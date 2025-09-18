Έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που η δημοφιλής σειρά Friends ξεκίνησε στη μικρή οθόνη και μαζί με αυτήν άρχισε και η εμμονή των τηλεθεατών με τους πρωταγωνιστές. Κάπως έτσι αγαπήσαμε λίγο περισσότερο τη Τζένιφερ Άνιστον, όπου υποδυόμενη τον ρόλο της Ρέιτσελ είχε ένα δικό της στυλ, που με μια ατημέλητη κομψότητα θύμιζε το στυλ γραφείου στην πιο μοντέρνα του εκδοχή. Πουκάμισα, γιλέκα, φούστες πένσιλ και μίνι, συνδυασμένες με ψηλές μπότες ήταν τα βασικά στοιχεία της εικόνας της.

Τριάντα χρόνια μετά και το στυλ γραφείου έχει επιστρέψει σε πιο χαλαρές γραμμές και με φανερές επιρροές από το preppy look. Το πιο δυνατό κομμάτι που επανέρχεται από αυτή την τάση, είναι οι φούστες και πιο συγκεκριμένα οι πένσιλ, δηλαδή αυτές που σταματούν μέχρι το γόνατο. Στις πασαρέλες για το φθινόπωρο -χειμώνα 2025 -2026 τις είδαμε να κερδίζουν συνεχώς έδαφος, πότε σε μια ελαφριά Α γραμμή, πότε σε σχέδιο φάκελο και πότε με ανάγλυφα ελαστικά υφάσματα που αγκαλιάζουν ωραία το σώμα.

Advertisement

Advertisement

Εν μέρει υπεύθυνος για την αναγέννηση της πένσιλ φούστας είναι ο Άντονι Βακαρέλο, o Βελγο-ιταλός σχεδιαστής μόδας, δημιουργικός διευθυντής του οίκου Saint Laurent. Ο ίδιος είχε επαναπροσδιορίσει και το ανδρόγυνο στυλ, δίνοντας και έμφαση στο γυναικείο κοστούμι και τιμώντας έτσι τη μνήμη του ιδρυτή του οίκου Yves Saint Laurent. Χαρακτηριστικό στις φούστες του Βακαρέλο είναι ότι οι γραμμές κρατούν το μήκος, αλλά είναι αψεγάδιαστα ραμμένες έτσι ώστε να αγκαλιάζουν το σώμα χωρίς να το σφίγγουν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πένσιλ που επικεντρώνεται στην κομψότητα. Παράλληλα, ο σχεδιαστής εγκατέλειψε για το φθινόπωρο τα σκούρα και αυστηρά χρώματα, προτείνοντας μια πιο χαρούμενη παλέτα με κοραλί, ώχρα και τερακότα.

Φυσικά δεν ήταν ο μόνος. Ακολούθησε η Βρετανίδα σχεδιάστρια Σάρα Μπάρτον, η οποία ανέλαβε το τιμόνι στο δημιουργικό τμήμα του brand Givenchy, που ανήκει στον όμιλο LVMH. Η Μπάρτον παρουσίασε πένσιλ φούστες συνδυασμένες με γλυπτικά σακάκια στο ντεμπούτο της για τον χειμώνα 2025-2026.

Αξίζει να αναφερθεί ότι αν και οι φούστες μέχρι το γόνατο επίσημα επανήλθαν φέτος, το σχέδιο αθόρυβα είχε προταθεί από τα τέλη του 2024. Από τις πρώτες που ξαναφόρεσαν πένσιλ φούστες είναι το μοντέλο και ηθοποιός Έμιλι Ρατακόφσκι, καθώς και το μοντέλο Κένταλ Τζένερ.