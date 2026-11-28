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Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης άνοιας, Αλτσχάιμερ, κατάθλιψης και άγχους σε όσους εκτέθηκαν σε μειωμένη κατανάλωση ζάχαρης κατά τη βρεφική ηλικία.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η μελέτη βασίζεται σε παρατηρησιακά δεδομένα και δεν αποδεικνύει άμεση αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της ζάχαρης και των συγκεκριμένων παθήσεων.

Παρά τους περιορισμούς της έρευνας λόγω του μικρού αριθμού περιστατικών, τα ευρήματα ενισχύουν τις συστάσεις για τον περιορισμό της πρόσθετης ζάχαρης κατά την εγκυμοσύνη και την πρώιμη παιδική ηλικία.

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Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο npj Aging και υπογράφεται από την ομάδα του Xingji Lian, με υπεύθυνο συγγραφέα τον Bing Zhang από το Νοσοκομείο Guangzhou First People’s. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα 60.394 συμμετεχόντων του UK Biobank, γεννημένων μεταξύ 1951 και 1956. Δεν μπορούσαν να περιορίσουν πειραματικά τη ζάχαρη σε μωρά, οπότε αξιοποίησαν ένα ιστορικό «φυσικό πείραμα»: τον περιορισμό της ζάχαρης στη Βρετανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα παιδιά κάτω των δύο ετών δεν λάμβαναν μερίδα ζάχαρης. Όταν το σύστημα τερματίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1953, η μέση ημερήσια κατανάλωση ζάχαρης των ενηλίκων σχεδόν διπλασιάστηκε, από περίπου 41 σε 80 γραμμάρια.

Τι βρέθηκε. Όσοι τα πρώτα 1.000 ημερόνυχτά τους (από τη σύλληψη έως τα δεύτερα γενέθλια) συνέπεσαν με τον περιορισμό είχαν 27% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας οποιασδήποτε αιτιολογίας και 46% χαμηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ. Ο κίνδυνος κατάθλιψης ήταν 11% χαμηλότερος και ο κίνδυνος άγχους 20%. Για τη νόσο του Πάρκινσον δεν βρέθηκε συσχέτιση.

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Μια δεύτερη μελέτη δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση. Άλλη ομάδα δημοσίευσε στο Neurology ανάλυση παρόμοιων δεδομένων. Βρήκε 23% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και 28% χαμηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ. Τα ποσοστά διαφέρουν, αλλά η κατεύθυνση είναι ίδια, και αυτό ενισχύει κάπως το εύρημα.

Οι επιφυλάξεις των επιστημόνων

• Δεν είναι τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν πως η μικρότερη κατανάλωση ζάχαρης προλαμβάνει άμεσα το Αλτσχάιμερ. Η σύγκριση γίνεται ανάμεσα σε γενιές που γεννήθηκαν πριν και μετά το 1953, άρα άλλοι παράγοντες της εποχής (διατροφή γενικά, περίθαλψη, κάπνισμα, κοινωνικοοικονομικά δεδομένα) δεν μπορούν να αποκλειστούν πλήρως.

• Λίγα περιστατικά. Μόνο 307 συμμετέχοντες ανέπτυξαν άνοια κατά την παρακολούθηση, 123 από αυτούς Αλτσχάιμερ. Οι εκτιμήσεις βασίζονται, δηλαδή, σε σχετικά μικρούς αριθμούς.

• Νεαρή ηλικία για τη νόσο. Ένας εξωτερικός ειδικός που σχολίασε στο Medical News Today επισήμανε ότι οι συμμετέχοντες δεν βρίσκονται ακόμη στις ηλικίες όπου το Αλτσχάιμερ είναι πιο συχνό. Τα ευρήματα για κατάθλιψη και άγχος θεωρήθηκαν κάπως ισχυρότερα.

• Ο μηχανισμός δεν δοκιμάστηκε. Οι απεικονίσεις εγκεφάλου έγιναν μία φορά, άρα δεν μπορούν να δείξουν αιτιότητα.

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Τι σημαίνει πρακτικά. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάζει μεταβολισμό, ανοσία και επιγενετικά μονοπάτια. Σύμφωνα με τον Zhang, καμία μεμονωμένη μελέτη δεν αλλάζει από μόνη της τις επίσημες οδηγίες, αλλά τα ευρήματα στηρίζουν τον περιορισμό της πρόσθετης ζάχαρης στην εγκυμοσύνη και στην πρώιμη παιδική ηλικία. Η σύσταση αυτή ισχύει ήδη για άλλους λόγους υγείας.

Συμπέρασμα: Ο τίτλος «46% χαμηλότερος κίνδυνος» αντιστοιχεί σε πραγματικό εύρημα, αλλά δείχνει συσχέτιση και όχι αποδεδειγμένη αιτία. Ο αριθμός είναι ελκυστικός, όμως προέρχεται από περιορισμένο αριθμό περιστατικών και από παρατηρησιακή ανάλυση. Η μελέτη δεν δικαιολογεί πανικό ή «θεραπευτικά» συμπεράσματα, αλλά προσθέτει ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ της μειωμένης ζάχαρης στα πρώτα χρόνια ζωής.

Πηγές: Medical News Today, Newsweek, ScienceAlert, Smithsonian, PsyPost.

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