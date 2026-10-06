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Η BERSHKA ενώνει δυνάμεις με την JUICY COUTURE, την εμβληματική καλιφορνέζικη μάρκα που καθόρισε το casual στιλ και το χαλαρό glamour του Λος Άντζελες τη δεκαετία του 2000. Γνωστή για τις χαρακτηριστικές βελούρ φόρμες της, τα λαμπερά λογότυπα και τους στενούς δεσμούς της με την κουλτούρα των celebrity, η JUICY COUTURE έγινε ένα από τα καθοριστικά σύμβολα της αισθητικής Y2K και των off-duty εμφανίσεων των celebrity.

Αυτή η νέα συνεργασία αναβιώνει τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της μάρκας και τα ερμηνεύει μέσα από τη σύγχρονη οπτική της BERSHKA. Η κολεξιόν αναδεικνύει την ανέμελη, θηλυκή και εκκεντρική διάθεση της εποχής, συνδυάζοντας άνετες γραμμές, λαμπερές λεπτομέρειες και μια αισθητική εμπνευσμένη από τα look που φορούσαν οι διασημότητες εκτός του κόκκινου χαλιού.

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Η κολεξιόν βασίζεται σε μια χρωματική παλέτα που συνδυάζει το ροζ, το μαύρο, το γκρι μελανζέ, το λευκό, το σκούρο καφέ και το denim. Τα στρας, τα διακοσμημένα λογότυπα και τα εντυπωσιακά γραφικά δίνουν τη χαρακτηριστική λάμψη της JUICY COUTURE. Το co-branding εκφράζεται με ένα «B» σχεδιασμένο με τη γοτθική γραμματοσειρά της JUICY, καθώς και μέσω του σλόγκαν «Be Juicy», το οποίο εμφανίζεται σε διάφορα κομμάτια της κολεξιόν.

Στα βασικά κομμάτια περιλαμβάνονται ροζ και μαύρες φόρμες βελούρ, που συνοδεύονται από ασορτί αξεσουάρ, όπως κορδέλες για τα μαλλιά, αλλά και ένα φούτερ με κουκούλα για σκύλους.

Η κολεξιόν περιλαμβάνει επίσης ένα τζάκετ bomber με κουκούλα με γούνα, ένα crop γκρι ζακετάκι με λογότυπο διακοσμημένο με στρας και ένα ροζ πλεκτό με χαρακτηριστική αισθητική Y2K.

Τα denim επικεντρώνονται σε low-rise σχέδια και λογότυπα που ενσωματώνονται στο ρούχο. Άλλο στοιχείο που ξεχωρίζει είναι το σετ φόρμας σε γκρι μελανζέ, που αποτελείται από παντελόνι balloon και φούτερ διπλής όψης με γούνινη κουκούλα, συνδυάζοντας άνεση και μαξιμαλιστική αισθητική.

Η κολεξιόν συμπληρώνεται από ένα λευκό baby tee με το σλόγκαν «BE JUICY», ένα μαύρο τοπ off-shoulder με λογότυπο, μια ροζ ζώνη με το λογότυπο JUICY COUTURE διακοσμημένο με στρας, ένα βελούρ καπέλο, μια τσάντα και ένα ζευγάρι μπότες.

Η JUICY COUTURE x BERSHKA είναι μια κολεξιόν που αναβιώνει την ενέργεια και το ανεπιτήδευτο glamour της δεκαετίας του 2000, μέσα από μια επιλογή ρούχων και αξεσουάρ που έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν άνετα σύνολα γεμάτα χαρακτήρα. Μια νέα ερμηνεία του κόσμου της JUICY COUTURE, που συνδέει τη νοσταλγία Y2K με το πώς ντυνόμαστε σήμερα.