Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια αέρινη παντελόνα από τα Zara έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω του κινδύνου πτώσεων που ενέχει κατά το βάδισμα.

Το εξαιρετικά φαρδύ ύφασμα του ρούχου μπλέκεται συχνά στα πόδια των χρηστών, προκαλώντας επώδυνα ατυχήματα και τραυματισμούς σε αρκετές περιπτώσεις.

Πολλοί καταναλωτές κοινοποιούν βίντεο με τις προσωπικές τους εμπειρίες, χρησιμοποιώντας ειδικά hashtags για να προειδοποιήσουν το κοινό για τους κινδύνους της παντελόνας.

Για την αποφυγή ατυχημάτων, προτείνονται λύσεις όπως το δέσιμο των μπατζακιών με λαστιχάκια ή ο συνδυασμός του ρούχου με ψηλά τακούνια.

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Παρά την κομψότητά της και την τεράστια εμπορική της επιτυχία, έχει κερδίσει επάξια στις τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον διόλου κολακευτικό τίτλο «το παντελόνι του θανάτου» ή «η δολοφονική παντελόνα».

Ο λόγος για ένα ρούχο από τα Zara το οποίο θεωρείται μεν ότι ανήκει στα trends του φετινού καλοκαιριού, από την άλλη ο κόσμος πρέπει να τη φοράει… με δική του ευθύνη.

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Η απόλυτη εμμονή της σεζόν είναι μια αέρινη, φαρδιά παντελόνα από τα Zara, ιδανική για τη ζέστη του καλοκαιριού, η οποία είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα στην τιμή των 22,95 ευρώ.

https://www.zara.com/gr/en/flowing-wide-leg-trousers-p09929249.html?v1=560733339&v2=2420795

Μέχρι εδώ όλα καλά. Το πρόβλημα ξεκινά στον σχεδιασμό του ρούχου, καθώς το εξαιρετικά φαρδύ ύφασμα που φτάνει μέχρι το έδαφος τείνει να μπλέκεται γύρω από τα πόδια κατά τη διάρκεια του βαδίσματος (ειδικά αν έχει αέρα), οδηγώντας σε θεαματικές και συχνά επικίνδυνες πτώσεις.

Χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο ανεβάζουν βίντεο χρησιμοποιώντας hashtags όπως #ZaraDeathTrousers, #ZaraPants και #DangerousTrousers, καταγράφοντας τη δική τους επώδυνη εμπειρία.

Η influencer Jessica Pearce δημοσίευσε ένα βίντεο όπου προσγειώνεται με το πρόσωπο στον δρόμο, προειδοποιώντας τους ακολούθους της ότι το συγκεκριμένο ρούχο αποτελεί δημόσιο κίνδυνο.

Ακόμα πιο σοβαρή είναι η περίπτωση της Holly Gilmer, η οποία κατέγραψε τον εαυτό της να αποχωρεί από το νοσοκομείο σε αναπηρικό καροτσάκι με κάταγμα στο γόνατο, εξαιτίας μιας απρόσεκτης στιγμής με την εν λόγω παντελόνα.

Μια λύση που προτάθηκε πάλι από το TikTok είναι να πιαστούν τα μπατζάκια του παντελονιού με λαστιχάκια για τα μαλλιά ή να συνδυαστεί με πολύ ψηλά τακούνια.

Σε κάθε περίπτωση, η φαρδιά παντελόνα παραμένει το απόλυτο must-have του καλοκαιριού, αρκεί η άνεση και η κομψότητα να συνοδεύονται από την ανάλογη προσοχή σε κάθε μας βήμα.