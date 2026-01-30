Τον Ιανουάριο του 2020, ο Βρετανός επιχειρηματίας Στηβ Γουολς ξεκίνησε ένα διεθνές ταξίδι που θα τον οδηγούσε στη Σιγκαπούρη και τη Γαλλία πριν επιστρέψει στο σπίτι του στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα ταξίδια του – στα οποία κόλλησε Covid-19 και άθελά του μόλυνε περίπου δώδεκα άλλους που γνώρισε κατά τη διάρκειά τους – έγιναν πρωτοσέλιδα διεθνώς.

Ιστορίες σαν κι αυτές διέδωσαν την ιδέα ότι ορισμένοι άνθρωποι θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως «υπερμεταδότες» της Covid-19 σύμφωνα με άρθρο του BBC. Οι ιολόγοι γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων παίζει τεράστιο ρόλο στην πρόκληση σχεδόν οποιουδήποτε ξεσπάσματος ενός αναπνευστικού παθογόνου – είτε πρόκειται για Covid-19, γρίπη, αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), φυματίωση ή ακόμα και ιλαρά.

Οι ιολόγοι γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων παίζει τεράστιο ρόλο στην πρόκληση σχεδόν οποιουδήποτε ξεσπάσματος ενός αναπνευστικού παθογόνου

Το μαθηματικό μοτίβο

Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρει το ίδιο άρθρο, υπάρχει ένα μαθηματικό μοτίβο: οι επιστήμονες έχουν εκτιμήσει ότι για μια τυπική έξαρση, το 20% των ανθρώπων θα είναι υπεύθυνο για το 80% των μολύνσεων. Και έρευνες έχουν δείξει ότι η ποσότητα του ιού που υπάρχει στα αναπνευστικά υγρά κάποιου μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των μολυσμένων ατόμων, σύμφωνα με την Κάιλι Αΐνσλι, ερευνήτρια μολυσματικών ασθενειών στο Ινστιτούτο Peter Doherty για Λοιμώξεις και Ανοσία στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

«Μερικοί άνθρωποι έχουν 10 εκατομμύρια φορές περισσότερο ιό από άλλους», λέει η Αΐνσλι. «Στο υψηλότερο επίπεδο, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων του ιού μπορούν να φτάσουν το ένα δισεκατομμύριο αντίγραφα του ιού ανά χιλιοστόλιτρο».

Είτε οφείλεται στα χαρακτηριστικά ή την ένταση της ομιλίας μας, στις ιδιότητες της βλέννας, είτε στην υγρασία του περιβάλλοντος στο οποίο βρισκόμαστε… γνωρίζουμε ότι είμαστε υπερμεταδότης της γρίπης – αν είμαστε; Ας διαβάσουμε ό,τι ακολουθεί, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.

Οι «σούπερ – άρρωστοι» τύποι

Οι άνθρωποι εκπέμπουν πολύ περισσότερα μολυσματικά σωματίδια με κάθε ανάσα ή λέξη που λένε όταν είναι στην πιο άρρωστη φάση τους.

Σύμφωνα με Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων , οι ιοί της γρίπης μπορούν να ανιχνευθούν στα περισσότερα μολυσμένα άτομα ξεκινώντας μία ημέρα πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων και έως πέντε έως επτά ημέρες μετά την αρρώστια. Τα άτομα με γρίπη είναι πιο μεταδοτικά κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ημερών της ασθένειάς τους. Μερικοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των μικρών παιδιών και των ατόμων με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να είναι μεταδοτικοί για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Κι όταν είμαστε άρρωστοι αλλά δεν έχουμε συμπτώματα;

Σύμφωνα πάλι με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων , τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται περίπου δύο ημέρες (αλλά μπορεί να κυμαίνονται από μία έως τέσσερις ημέρες) αφότου οι ιοί της γρίπης μολύνουν την αναπνευστική οδό ενός ατόμου. Θεωρητικά είναι πιθανό πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων, ένα μολυσμένο άτομο να μπορεί να μεταδώσει τους ιούς της γρίπης στις στενές επαφές του. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν μολυνθεί με ιούς της γρίπης και να μην έχουν συμπτώματα, αλλά μπορεί να εξακολουθούν να είναι σε θέση να μεταδώσουν τον ιό στις στενές επαφές τους.

Δεδομένου ότι ένα μόνο σωματίδιο αναπνοής μπορεί να μεταφέρει από 200 έως 300 ιικά σωματίδια, αν το πολλαπλασιάσουμε επί 10 και είναι εύκολο να καταλάβουμε πώς οι ιοί μπορούν να μεταδοθούν από άτομο σε άτομο πολύ γρήγορα, σύμφωνα με τον Τσαντ Ρόι, καθηγητής μικροβιολογίας και ανοσολογίας στην Ιατρική Σχολή Tulane στη Νέα Ορλεάνη, ο οποίος ηγήθηκε ενός σχετικού ερευνητικού πρότζεκτ το 2021 .

Δεν είναι όμως μόνο η ποσότητα των σωματιδίων. Οπως αναφέρει το BBC, μελέτες δείχνουν ότι όταν κάποιος είναι άρρωστος, εκπέμπει περισσότερα μικρά σωματίδια αερολύματος από μεγαλύτερα σταγονίδια.

«Αυτό ήταν ένα πραγματικά σημαντικό εύρημα, επειδή αυτά τα σωματίδια μπορούν να ταξιδέψουν πολύ πιο βαθιά μέσα στον πνεύμονα», λέει ο Ρόι. «Έτσι, αν είμαστε ο άτυχος που τελικά εισπνέει αυτά τα σωματίδια, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να “ταξιδέψουν” βαθύτερα στις πιο ευαίσθητες περιοχές του πνεύμονα». Υπάρχουν ορισμένες υποθέσεις ότι αυτό θα μπορούσε να είναι συνέπεια του τρόπου με τον οποίο οι ιοί έχουν εξελιχθεί ώστε να αυξάνουν τις πιθανότητές τους να εξαπλωθούν σε περισσότερους ξενιστές. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας λοίμωξης, ένας ιός θα αυξήσει τον ρυθμό με τον οποίο αναπαράγεται. Αυτό προκαλεί μεγαλύτερη βλάβη στα κύτταρα της αναπνευστικής οδού, διασπώντας τα σε μικρότερα κομμάτια όπως αερολύματα, τα οποία στη συνέχεια παραμένουν αιωρούμενα στον αέρα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Κι ο τρόπος που μιλάμε παίζει το ρόλο του

«Τα άτομα που είναι υπέρβαρα τείνουν να παράγουν περισσότερα αναπνευστικά σταγονίδια όταν αναπνέουν ή βήχουν», λέει ο Μάθιου Μπίνικερ, διευθυντής κλινικής ιολογίας στην κλινική Mayo στο Ρότσεστερ της Μινεσότα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο υπερβολικό λίπος στο στήθος και την κοιλιακή κοιλότητα, που εμποδίζει τους πνεύμονες να διασταλούν πλήρως, με αποτέλεσμα ένα πιο ρηχό και ταχύτερο μοτίβο αναπνοής. Η μεταφορά επιπλέον σωματικής μάζας απαιτεί επίσης περισσότερο οξυγόνο και παράγει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, οδηγώντας σε υψηλότερο ρυθμό αναπνοής και περισσότερα σωματίδια αναπνοής.

Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι ο τυπικός υπερμεταδότης είναι πολύ πιθανό να είναι άνδρας πάνω από 40 ετών. Οι υπερμεταδότες είναι επίσης πιο πιθανό να είναι ομιλητές με δυνατή φωνή, ένθερμοι τραγουδιστές ή ίσως ακόμη και άτομα με προβλήματα θυμού.

Και τα άτομα που προφέρουν τα λόγια τους πιο «σκληρά» μπορεί επίσης να είναι πιο πιθανό να είναι υπερδιαβιβαστές, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2020 και εξέταζε την φώνηση των γραμμάτων.

Υπάρχει ένα μαθηματικό μοτίβο: οι επιστήμονες έχουν εκτιμήσει ότι για μια τυπική έξαρση, το 20% των ανθρώπων θα είναι υπεύθυνο για το 80% των μολύνσεων

Εχουμε … μετρήσει τους πνεύμονές μας;

΄Οσοι έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα πνευμόνων που εισπνέουν περισσότερους όγκους αέρα εισπνοής και εκπνοής είναι πιο πιθανό να αποβάλλουν και να μεταδίδουν περισσότερο ιό, λέει ο Βέρνερ Μπίσοφ, καθηγητής λοιμωδών νοσημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Γουέικ Φόρεστ στη Βόρεια Καρολίνα.

Η υπερεξάπλωση πιστεύεται επίσης ότι επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της αναπνευστικής βλέννας ενός ατόμου, της ζελατινώδους ουσίας που βρίσκεται σε όλο το εσωτερικό της μύτης και των πνευμόνων μας και έχει σχεδιαστεί για να παγιδεύει παθογόνους οργανισμούς. Η Αΐνσλι λέει: «Η βλέννα ορισμένων ανθρώπων μπορεί να παγιδεύει και να απενεργοποιεί τους ιούς πιο αποτελεσματικά, ενώ άλλων έχει βλέννα που επιτρέπει σε περισσότερους ιούς να παραμένουν μολυσματικοί και μεταδοτικοί».

Η υπερμεταδοτικότητα είναι πιο πιθανό να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια ομαδικών μαθημάτων γυμναστικής ή άσκησης, για παράδειγμα, λόγω του συνδυασμού ενός κλειστού περιβάλλοντος και του γεγονότος ότι παράγουμε περισσότερα από 130 φορές περισσότερα αερολύματα ή σταγονίδια ενώ αναπνέουμε βαριά κατά τη διάρκεια της άσκησης από ό,τι θα κάναμε σε ηρεμία.

Καθώς πειράματα όπως αυτά βοηθούν τους ερευνητές να κατανοήσουν περισσότερα για την υπερμετάδοση, θέτουν τις βάσεις για μια μέρα να σκιαγραφήσουν εκ των προτέρων ένα υπερμεταδότη. «Ίσως αυτό θα ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον για κάποιον να γνωρίζει για τον εαυτό του», καταλήγει ο Ρόι. «Και θα μπορούσαν στη συνέχεια να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τη μείωση του ινδύνου μετάδοσης σε άλλους ή μπορεί να τους ενθαρρύνει περαιτέρω να εμβολιαστούν».

Μς πληροφορίες από: BBC , cdc.gov