξύ των οποίων και βωβές ταινίες του Victor Sjöström της δεκαετίας του 1920 σε remastered μορφή με τη συνοδεία της Εθνικής Ορχήστρας της Λυών.

ΠΗΓΗ: The Guardian