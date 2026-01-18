Όλοι μας έχουμε βρεθεί πίσω από το τιμόνι νιώθοντας ότι οι άλλοι οδηγοί κάνουν τα πάντα για να μας εκνευρίσουν.

Η αλήθεια, όμως, είναι πως στον δρόμο ενοχλούμε και ενοχλούμαστε εναλλάξ. Κάποιες συνήθειες δεν είναι απλώς θέμα διαφορετικού στυλ οδήγησης, αλλά επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια, την ομαλή ροή της κυκλοφορίας και την ψυχολογία όλων μας.

Γι’ αυτό αξίζει να δούμε ποιες οδηγικές συμπεριφορές θεωρούνται διεθνώς οι πιο ενοχλητικές και γιατί είναι καλό να τις αποφεύγουμε.

Άρθρο του yahoo.com αναφέρει κάποιες από αυτές:

Φώτα μεγάλης σκάλας: χρήσιμα, αλλά όχι παντού

Τα φώτα μεγάλης σκάλας είναι απαραίτητα σε σκοτεινούς επαρχιακούς δρόμους, ειδικά τη νύχτα. Όμως, μέσα στην πόλη ή όταν έχουμε όχημα μπροστά μας ή απέναντι, πρέπει να τα σβήνουμε. Η λάθος χρήση τους μπορεί να τυφλώσει άλλους οδηγούς και να μειώσει την ασφάλεια.



«Κατασκήνωση» στην αριστερή λωρίδα

Η αριστερή λωρίδα στους αυτοκινητόδρομους προορίζεται για προσπέραση. Όταν μένουμε εκεί χωρίς λόγο και κινούμαστε με την ίδια ταχύτητα με τα οχήματα δεξιά, προκαλούμε μποτιλιάρισμα και νεύρα.

Η «ευγένεια» που μπλοκάρει την κυκλοφορία

Όλοι έχουμε βρεθεί πίσω από τον υπερβολικά «ευγενικό» οδηγό που σταματά για να αφήσει κάποιον να μπει στον δρόμο, αδιαφορώντας για τα αυτοκίνητα πίσω του. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ευγένεια, αλλά αιτία καθυστερήσεων και πιθανών ατυχημάτων.

Ακόμα πιο επικίνδυνο είναι όταν κάποιος σταματά και κάνει νόημα σε πεζούς να περάσουν, ενώ τα διπλανά οχήματα δεν έχουν ορατότητα. Η πραγματική ευγένεια στον δρόμο είναι να τηρούμε τον ΚΟΚ και να κινούμαστε προβλέψιμα.

Μη χρήση φλας κι άστοχη αλλαγή λωρίδων

Αναγκάζει άλλους να «μαντεύουν» τις προθέσεις μας και μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Η «οργή στο δρόμο» και η επιθετικότητα

Σύμφωνα με ορισμός από την wikipedia για την οργή στον δρόμο (road rage), η επιθετική οδήγηση περιλαμβάνει:

Χρησιμοποίηση υβριστικών χειρονομιών ή κορναρίσματος



Κόψιμο άλλων οχημάτων ή ακραία «κολλητά» φρενάρισμα



Εμπλοκή σε λεκτικές ή ακόμη και σωματικές αντιπαραθέσεις



Αυτές οι συμπεριφορές έχουν οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και θανάτους.



Σε μια πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ που αναφέρεται στην ιστοσελίδα ctinsider.com , ένα υπερβολικά μεγάλο ποσοστό οδηγών παραδέχεται ότι έχει οδηγήσει επιθετικά συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής ταχύτητας, του «κολλήματος» πίσω από άλλα οχήματα και επικίνδυνων αλλαγών λωρίδας. Σύμφωνα με την AAA, το 96 % των οδηγών παραδέχθηκε τέτοιες συμπεριφορές την τελευταία χρονιά

Tailgating (όταν ένα όχημα «κολλάει» στο πίσω μέρος του δικού μας)

Σε μια έρευνα που αναφέρεται στην ιστοσελίδα kwik-fit.com για «σύγχρονη οδηγική δεοντολογία», βρέθηκε ότι πολλοί οδηγοί ενοχλούνται από το tailgating (όταν ένα όχημα «κολλάει» στο πίσω μέρος του δικού μας), επιθετική οδήγηση, κακή στάθμευση, χρήση κινητού την ώρα της οδήγησης και ακόμα και από μικροσυνήθειες όπως όταν δεν ευχαριστούμε τους άλλους οδηγούς με φλας.

Μια άλλη μεγάλη δημοσκόπηση (theaa.com) με περισσότερους από 13.000 Βρετανούς οδηγούς, επιβεβαιώνει κάποια από τα παραπάνω καθώς καταγράφηκε ότι οι πιο ενοχλητικές συμπεριφορές που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους είναι η οδήγηση με φώτα μεγάλης σκάλας όταν υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα, μη χρήση φλας σε αλλαγές λωρίδας και προσπέραση, μη τήρηση προτεραιότητας και απροσεξία σε διαβάσεις πεζών. Ένα πολύ υψηλό ποσοστό οδηγών (87 %) βρίσκει τέτοιες συμπεριφορές ιδιαίτερα εκνευριστικές.

Με πληροφορίες από yahoo.com , wikipedia , ctinsider.com, kwik-fit.com και theaa.com