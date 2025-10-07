Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να καταργήσει σταδιακά από την ερχόμενη Κυριακή 12 Οκτωβρίου, τις σφραγίδες στα διαβατήρια και να υιοθετήσει ένα νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου στα σύνορα με το σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό έως τις 10 Απριλίου του 2026.

Έτσι, σταδιακά, οι Αυστραλοί και οι πολίτες άλλων χωρών εκτός ΕΕ που ταξιδεύουν στην Ευρώπη θα συναντήσουν το νέο βιομετρικό σύστημα εισόδου/εξόδου (EES). Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εισόδου/εξόδου (EES) για την καταχώριση υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για σύντομη παραμονή κάθε φορά που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες που το χρησιμοποιούν, ανάμεσά τους και η Ελλάδα:

Αυστρία

Βέλγιο

Βουλγαρία

Γαλλία

Γερμανία

Δανία

Ελβετία

Ελλάδα

Εσθονία

Ισλανδία

Ισπανία

Ιταλία

Κάτω Χώρες

Κροατία

Λετονία

Λιθουανία

Λιχτενστάιν

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Νορβηγία

Ουγγαρία

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Σλοβακία

Σλοβενία

Σουηδία

Τσεχία

Φινλανδία

Ως «Βραχεία παραμονή» θεωρούνται οι 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η περίοδος αυτή υπολογίζεται ως ενιαία περίοδος για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το EES.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, θεωρούνται οι ταξιδιώτες που δεν έχουν την ιθαγένεια οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την ιθαγένεια της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας. Οι μη Ευρωπαίοι πολίτες που ταξιδεύουν εντός Σένγκεν (29 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 25 της ΕΕ, καθώς και της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν και της Ισλανδίας) θα εισέρχονται σύντομα χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα.

Αντίθετα, η Ιρλανδία και η Κύπρος θα συνεχίσουν να επεξεργάζονται χειροκίνητα τα διαβατήρια των εισερχόμενων επιβατών.

Πως θα αντικατασταθούν οι σφραγίδες

Στο εξής, αντί να χρησιμοποιούν σφραγίδες, οι χώρες θα καταγράφουν τα πρόσωπα, τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών.

«Το EES θα αντικαταστήσει σταδιακά τις σφραγίδες διαβατηρίων με ένα ψηφιακό σύστημα που καταγράφει την είσοδο και έξοδο των ταξιδιωτών, επιταχύνοντας τους συνοριακούς ελέγχους και βοηθώντας το προσωπικό να εργάζεται πιο αποτελεσματικά», αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ.

Αυτό έχει ως στόχο την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και την παροχή μεγαλύτερης πρόσβασης στις πληροφορίες των ταξιδιωτών στις συνοριακές αρχές, κάτι που, σύμφωνα με τις χώρες, θα μειώσει τους κινδύνους για την ασφάλεια.

Ποιους αφορά

Όλοι όσοι δεν διαθέτουν διαβατήριο της ΕΕ και ταξιδεύουν στις χώρες εντός Σένγκεν για σύντομο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιούν το EES, το οποίο είναι δωρεάν. Εάν οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης που είναι διαθέσιμο στον προορισμό τους ή μια εφαρμογή για κινητά, εάν η χώρα στην οποία ταξιδεύουν προσφέρει τέτοια εφαρμογή, η διέλευση των συνόρων θα είναι ταχύτερη.

Μόλις φτάσουν οι ταξιδιώτες, θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κώδικα συνόρων Σένγκεν, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα αρχείο με τα στοιχεία τους.

Το αρχείο αυτό διατηρείται για τρία χρόνια, οπότε μόνο τα δακτυλικά αποτυπώματα ή οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιούνται για την επανείσοδο σε αυτό το χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο ιστότοπος Smartraveller της αυστραλιανής κυβέρνησης προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στην αρχή: «Η διαδικασία εγγραφής θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά, αλλά όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μεγαλύτερες ουρές στα σύνορα».

Διακρατικές συμφωνίες

Η Αυστραλία έχει συνάψει συμφωνίες απαλλαγής από βίζα για τους πολίτες της με αρκετές χώρες της ζώνης Σένγκεν, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία και η Σουηδία. Κάθε μία από αυτές τις χώρες προσφέρει απαλλαγή από βίζα με τον δικό της τρόπο, και οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν να μείνουν περισσότερο θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν τους όρους της συμφωνίας.