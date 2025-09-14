Πρώτα, ανακάλυψα ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε οδοντικό νήμα πολύ πιο βαθιά στα ούλα απ’ ό,τι περίμενα.

Ύστερα, έμαθα ότι δεν πρέπει στην πραγματικότητα να «τρίβουμε» με την ηλεκτρική μας οδοντόβουρτσα (ουπς).

Και τώρα, φαίνεται πως χρησιμοποιούσα το στοματικό διάλυμα εντελώς λάθος χρονική στιγμή.

Σύμφωνα με το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου), λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε πολλή ώρα – ακόμα και ώρες – μετά το βούρτσισμα για να χρησιμοποιήσουμε στοματικό διάλυμα.

Αλήθεια, πότε πρέπει να χρησιμοποιούμε στοματικό διάλυμα;

Στην ιστοσελίδα της, η υπηρεσία υγείας εξηγεί ότι το να ξεπλένουμε το στόμα μας με στοματικό διάλυμα αμέσως μετά το βούρτσισμα μπορεί στην πραγματικότητα να βλάψει το σμάλτο των δοντιών μας.

Αυτό συμβαίνει επειδή, όπως αναφέρουν, η χρήση στοματικού διαλύματος (ακόμα και αν περιέχει φθόριο) ξεπλένει το «συμπυκνωμένο φθόριο» της οδοντόκρεμας που έχει απομείνει στα δόντια.

Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι πρέπει να αποφεύγουμε να ξεπλένουμε την οδοντόκρεμα με νερό, αλλά το NHS προσθέτει ότι πρέπει να «επιλέγουμε μια διαφορετική ώρα για τη χρήση στοματικού διαλύματος, όπως μετά το μεσημεριανό».

Η οδοντιατρική κλινική Owlsmoor Dental Practice συμφωνεί, γράφοντας:

«Η καλύτερη ώρα για να χρησιμοποιήσουμε στοματικό διάλυμα είναι στο μέσον του πρωινού μας ή μετά τα γεύματα και τα σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας – για μέγιστο όφελος».

Και η Holland Park Dental προσθέτει ότι:

«Ας δοκιμάσουμε να χρησιμοποιήσουμε το στοματικό διάλυμα στο μεσημεριανό ή όταν επιστρέψουμε από τη δουλειά ή το σχολείο», καθώς αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος τόσο για να προστατεύσουμε τα δόντια μας όσο και για να διατηρήσουμε την αναπνοή μας φρέσκια.

Μάλλον πρέπει να αλλάξουμε τη ρουτίνα μας…

Κάποιες άλλες συμβουλές;

Φαίνεται ότι δεν πρέπει να φάμε ή να πιούμε για 30 λεπτά μετά τη χρήση στοματικού διαλύματος με φθόριο.

Αλλιώς, διακινδυνεύουμε να ξεπλύνουμε το ενεργό συστατικό από το σμάλτο των δοντιών.

Το φθόριο, ένα φυσικό μεταλλικό στοιχείο που βρίσκεται στο νερό, στο έδαφος και στα πετρώματα, έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην προστασία των δοντιών από τη διάβρωση και την τερηδόνα – γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να παραμένει πάνω στα δόντια για λίγη ώρα.

«Το ξέπλυμα το αραιώνει και μειώνει τα προληπτικά του οφέλη», εξήγησε το NHS.