Στην Θεσσαλονίκη, νωρίς σήμερα το μεσημέρι, στρέφονται τα βλέμματα για τα μηνύματα που θα εκπέμψει ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Ολύμπιον. Μια παρέμβαση που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον πολιτικά όσο και σημειολογικά: Μόλις θα έχει ολοκληρωθεί τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη (Alpha), ενώ στο πάνελ της εκδήλωσης θα έχει μιλήσει για την «Ιθάκη» ο Αντώνης Σαουλίδης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος και υποψήφιος στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στην Α’ Θεσσαλονίκης. Μια παρουσία που, εκτός από την μουρμούρα που «σήκωσε» εντός της Χαριλάου Τρικούπη, σκιαγραφεί σε έναν βαθμό και τροφοδοτεί σε μεγαλύτερο βαθμό συζητήσεις για τα πολιτικά ανοίγματα του Αλέξη Τσίπρα προς τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας αλλά και ενισχύει την εικόνα ενός ευρύτερου εγχειρήματος ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης.

Μετά τις εντυπώσεις που άφησε η εκδήλωση στο Παλλάς, όπου κυριάρχησαν πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, επιχειρεί να διευρύνει το πολιτικό στίγμα των παρουσιών στο πάνελ. Στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην Πάτρα, το εγχείρημα σηματοδοτείται από συμμετοχές που εκτείνονται από την Αριστερά έως τη σοσιαλδημοκρατία. Σε αυτή την συνθήκη, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Ολύμπιον αναμένεται να αποτελέσει πολιτική παρέμβαση με σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και προς τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Advertisement

Advertisement

Επίθεση σε όλα τα μέτωπα

Το επιτελικό κράτος, η στάση της κυβέρνησης στο αγροτικό, οι απευθείας αναθέσεις αλλά και τα εθνικά θέματα θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα οργάνωσης του κράτους, με στόχο την αποτελεσματικότητα, τον δημόσιο έλεγχο και την διαφάνεια. Ένα κράτος που θα απαντά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις και θα είναι η απάντηση της Προοδευτικής παράταξης στο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το επιτελικό κράτος, όπως χαρακτηριστικά αναμένεται να περιγράψει ο πρώην πρωθυπουργός, των απευθείας αναθέσεων των ημετέρων και των υποκλοπών.

Η ολομέτωπη επίθεση στο επιτελικό κράτος αποκτά έναν ισχυρό συμβολισμό αφού θα γίνει από την Θεσσαλονίκη, με τον Αλέξη Τσίπρα να αναμένεται να υπενθυμίζει πως είναι η πόλη από όπου πριν από 23 χρόνια η τότε ηγεσία της ΝΔ είχε ρίξει το σύνθημα για την επανίδρυση του κράτους που οδήγησε τελικά στην… αναπαλαίωση του. Αντίστοιχα σήμερα, θα τονίσει ο πρώην πρωθυπουργός στην ομιλία του, το λεγόμενο επιτελικό κράτος οδήγησε στα γνωστά οδυνηρά του αποτελέσματα για τους πολίτες και το κράτος δικαίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να εξαπολύσει σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και για το πρόσφατο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο αγροτικό ζήτημα, με τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί σκληρή κριτική στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με πληροφορίες, στο κομμάτι της ομιλίας του που θα αφορά την ανάγκη δημιουργίας μια κυβερνώσας Προοδευτικής πρότασης θα υπογραμμίσει την ανάγκη για τις ρήξεις που θα πρέπει να γίνουν και τις βαθιές τομές προκειμένου, όπως αναμένεται να επισημάνει, να υπάρξει μια αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στο σημερινό μοντέλο διακυβέρνησης.

Ιδιαίτερα αιχμηρή αναμένεται να είναι και η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Με αφορμή τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται, σύμφωνα πληροφορίες, να ασκήσει έντονη κριτική στον πρωθυπουργό για την εξωτερική πολιτική του «δεδομένου συμμάχου» που ασκεί, τονίζοντας τους κινδύνους για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη, ιδιαίτερα στην εποχή μας, για επιστροφή της χώρας σε μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική που θα προωθεί τον ιστορικό της ρόλο ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της.