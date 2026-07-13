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Ο αθλητής ίδρυσε φιλανθρωπικό ίδρυμα για να στηρίξει παιδιά και οικογένειες που ζουν με τη συγκεκριμένη χρόνια πάθηση, προωθώντας την ενημέρωση της κοινωνίας.

Πρόσφατα αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα με τον αισθητήρα μέτρησης σακχάρου, το οποίο τον ανάγκασε να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα γλυκόζης για να εξισορροπήσει την κατάστασή του.

Ο Ζβέρεφ υπογραμμίζει ότι η σωστή θεραπεία επιτρέπει στους αθλητές να διατηρούν υψηλό επίπεδο απόδοσης παρά τις καθημερινές προκλήσεις της νόσου.

Η δημόσια αναφορά των γνωστών προσώπων στον διαβήτη συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των προκαταλήψεων και στην καλύτερη κατανόηση της πάθησης από το ευρύ κοινό.

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Λονδίνο (AP) — Ο Γερμανός τενίστας Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο τον αντίπαλό του στον τελικό του Wimbledon. Ζει επίσης με διαβήτη τύπου 1, μια χρόνια πάθηση που απαιτεί συνεχή έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και χορήγηση ινσουλίνης όταν χρειάζεται. Κατά τη διάρκεια των αγώνων του παρακολουθεί συχνά τα επίπεδα γλυκόζης και, αν είναι απαραίτητο, κάνει ένεση ινσουλίνης στο πόδι του στα διαλείμματα μεταξύ των παιχνιδιών.

Ο Ζβέρεφ, ο οποίος, σημειωτέον, έχει αντιμετωπίσει σοβαρές καταγγελίες για ενδιοικογενειακή βία και κακοποίηση, αποκάλυψε δημόσια το 2022 ότι έχει διαβήτη τύπου 1, αν και είχε διαγνωστεί όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Για πολλά χρόνια προτιμούσε να κρατά την πάθησή του κρυφή. Όταν χρειαζόταν να κάνει ένεση ινσουλίνης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, πήγαινε διακριτικά στην τουαλέτα ώστε να μην το γνωρίζει κανείς.

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Την ίδια χρονιά ίδρυσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα με στόχο να βοηθήσει κυρίως παιδιά και οικογένειες που ζουν με διαβήτη. Όπως έχει δηλώσει, θα είναι πολύ χαρούμενος αν μπορέσει να στηρίξει ακόμη και ένα μόνο παιδί ή έναν γονέα. Θέλει να δείξει ότι ο διαβήτης δεν πρέπει να εμποδίζει κανέναν να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Υπογραμμίζει επίσης ότι πολλοί επιτυχημένοι αθλητές, ηθοποιοί και μουσικοί έχουν την ίδια πάθηση και συνεχίζουν να πετυχαίνουν σημαντικούς στόχους.

Λίγο πριν από το Wimbledon, σε τουρνουά προετοιμασίας στη Γερμανία, ο Ζβέρεφ αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον αισθητήρα που χρησιμοποιεί για να μετρά το σάκχαρό του. Η συσκευή έδειξε λανθασμένα ότι το σάκχαρό του ήταν πολύ υψηλό. Εξαιτίας αυτής της ένδειξης έκανε μεγαλύτερη δόση ινσουλίνης από όση πραγματικά χρειαζόταν.

Όταν κατάλαβε το λάθος, αναγκάστηκε να καταναλώσει περίπου 350 γραμμάρια ζάχαρης σε μορφή ειδικών τζελ γλυκόζης μέσα στην πρώτη ώρα του αγώνα, ώστε να επαναφέρει το σάκχαρό του σε φυσιολογικά επίπεδα. Περιέγραψε ότι ένιωθε πολύ άσχημα και τελικά έχασε τον αγώνα. Η εταιρεία που κατασκευάζει τον αισθητήρα ερεύνησε το περιστατικό. Ο ίδιος ανέφερε ότι χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία για περισσότερα από δέκα χρόνια και ότι ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο.

Παρά το πρόβλημα, ο Ζβέρεφ τόνισε ότι οι αισθητήρες γλυκόζης είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για τα άτομα με διαβήτη, επειδή κάνουν την καθημερινότητά τους πολύ πιο εύκολη. Χάρη σε αυτούς, δεν χρειάζεται να κάνουν συνεχώς εξετάσεις αίματος με τρύπημα στο δάχτυλο. Στα τουρνουά Grand Slam έχει ειδική άδεια να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο μέσα στο γήπεδο, ώστε να βλέπει τις μετρήσεις του αισθητήρα, παρόλο που γενικά τα κινητά δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Ο Ζβέρεφ δεν είναι ο μόνος γνωστός αθλητής που ζει με διαβήτη τύπου 1. Πολλοί επιτυχημένοι αθλητές σε διάφορα αθλήματα έχουν την ίδια πάθηση και συνεχίζουν να αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο. Αυτό δείχνει ότι, με σωστή θεραπεία και προσεκτική παρακολούθηση, ο διαβήτης δεν αποτελεί εμπόδιο για μια επιτυχημένη αθλητική ή επαγγελματική πορεία.

Οι ειδικοί θεωρούν σημαντικό να μιλούν δημόσια γνωστά πρόσωπα για τον διαβήτη, επειδή έτσι ενημερώνεται καλύτερα η κοινωνία και μειώνονται οι προκαταλήψεις. Για τον ίδιο λόγο δημιουργήθηκε πρόσφατα και η πρώτη κούκλα Barbie που αναπαριστά άτομο με διαβήτη τύπου 1, φορώντας αισθητήρα γλυκόζης.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη, περίπου 9,2 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με διαβήτη τύπου 1. Στην πάθηση αυτή το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ή καθόλου ινσουλίνη, με αποτέλεσμα το σάκχαρο να συσσωρεύεται στο αίμα. Για τον λόγο αυτό οι ασθενείς χρειάζονται τακτικές ενέσεις ινσουλίνης και συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης, ώστε να διατηρούν την υγεία τους και να μπορούν να ζουν μια φυσιολογική και δραστήρια ζωή.

Με πληροφορίες από Associated Press , alexanderzverevfoundation.com , corporate.mattel.com