Οι πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου για το 2025, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης, παραμένουν μικρά και σταθερά κράτη όπως η Ισλανδία, των 400.000 κατοίκων και η Ιρλανδία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 45η θέση παγκοσμίως, έχοντας υποχωρήσει κατά τρεις θέσεις σε σχέση με την περσινή κατάταξη.

Το 2025 καταγράφεται ως χρονιά πολεμικών συγκρούσεων, εμπορικών εντάσεων και έντονης στρατικοποίησης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης (Global Peace Index – GPI), ο αριθμός των κρατικών συγκρούσεων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τρεις νέες συγκρούσεις να ξεσπούν μόνο φέτος. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ειρήνη αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα πολύτιμο αγαθό, με αρκετές χώρες να εξακολουθούν να την θέτουν σε απόλυτη προτεραιότητα.

Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ειρήνης καταρτίζεται από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης και βασίζεται σε 23 επιμέρους κριτήρια, τα οποία αποτυπώνουν το επίπεδο ασφάλειας και σταθερότητας σε κάθε χώρα. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αίσθηση ασφάλειας των πολιτών, τα ποσοστά εγκληματικότητας, η πρόσβαση σε όπλα, οι εσωτερικές και διεθνείς συγκρούσεις, ο βαθμός στρατικοποίησης, καθώς και οι επιπτώσεις όλων αυτών στην κοινωνία και την οικονομία. Όσο χαμηλότερο είναι το GPI score μιας χώρας, τόσο πιο ασφαλής θεωρείται.

Ποιες, όμως, είναι οι πιο ασφαλείς και πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο και σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Δείκτη, για το 2025 στην πρώτη πεντάδα, ως οι πιο ασφαλείς χώρες φιγουράρουν:

Ισλανδία

Ιρλανδία

Νέα Ζηλανδία

Αυστρία

Ελβετία

Η χώρα μας βρίσκεται στην 45η θέση πάνω από την Αργεντινή, τα Σκόπια, την Αλβανία, την Γκάμπια και κάτω από το Βιετνάμ, Νότια Κορέα, Μποτσουάνα και Ομάν.

Στον αντίποδα, στην τελευταία θέση είναι η Ρωσία, κάτω και από Ουκρανία, Σουδάν, Κονγκό, Υεμένη και Αφγανιστάν.

Οι χώρες που βρίσκονται σταθερά στην κορυφή του δείκτη εδώ και δεκαετίες αναδεικνύουν, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οφέλη των ειρηνικών πολιτικών σε βάθος χρόνου. Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται, αδιάκοπα από το 2008, η Ισλανδία, η οποία καταγράφει την καλύτερη επίδοση και στους τρεις βασικούς τομείς των κριτηρίων: ασφάλεια και προστασία, συνεχιζόμενες συγκρούσεις και βαθμός στρατικοποίησης. Μάλιστα, φέτος σημειώνει επιπλέον βελτίωση κατά 2%, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα μιας ιδιαίτερα αποτελεσματικής κρατικής λειτουργίας. Παρά τις συχνά ακραίες και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, η ισλανδική κοινωνία κατορθώνει να διατηρεί ένα καθολικό αίσθημα ασφάλειας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ιρλανδία, μια χώρα που κατά τον 20ό αιώνα γνώρισε πληθώρα συγκρούσεων, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες έχει θέσει την ειρήνη και την κοινωνική συνοχή ως κεντρικές προτεραιότητες. Η χαμηλή ένταση συγκρούσεων, η ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλειας και η συστηματική καταπολέμηση της εγκληματικότητας αποτυπώνονται στην υψηλή της θέση στον δείκτη.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Νέα Ζηλανδία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Σιγκαπούρη, η Πορτογαλία, η Δανία και η Σλοβενία. Κοινός παρονομαστής για τα κράτη αυτά είναι οι σταθεροί και αποτελεσματικοί θεσμοί, τα χαμηλά επίπεδα βίας, η αποστασιοποίηση από ένοπλες συρράξεις και η ύπαρξη ισχυρού κράτους πρόνοιας. Παράγοντες που συνδέονται άμεσα με υψηλή ποιότητα ζωής, αίσθημα ασφάλειας και πολιτική σταθερότητα.

Στον αντίποδα, στον «πάτο» της λίστας, ο τίτλος της λιγότερο ασφαλούς χώρας στον κόσμο για το 2025 αποδίδεται στη Ρωσία. Ακολουθούν η Ουκρανία, το Σουδάν και το Κονγκό, χώρες που αντιμετωπίζουν συνδυασμό έντονων εσωτερικών και διεθνών συγκρούσεων, υψηλό βαθμό στρατιωτικοποίησης και σοβαρές κοινωνικές και ανθρωπιστικές κρίσεις. Η βία, η αστάθεια, οι προσφυγικές ροές και οι εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπιστικών κανόνων επηρεάζουν καθοριστικά την θέση τους στον δείκτη.

Η Ελλάδα κατατάσσεται φέτος στην 45η θέση παγκοσμίως, σημειώνοντας πτώση τριών θέσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Βρίσκεται, έτσι, σε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αρκετά μακριά από τις πλέον επικίνδυνες χώρες, χωρίς όμως να συγκαταλέγεται στα κράτη με κορυφαίες επιδόσεις ειρήνης και σταθερότητας. Παρά την ικανοποιητική συνολική εικόνα, η χώρα υπολείπεται κρατών όπως η Ταϊβάν, η Μογγολία και το Ομάν, γεγονός που, με βάση τα ευρήματα του δείκτη, συνιστά στοιχείο προς προβληματισμό για την πορεία της τα επόμενα χρόνια.

