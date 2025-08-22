Πόσο συχνά ελέγχουμε τις ημερομηνίες λήξης στα τρόφιμα όταν ανοίγουμε το ψυγείο; Η συσκευασία με το γιαούρτι αναφέρει ότι είναι καλό για λίγες ημέρες ακόμη, αλλά τι κάνουμε για παράδειγμα, με τη μισοτελειωμένη σάλτσα μπάρμπεκιου στην ετικέτα της οποίας αναγράφεται ότι… ήταν καλή «κατά προτίμηση πριν» από την περασμένη Κυριακή; Μπορεί να καταναλωθεί;

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times, η απάντηση είναι περίπλοκη. Οι ημερομηνίες στις συσκευασίες τροφίμων συνήθως υποδεικνύουν πότε το τρόφιμο έχει την καλύτερη γεύση, όχι πότε δεν είναι ασφαλές για κατανάλωση.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν περί τις 50 παραλλαγές στις ετικέτες τροφίμων όσον αφορά τις ημερομηνίες, όπως «ανάλωση έως», «πώληση πριν από» και «συσκευασμένο στις», σχεδόν όλες από τις οποίες υποδεικνύουν πότε η ποιότητα ή η φρεσκάδα αρχίζει να χάνεται.

Αν και είναι σημαντικό να προσέχουμε τις ημερομηνίες που είναι τυπωμένες σε ορισμένα τρόφιμα, εκτιμάται ότι τρία δισεκατομμύρια λίβρες (σχεδόν ενάμιση εκατομμύριο τόνοι) τροφίμων πετιούνται κάθε χρόνο λόγω της σύγχυσης που επικρατεί σχετικά με την ημερομηνίες, σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ReFED που ερευνά τη σπατάλη τροφίμων.

Έως τα μέσα του 20ού αιώνα, τα αμερικανικά -και όχι μόνο- νοικοκυριά είχαν αρχίσει τη μετάβαση από τα φρέσκα τρόφιμα που καλλιεργούνταν τοπικά στα επεξεργασμένα και συσκευασμένα προϊόντα, οπότε ορισμένοι παραγωγοί ξεκίνησαν να βάζουν ημερομηνίες προκειμένου να μετριάσουν τις ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με τη φρεσκάδα.

Στις μέρες μας, οι εταιρείες τροφίμων συνεχίζουν οι ίδιες να καθορίζουν την ημερομηνία που αναγράφεται στα προϊόντα τους. Αλλά η καθεμία χρησιμοποιεί τη δική της μεθοδολογία, επισημαίνει η Londa Nwadike, καθηγήτρια Επιστήμης Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Ντακότα.

Για παράδειγμα, προσθέτει, ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα για να προβλέψουν πότε μειώνεται η φρεσκάδα, ενώ άλλες πραγματοποιούν ειδικές δοκιμές στις οποίες τα τρόφιμα αποθηκεύονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή αυξημένα επίπεδα οξυγόνου. Άλλες εκθέτουν ένα προϊόν σε μούχλα, ζυμομύκητες ή παθογόνα όπως το E. coli ή η σαλμονέλα. Κάποιες εταιρείες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διεξάγουν εκτεταμένες δοκιμές και μπορεί απλά να βασίζουν τις ημερομηνίες τους σε εκείνες των ανταγωνιστών τους.

Το αποτέλεσμα μπερδεύει: Δύο σχεδόν πανομοιότυπα προϊόντα, συσκευασμένα την ίδια ημέρα, μπορεί να έχουν διαφορετικές ημερομηνίες λήξης.

Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι ημερομηνίες λήξης δεν είναι ένα τέχνασμα για να μας κάνουν να αγοράσουμε περισσότερα, αλλά το αποτέλεσμα ενός χαοτικού συστήματος. Και ότι για τα περισσότερα τρόφιμα, η κατανάλωση μετά την ημερομηνία λήξης δεν αποτελεί ζήτημα υγείας. Ειδικά όμως, όσον αφορά τα ευπαθή προϊόντα, ορισμένοι εξ αυτών τονίζουν ότι πρέπει να δίνουμε προσοχή στις ετικέτες «ανάλωση πριν από» και «λήξη στις».

Η σήμανση «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» αναφέρεται γενικά στην ποιότητα και η φράση «πώληση πριν από» χρησιμοποιείται εν γένει για να γνωρίζουν οι λιανοπωλητές πότε να ανανεώνουν το απόθεμά τους.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα συνήθως διατηρούνται καλά έως και ένα χρόνο, ακόμη και αν έχουν αποψυχθεί και καταψυχθεί ξανά.

Τα σφραγισμένα καρυκεύματα, τα έλαια και τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα διαρκούν συχνά αρκετά χρόνια.

Τα αυγά στο ψυγείο είναι καλά για τρεις έως πέντε εβδομάδες και τα φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα που διατηρούνται στο ψυγείο συνήθως διαρκούν μία έως τρεις εβδομάδες μετά το άνοιγμα.

Οι πιο σημαντικές ετικέτες σε σχέση με την ημερομηνία αφορούν το κρέας και τα θαλασσινά, το μη παστεριωμένο τυρί και γάλα, τις παιδικές τροφές και τα τρόφιμα που παρασκευάζονται στα καταστήματα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Όμως, η ημερομηνία στο ωμό κρέας «δεν αποτελεί εγγύηση» ότι θα διαρκέσει τόσο στο σπίτι, επειδή τα οικιακά ψυγεία δεν είναι τόσο κρύα όσο των σούπερ μάρκετ, εξηγεί η Meredith Carothers, ειδικός ασφάλειας τροφίμων στην Υπηρεσία Ασφάλειας και Επιθεώρησης Τροφίμων του USDA.

«Μόλις τα φέρετε στο σπίτι, καλύτερα να τα χρησιμοποιήσετε εντός περίπου μίας έως δύο ημερών για τα πουλερικά ή τεσσάρων έως πέντε ημερών για τα ωμά κόκκινα κρέατα» όπως το μοσχάρι, το χοιρινό και το αρνί», προσθέτει.

Με πληροφορίες από The New York Times

