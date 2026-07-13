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Το περιεχόμενο προέκυψε από δημοσιογραφικό ταξίδι που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας, κατά το οποίο ειδικοί επιστήμονες και δημοσιογράφοι εξερεύνησαν σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Η έκδοση παρουσιάζει την Ιθάκη ως προορισμό ήπιων δραστηριοτήτων, προβάλλοντας την ιστορική κληρονομιά, τη μυθολογία και τις σύγχρονες εμπειρίες που προσφέρει στους επισκέπτες.

Το περιοδικό κυκλοφορεί σε 70.000 αντίτυπα, ενώ προγραμματίζεται η διάθεσή του και σε άλλες γαλλόφωνες χώρες για την περαιτέρω προβολή του νησιού.

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Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Οδύσσεια», το γαλλικό περιοδικό Le Figaro αποτίει φόρο τιμής στην ομηρική Ιθάκη μέσω από μία ειδική αποκλειστική έκδοση (hors-serie) που αναδεικνύει τον πολιτιστικό τουρισμό του νησιού και τη σύνδεση του με το έπος του Ομήρου.

Το αφιέρωμα στην Ιθάκη του Ομήρου και του Οδυσσέα

Το 162 σελίδων αφιέρωμα με κεντρικό τίτλο «Στα βήματα του Οδυσσέα» είναι αποτέλεσμα δημοσιογραφικού ταξιδίου (press trip) στο νησί, που διοργάνωσε από τις 29 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2026 η Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας σε συνεργασία με τον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού Figaro Histoire, Μichel Dejaeghere.

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Το αφιέρωμα της γνωστής εφημερίδας επαναπροσεγγίζει το έργο του Ομήρου, περιλαμβάνοντας τις σύγχρονες οπτικές ιστορικών, αρχαιολόγων και συγγραφέων. Ξεφυλλίζοντας την ειδική αποκλειστική έκδοση, οι αναγνώστες θα εξερευνήσουν την Ιθάκη υπό τρεις διαφορετικές ματιές:

1.Το αρχιπέλαγος του νόστου: Μια οπτική και λογοτεχνική εξερεύνηση των νησιών, των αρχιπελάγων και των σπηλαίων που ενέπνευσαν τον ποιητή.

2.Οι γυναικείες μορφές: Από τη Ναυσικά έως την Πηνελόπη, οι αναγώστες θα έρθουν σε επαφή με το σύμπαν των γυναικών που διασταυρώθηκαν με τον δρόμο του Οδυσσέα.

3.Η ομηρική κληρονομιά: Σκέψεις γύρω από το ομηρικό ζήτημα (την ταυτότητα του δημιουργού της Ιλιάδας και της Οδύσσειας) και τον τρόπο με τον οποίο αυτό το ποίημα συνεχίζει να τροφοδοτεί τη συλλογική φαντασία.

Στη διάρκεια του ταξιδιού τους, ο κ. Dejaeghere και η φωτογράφος Sophie Degubernatis επισκέφθηκαν τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Ιθάκης (Αετό, Σταυρό, Σχολή Ομήρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος, τείχη των Αλαλκομενών, Μαρμαροσπηλιά – Σπήλαιο των Νυμφών κ.ά.), περιηγήθηκαν σε μονοπάτια που συνδέονται με την ιστορία του Οδυσσέα και συνομίλησαν με αρχαιολόγους, ιστορικούς και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες.

Εκτός από την προβολή του νησιού ως ιδανικού προορισμού όλον τον χρόνο για τους λάτρεις του πολιτιστικού και του ιστορικού τουρισμού, το αφιέρωμα περιλαμβάνει, επιπλέον, ειδικές ενότητες για τις απεικονίσεις του ομηρικού έπους στη ζωγραφική και τη νεότερη λογοτεχνία, αλλά και για τις παλιότερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές που είναι εμπνευσμένες από αυτό.

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Ακόμα, καταγράφει το ισχυρό αποτύπωμα του μυθικού ήρωα στην τοπική παράδοση και παρουσιάζει τη σύγχρονη πλευρά του νησιού και τις πολυδιάστατες εμπειρίες που προσφέρει στους ταξιδιώτες, αναδεικνύοντάς το παράλληλα ως εξαιρετική επιλογή για τουρισμό βιωσιμότητας και ήπιων δραστηριοτήτων, έναν «επίγειο παράδεισο» για τις διακοπές των Γάλλων μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Την έκδοση συνοδεύει εντυπωσιακή εικονογράφηση και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα σημεία ενδιαφέροντος στην Ιθάκη και ιδιαίτερα από τους αρχαιολογικούς και μνημειακούς χώρους της, μετά από συνεργασία της προϊσταμένης της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας, Έμυς Αναγνωστοπούλου, και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για παροχή ατελώς ειδικών αδειών φωτογράφισης.

Το περιοδικό Le Figaro Hors-Serie είναι διμηνιαίο και σε κάθε τεύχος του περιλαμβάνει μεγάλο αφιέρωμα για τον πολιτισμό και την τέχνη. Κυκλοφορεί σε 70.000 αντίτυπα (πρώτη έκδοση), ενώ το αναγνωστικό κοινό υπολογίζεται σε 210.000 άτομα, υψηλού μορφωτικού και εισοδηματικού επιπέδου, για τα οποία το πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα ενός προορισμού αποτελεί βασικό κίνητρο ταξιδιού.

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Η συλλεκτική έκδοση για την Ιθάκη θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα και σε άλλες γαλλόφωνες χώρες (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Καναδά κ.ά.), διευρύνοντας έτσι σημαντικά την προβολή του νησιού στο ευρύτερο γαλλόφωνο κοινό.

Πηγή: ΕΟΤ

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