Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Γιώργος Λάνθιμος, όταν του ζητήθηκε να δημιουργήσει μια διαφήμιση για μια γυναικεία τσάντα, παρέδωσε ένα σουρεαλιστικό μικρού μήκους φιλμ με στοιχεία μαγείας, κλοπής και μια σύγχρονη εκδοχή του Φρανκενστάιν. Να σημειώσουμε ότι ο διεθνής Ελληνας σκηνοθέτης στα τέλη Αυγούστου έζησε μια θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε το κοινό στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του, «Bugonia», με την οποία συμμετείχε στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου κινηματογραφικού Φεστιβάλ Βενετίας.

Η νέα καμπάνια της Prada για την εμβληματική της τσάντα, Galleria, σκηνοθετείται, λοιπόν, από τον Λάνθιμο και πρωταγωνιστεί η Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία εμφανίζεται για τρίτη φορά ως το πρόσωπο της Galleria. Το φιλμ, με τίτλο Ritual Identities, φέρει το χαρακτηριστικό ύφος του Λάνθιμου, με ιδιόρρυθμο χιούμορ, παιχνιδιάρικο εικαστικό ύφος και γοτθικές πινελιές. Σε αυτό, η Γιόχανσον ενσαρκώνει τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο πρώτος είναι ένας γκουρού (ή μάγισσα;) που καθοδηγεί την ολοκλήρωση μιας μυστηριώδους τελετής, με συστατικά όπως: «πρωινό αεράκι – όχι μετά τις 12 το μεσημέρι, ούτε πριν τις 5 το πρωί· βρόχινο νερό που στάζει από κερασιά που δεν ανθίζει· στάχτες από παρτιτούρα τραγουδιού – μπορεί να είναι οποιοδήποτε τραγούδι μιλά για τον έρωτα ή τον πόνο· ένα κομμάτι πορσελάνης από σπάνιο, αντίκα κινέζικο βάζο» και «τρεις σταγόνες αίμα που ελήφθησαν τη νύχτα».

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα με αυτούς τους μονόλογους, βλέπουμε τη Γιόχανσον να κυκλοφορεί στη Νέα Υόρκη και να συλλέγει τα εν λόγω αντικείμενα μέσα σε μια τσάντα Galleria: να ταρακουνάει ένα δέντρο, να σηκώνει την τσάντα στον αέρα, και να «σπάει κατά λάθος» ένα βάζο σε αντικερί πριν βάλει μια θραυσματική πορσελάνη στην τσάντα της. Τελικά, αφού τα περιεχόμενα της τσάντας τοποθετούνται σε μια μυστηριώδη μαύρη σφαίρα, μια τρίτη εκδοχή της Γιόχανσον γεννιέται – σαν ένα πιο κομψό, καλοντυμένο τέρας του Φρανκενστάιν.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Λάνθιμος συνεργάζεται με την Prada (είναι και η πρώτη του συνεργασία με τη Γιόχανσον), αλλά ο οίκος δεν είναι ξένος προς τις συνεργασίες με κορυφαίους σκηνοθέτες του 21ου αιώνα. Η περσινή καμπάνια της Galleria – επίσης με πρωταγωνίστρια τη Γιόχανσον – σκηνοθετήθηκε από τον Τζόναθαν Γκλέιζερ, τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη του The Zone of Interest, ενώ η πρώτη καμπάνια για την τσάντα, που κυκλοφόρησε το 2021 και είχε πρωταγωνίστρια τη Χάντερ Σέιφερ, σκηνοθετήθηκε από τον ανεξάρτητο σκηνοθέτη Ξαβιέ Ντολάν

Γιόχανσον: Ενα παιχνίδι με τις ταυτότητες που ζουν μέσα μας, τις διαφορετικές μάσκες που φοράμε

Όπως δήλωσε η Γιόχανσον στο WWD: «Η ιδέα πίσω από αυτήν την καμπάνια της Prada είναι ένα παιχνίδι με την ταυτότητα – τις ταυτότητες που ζουν μέσα μας, τις διαφορετικές μάσκες που φοράμε, τους χαρακτήρες που υποδυόμαστε, τους διαφορετικούς ανθρώπους που είμαστε με διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικές σχέσεις. Η δουλειά αποκτά προσωπικό νόημα γιατί αρχίζεις να τη νιώθεις – γίνεται κομμάτι σου, και τότε μπορείς πραγματικά να εξερευνήσεις. Αυτή η ταινία δεν έχει να κάνει τόσο με το να υποδυθείς έναν ρόλο, όσο με το να εκφράσεις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού σου».

Η επίδειξη γυναικείας συλλογής SS26 της Prada θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, στις 25 Σεπτεμβρίου.

ΠΗΓΗ: dazeddigital.com