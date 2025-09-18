Δύο γυναίκες με εξέχουσες θέσεις, δυνατές προσωπικότητες και τις περισσότερες φορές άψογες εμφανίσεις. Δύο γυναίκες εκ διαμέτρου αντίθετες σε ό,τι αφορά τον τρόπο που προσεγγίζουν και αντιμετωπίζουν καταστάσεις. Η μια, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, παρουσιάζει μια αψεγάδιαστη εικόνα, σε πλήρη αρμονία με τη θέση που της έχει δοθεί και στέκεται με στωϊκότητα απέναντι σε κάθε δυσκολία, ακόμα κι όταν αυτό αφορά την υγεία της. Η δεύτερη, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, παγερά όμορφη, ας μην ξεχνάμε ότι υπήρξε ακριβοπληρωμένο μοντέλο, ακολουθεί τα προσχήματα – λόγω θέσης- αλλά δείχνει ασυμβίβαστη στο να υποκριθεί κάτι άλλο απ΄ αυτό που είναι.

Δεν είναι εξάλλου λίγες οι φορές που οι (εσκεμμένες;) εκφράσεις του προσώπου της έχουν βάλει φωτιά στα κοινωνικά ταμπλόιντ. Καθόλου περίεργο λοιπόν που για άλλη μια φορά η Μελάνια Τραμπ έκανε την ενδυματολογική «επανάσταση» στο βασιλικό δείπνο και η εικόνα της ήρθε σε πλήρη αντιπαράθεση με αυτή της Κέιτ Μίντλετον.

Πιο αναλυτικά, το δείπνο παρέθεσαν το βράδυ της Τετάρτης, η βασιλική οικογένεια στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο Ουίνδσορ. Οικοδεσπότες ήταν φυσικά ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η βασίλισσα Καμίλα, καθώς και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε μια δημιουργία της Βρετανίδας σχεδιάστριας Φιλίπα Λιπλέι, η οποία είναι διάσημη για τα εξαιρετικά υφάσματα που χρησιμοποιεί σε βραδινές τουαλέτες και νυφικά. Η πριγκίπισσα φόρεσε ένα μεταξωτό ύφασμα σε κρεμ απόχρωση που ολοκληρωνόταν με ένα χρυσό δαντελένιο κάλυμμα, το οποίο χάριζε την απαραίτητη λάμψη. Από την εμφάνιση της δεν θα μπορούσαν να λείπουν η γαλάζια κορδέλα τιμής, τα παράσημα στο πέτο και φυσικά η εντυπωσιακή τιάρα, ένα από τα πιο εμβληματικά κοσμήματα της βασιλικής συλλογής. Η εικόνα της Κέιτ Μίντλετον συμπληρωνόταν με ένα clutch διακοσμημένο με μαργαριτάρια. Μια εμφάνιση πλήρως εναρμονισμένη με το μέρος και την επισημότητα της κατάστασης.

Η Μελάνια Τραμπ, αντιθέτως, επέλεξε ένα φόρεμα με ακάλυπτους ώμους του οίκου Carolina Herrera, στην απόχρωση του βουτυρένιου κίτρινου, που είναι από τα πιο επικρατέστερα χρώματα στη φθινοπωρινή μόδα. Η ζώνη του φορέματος ήταν σε βιολετί απόχρωση, ενώ για κοσμήματα είχε φορέσει ένα ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια, τα οποία έδιναν μια ελαφριά, αλλά απόλυτα ισορροπημένη αντίθεση. Ποικίλες συζητήσεις ακολούθησαν για το αν η επιλογή ήταν σωστή και για το γεγονός ότι με την εμφάνισή της απέσπασε όλα τα βλέμματα. Υποκριτικό όμως θα ήταν εάν φορούσε και κάτι άλλο. Η Μελάνια δεν φόρεσε τυχαία το βουτυρένιο κίτρινο και για τη θέση που έχει ήθελε πιθανόν να περάσει τα δικά της μηνύματα. Δεν είναι βασίλισσα, ούτε πρόκειται να γίνει. Είναι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, που προασπίζεται το φιλελεύθερο πνεύμα, τον μοντερνισμό και την ανεξαρτησία. Φόρεσε ένα χρώμα που ναι μεν είναι στις τελευταίες τάσεις της μόδας, αλλά παράλληλα είναι το κίτρινο της αισιοδοξίας, της χαράς και της θετικότητας. Ένα μήνυμα που με δεδομένη την παγκόσμια κατάσταση θέλει να περάσει το ζεύγος Τραμπ. Θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι η Μελάνια Τραμπ τυχαία επέλεξε το συγκεκριμένο φόρεμα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, αντιθέτως επιλέγει τις εμφανίσεις της κάνοντας σιωπηλές δηλώσεις. Το βουτυρένιο κίτρινο, το φόρεσε με λιλά ζώνη, θέλοντας να προσθέσει μια πινελιά εναρμονισμένη με το βασιλικό στοιχείο. Ας μη παραμυθιαζόμαστε, η Μελάνια Τραμπ, όπως και όλες που παρευρίσκονται σε τέτοιου είδους επίσημες εκδηλώσεις έχουν μια ομάδα από συμβούλους και στυλίστες που τις καθοδηγούν. Η τελική επιλογή είναι μεν δική τους, αλλά είναι ανάμεσα από άλλες εγκεκριμένες «επιλογές».

Η λιλά ζώνη που προστέθηκε στο φόρεμα, όπως και το ιβουάρ που φόρεσε η βασίλισσα Καμίλα, ανήκουν στη χρωματική βάση του μωβ, ένα χρώμα ταυτισμένο από την εποχή της αρχαιότητας με τις βασιλικές οικογένειες. Μάλιστα το ονόμαζαν πορφυρό της Τύρου και ήταν ένα εξαιρετικά σπάνια και δαπανηρό χρώμα.

Η βασίλισσα Καμίλα επίσης δικαίως επέλεξε αυτή την απόχρωση. Η δημιουργία ήταν της Βρετανίδας σχεδιάστριας Φιόνα Κλάρε και συμπλήρωσε την εμφάνιση της με μια μπρούτζινη τιάρα, η οποία έχει προσωπική και βασιλική σημασία. Για την ιστορία, η τιάρα είχε γίνει παραγγελία από τη βασίλισσα Ελισάβετ το 1963 για να ταιριάζει με ένα ζαφειρένιο κολιέ που της είχε χαρίσει ο πατέρας της. Η Καμίλα φόρεσε για πρώτη φορά την τιάρα στο πρώτο επίσημο δείπνο ως βασίλισσα σύζυγος το 2022, ένα δείπνο που είχε γίνει για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, Σιρίλ Ραμαφόζα.

Το βασιλικό δείπνο

Σύμφωνα με πληροφορίες 160 σημαντικές προσωπικότητες παρευρέθηκαν στο βασιλικό δείπνο, για το οποίο οι προετοιμασίες είχαν ξεκινήσει μέρες πριν. Ανάμεσα στις σημαντικές προσωπικότητες που παρευρέθηκαν ήταν ο Τιμ Κουκ της Apple, o Σαμ Άλτμαν της OpenAI, ο Στιβ Σβάρτσμαν, CEO της Blackstone, ο Τζένσεν Χουάγκ επικεφαλής της Nvidia, o μεγιστάνας των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο πρωταθλητής του γκολφ του US Masters Νικ Φάλντο, καθώς και η κόρη του προέδρου, Τίφανι Τραμπ με τον σύζυγο της Μάικλ Μπούλος.

