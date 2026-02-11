Μικρές συνήθειες και απλές κινήσεις μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά, αρκεί να τις εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές που μας βοηθούν να προστατεύουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και την περιουσία μας, με μία από αυτές να θεωρείται απολύτως απαραίτητη κάθε βράδυ πριν τον ύπνο.

Η μία συνήθεια που δεν πρέπει να παραλείπουμε ποτέ

Η Κάθλιν Γκάλαχερ, ειδικός προσωπικής ασφάλειας, τονίζει σε άρθρο του parade.com πως υπάρχει μια απλή αλλά καθοριστική κίνηση που καλό είναι να κάνουμε κάθε βράδυ:

Advertisement

Advertisement

Να ενημερώνουμε κάποιον δικό μας άνθρωπο ότι είμαστε στο σπίτι και ετοιμαζόμαστε να κοιμηθούμε.

Ένα σύντομο τηλεφώνημα ή μήνυμα αρκεί για να γνωρίζουν οι κοντινοί μας άνθρωποι ότι είμαστε καλά. Η συνήθεια αυτή λειτουργεί προληπτικά και προσφέρει αίσθημα σιγουριάς τόσο σε εμάς όσο και στην οικογένειά μας.



Συνηθισμένα λάθη που αυξάνουν τον κίνδυνο

Το parade.com επιπλέον επισημαίνει ότι, οι βραδινές ώρες είναι ιδανικές για τους απατεώνες. Όταν είμαστε κουρασμένοι, μειώνεται η συγκέντρωσή μας και είναι πιο εύκολο να πέσουμε θύματα:

ψεύτικων email

παραπλανητικών μηνυμάτων

«δελεαστικών» οικονομικών προσφορών

Advertisement

Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία (τραπεζικά δεδομένα, κωδικούς, στοιχεία ταυτότητας) σε άγνωστα άτομα μέσω τηλεφώνου, SMS ή email.

Αμέλεια στη φυσική ασφάλεια του σπιτιού

Πολλοί ξεχνούν:

Advertisement

να ενεργοποιήσουν τον συναγερμό

να κλειδώσουν καλά πόρτες και παράθυρα



Ενίσχυση φυσικής ασφάλειας στο σπίτι

Το seniorsbluebook.com αναφέρει ότι πέρα από την καθημερινή συνήθεια βραδινής ενημέρωσης, ειδικοί συνιστούν:

Advertisement

Ισχυρές κλειδαριές σε πόρτες και παράθυρα

Κάμερα κουδούνιου ή θυροτηλεόραση για να βλέπουμε ποιος είναι πριν ανοίξουμε

Σύστημα συναγερμού με ανίχνευση κίνησης που ειδοποιεί σε ύποπτη δραστηριότητα

Advertisement

Συστήματα επισήμανσης κινδύνου και ειδοποίησης

Επιπλέον το happiesthealth.com αναφέρει ότι τα συστήματα συναγερμού έκτακτης ανάγκης (όπως φορητά κουμπιά SOS ή ιατρικές ειδοποιήσεις) μπορούν να ειδοποιούν άμεσα υπηρεσίες ή συγγενείς σε περίπτωση πτώσης ή προβλήματος υγείας. Αυτός ο τύπος τεχνολογίας μειώνει σημαντικά το χρόνο αντίδρασης σε κρίσιμα συμβάντα.

Advertisement

Επιπλέον πρακτικές προτάσεις για ασφάλεια ηλικιωμένων που ζουν μόνοι

Αποφυγή κινδύνων στο σπίτι

Το ίδιο άρθρο ενημερώνει πώς για να μειώσουμε τους κινδύνους πτώσεων, οι ειδικοί συστήνουν να διατηρούμε καθαρούς και ελεύθερους από εμπόδια όλους τους χώρους, να αφαιρούνται χαλιά και καλώδια από τις διόδους και να υπάρχει καλός φωτισμός σε διαδρόμους και μπάνιο. Αυτό βοηθά στην πρόληψη των ατυχημάτων, ειδικά τη νύχτα.

Το seniorsbluebook.com σημειώνει επίσης:



Εργαλεία πρόληψης πτώσεων

Advertisement

Είναι μια καλή ιδέα να εγκαταστήσουμε αντιολισθητικά χαλάκια και χειρολαβές στο μπάνιο, καθώς και φωτάκια με ανιχνευτή κίνησης στους διαδρόμους. Τα μέτρα αυτά μειώνουν σημαντικά τα ατυχήματα όταν μετακινούμαστε νύχτα ή σε ολισθηρές επιφάνειες.



Λίστα έκτακτης ανάγκης πάντα προσβάσιμη

Ένα απλό αλλά κρίσιμο βήμα είναι να έχουμε μια ευανάγνωστη λίστα με όλα τα σημαντικά τηλέφωνα κοντά σε τηλεφωνικές συσκευές ή στο ψυγείο· π.χ. ασθενοφόρο, πυροσβεστική, γιατρό, και συγγενείς. Αυτό μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά σε περίπτωση ανάγκης.

Με πληροφορίες από parade.com, seniorsbluebook.com και happiesthealth.com