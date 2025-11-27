Για κάποιους απο εμάς η τελευταία φορά που χρησιμοποιήσαμε παγούρι ήταν το λεγόμενο παγουρίνο (το θυμάστε;) που είχαμε στο δημοτικό και καναμε διαγωνισμό με τους συμμαθητές μας για το ποιός έχει το καλύτερο καρτούν στο παγούρι του.

Ωστόσο τα επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια έχουν έρθει ξάνα στην μόδα και για πολλούς ενήλικες, καθώς αποδεικνύονται υπερβολικά χρήσιμα στην δύσκολη καθημερινότητα μας.

Μας λύνουν τα χέρια στην δουλειά που πολλές φορές ξεχνάμε να πιούμε νέρο, στο γυμναστήριο που μας είναι άκρως απαραίτητο, αλλά και στις εκδρομές και τα ταξίδια μας γιατι ποιός θέλει να αγοράζει συνεχώς ένα πανάκριβο μπουκαλάκι νέρο απο το εξωτερικό;

Πολλοί από εμάς γεμίζουμε τα παγούρια μας όχι μόνο με νέρο αλλά και με διαφορετικά ροφήματα όπως καφέ η τσάι για να τα διατηρούμε πάντα στην θερμοκρασία που επιθυμούμε.

Η εντατική χρήση του παγουριού μας όμως το λερώνει πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι μπορούμε να φανταστούμε. Παρακάτω θα μάθουμε ποία είναι τα επίμαχα σημεία που λερώνονται πιο γρήγορα και ποιός είναι ο σωστός τρόπος να τα καθαρίζουμε.

Γιατί τα παγούρια γεμίζουν μικρόβια και πώς να τα κρατήσουμε καθαρά

Τα παγούρια λερώνονται χωρίς να το καταλάβουμε

Όπως αναφέρει άρθρο του AP News, τα επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια συγκεντρώνουν μικρόβια τόσο από το στόμα όσο και από τα χέρια μας, κάθε φορά που τα πιάνουμε ή πίνουμε.

Οι στενές γωνίες, τα καπάκια και τα καλαμάκια αποτελούν ιδανικά σημεία για την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, ειδικά όταν δεν καθαρίζονται συστηματικά.

Σύμφωνα με ειδικούς που μιλούν στο συγκεκριμένο άρθρο, η παραμέληση της καθαριότητας μπορεί να προκαλέσει στομαχικές ενοχλήσεις, ερεθισμό στον λαιμό ή ακόμα και έξαρση αλλεργιών.

Η συνιστώμενη ρουτίνα καθαρισμού

Το AP News επισημαίνει ότι το υλικό του παγουριού (πλαστικό, μέταλλο ή γυαλί) δεν αλλάζει τη συμπεριφορά των μικροβίων όλα λερώνονται το ίδιο εύκολα.

Η βασική ρουτίνα περιλαμβάνει:

Πλύσιμο με ζεστό νερό και σαπούνι , μέσα–έξω.



, μέσα–έξω. Χρήση ειδικής βούρτσας για στενά σημεία και καλαμάκια καθαρισμού.



Πλήρες στέγνωμα πριν ξαναγεμίσει.

Για βαθύτερο καθαρισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο, πολλοί ειδικοί προτείνουν:

Πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων (αν το επιτρέπει το υλικό).



Ταμπλέτες καθαρισμού που αφήνονται όλο το βράδυ.



Μείγμα ξηδιού ή μαγειρικής σόδας για πιο επίμονη βρωμιά.

Κάθε πότε πρέπει να το πλένουμε;

Στο δημοσίευμα τονίζεται πως οι απόψεις διαφέρουν, αλλά όλοι συμφωνούν ότι το τακτικό πλύσιμο είναι καλύτερο από το καθόλου πλύσιμο.

Κάποιοι προτείνουν καθημερινή καθαριότητα, ενώ άλλοι θεωρούν επαρκές το πλύσιμο κάθε λίγες ημέρες, αρκεί να ξεπλένουμε το στόμιο συχνά.

Αν όμως το γεμίζουμε με ποτά όπως πρωτεϊνικά ροφήματα, πρέπει να πλένεται καθημερινά, καθώς τα σάκχαρα ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων.

Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε

Το άρθρο του AP News προειδοποιεί ότι αν δούμε ορατή μούχλα ή το νερό έχει περίεργη μυρωδιά, δεν πρέπει να καταναλωθεί.

Επιπλέον, δεν συνιστάται η επαναχρησιμοποίηση πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης, επειδή φθείρονται γρήγορα και δημιουργούν μικρές ρωγμές που παγιδεύουν μικρόβια.

Σύμφωνα με ένα άλλο άρθρο του ιστότοπου του AARP.org (σ.σ. του μη κερδοσκοπικού, μη κομματικού οργανισμού στις ΗΠΑ που εστιάζει σε θέματα που αφορούν άτομα ηλικίας 50 ετών και πάνω), τα επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια μπορούν να γίνουν πραγματικές «εστίες» μικροβιακής ανάπτυξης, ειδικά όταν δεν καθαρίζονται σωστά.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι σε υγρά σημεία, όπως το καπάκι, το στόμιο ή τα καλαμάκια, δημιουργείται το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, τα οποία συχνά δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Η δρ. Μπέντζαμιν Τέρνερ σημειώνει πως οι σπόροι της μούχλας εγκαθίστανται γρήγορα σε υγρές επιφάνειες και με τον χρόνο μπορούν να σχηματίσουν μαύρα ή γκριζωπά στρώματα, ενώ ο μικροβιολόγος Πίτερ Ίγουεν τονίζει ότι κάθε φορά που πίνουμε, μεταφέρουμε στο παγούρι μικρόβια από το στόμα μας.

Αυτά τα μικρόβια σχηματίζουν ένα βιοφίλμ, δηλαδή μια λεπτή προστατευτική «μεμβράνη» που επιτρέπει στους οργανισμούς να πολλαπλασιάζονται πιο ανθεκτικά και πιο γρήγορα.

Όπως επισημαίνεται στο προαναφερθέν άρθρο,, η καλύτερη άμυνα απέναντι σε αυτή τη διαδικασία είναι ο συστηματικός καθαρισμός: καθημερινό πλύσιμο με ζεστό νερό και σαπούνι, και ένας πιο σχολαστικός καθαρισμός κάθε εβδομάδα, είτε στο πλυντήριο πιάτων (αν το επιτρέπει το υλικό) είτε με μούλιασμα σε διάλυμα ξιδιού, που «σπάει» τη συσσωρευμένη βρωμιά και το βιοφίλμ.

Με πληροφορίες από apnews.com και aarp.org

