Ο γρήγορος βηματισμός μπορεί να αποτελεί μέρος του προσωπικού μας τρόπου κίνησης, να επηρεάζεται από τη φυσική μας κατάσταση ή να μεταβάλλεται ανάλογα με τη διάθεσή μας και τις συνθήκες της καθημερινότητας. istock

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Τα συναισθήματα επηρεάζουν επίσης τον τρόπο κίνησης των ατόμων, ενώ ορισμένες μελέτες εντοπίζουν μια στατιστική σύνδεση μεταξύ του γρήγορου περπατήματος και της χαμηλότερης πιθανότητας εμφάνισης ενδείξεων κατάθλιψης.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι τα παραπάνω ευρήματα αποτελούν στατιστικές συσχετίσεις και δεν επαρκούν για να περιγράψουν με ακρίβεια την προσωπικότητα ή την ψυχική υγεία ενός συγκεκριμένου ατόμου.

Η ταχύτητα βάδισης παραμένει ένα σύνθετο φαινόμενο που διαμορφώνεται από τη φυσική κατάσταση, τη διάθεση και τις καθημερινές συνθήκες της ζωής μας.

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Υπάρχουν άνθρωποι -και είναι πολλοί- που περπατούν γρήγορα ακόμη κι όταν δεν έχουν κάποιο επείγον ραντεβού, δεν έχουν αργήσει στη δουλειά τους και δεν χρειάζεται να φτάσουν κάπου συγκεκριμένη ώρα. Για εκείνους, ο γρήγορος βηματισμός μοιάζει σχεδόν αυτονόητος. Είναι όμως απλά μια συνήθεια ή μπορεί να αποκαλύπτει κάτι περισσότερο για την προσωπικότητά μας;

Η επιστημονική έρευνα υποδεικνύει ότι η ταχύτητα με την οποία περπατάμε ενδέχεται να σχετίζεται με την ιδιοσυγκρασία μας, αλλά και με τον τρόπο που βιώνουμε και διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας.

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Τι δείχνουν οι έρευνες για την προσωπικότητά μας

Μία από τις μεγαλύτερες μελέτες για το συγκεκριμένο ζήτημα, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Social Psychological and Personality Science, αξιοποίησε δεδομένα από περισσότερους από 15.000 ενήλικες, ηλικίας 25 έως 100 ετών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι με υψηλότερα επίπεδα εξωστρέφειας, ευσυνειδησίας και δεκτικότητας σε νέες εμπειρίες έτειναν να περπατούν γρηγορότερα. Αντίστοιχα, τα χαμηλότερα επίπεδα νευρωτισμού, δηλαδή η μικρότερη τάση για άγχος και άλλα αρνητικά συναισθήματα, συνδέονταν επίσης με ταχύτερο βηματισμό.

Η ευσυνειδησία, χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την οργάνωση, την υπευθυνότητα και την αυτοπειθαρχία, παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι που συγκέντρωναν υψηλότερη βαθμολογία σε αυτό το χαρακτηριστικό είχαν, κατά μέσο όρο, μεγαλύτερη ταχύτητα βάδισης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος περπατά γρήγορα είναι απαραιτήτως οργανωτικός ή εξωστρεφής. Οι ερευνητές εντόπισαν στατιστικές συσχετίσεις, οι οποίες δεν αρκούν για να περιγράψουν την προσωπικότητα ενός συγκεκριμένου ανθρώπου.

Πώς επηρεάζουν τα συναισθήματά μας το περπάτημα

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Νεότερη μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2026 στην επιθεώρηση Frontiers in Psychology, διερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στην προσωπικότητα, τα συναισθήματα και τον τρόπο βάδισης.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τεχνολογία τρισδιάστατης καταγραφής της κίνησης για να εξετάσουν 30 νέους ενήλικες, ηλικίας 18 έως 25 ετών, υπό διαφορετικές συναισθηματικές συνθήκες: ευχαρίστηση, θυμό και λύπη.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα συναισθήματα επηρέαζαν σημαντικά την ταχύτητα και άλλα χαρακτηριστικά του βηματισμού. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

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Οι περισσότερο εξωστρεφείς συμμετέχοντες και όσοι εμφάνιζαν μεγαλύτερη δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες διατηρούσαν σχετικά γρήγορο βηματισμό σε διαφορετικές συναισθηματικές συνθήκες.

Ωστόσο, το μικρό μέγεθος της μελέτης δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό.

Μπορεί ο βηματισμός μας να συνδέεται με την ψυχική υγεία;

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Μια άλλη επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στο PLOS ONE, εξέτασε δεδομένα 2.419 ενηλίκων μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας στη Νότια Κορέα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που περπατούσαν γρηγορότερα παρουσίαζαν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης ενδείξεων κατάθλιψης.

Πρόκειται, ωστόσο, για συσχέτιση και όχι για απόδειξη ότι το γρήγορο περπάτημα προστατεύει από την κατάθλιψη ή ότι ένας αργός βηματισμός υποδηλώνει απαραίτητα κάποια ψυχική δυσκολία.

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Τελικά, τι σημαίνει όταν περπατάμε γρήγορα;

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Ο γρήγορος βηματισμός μπορεί να αποτελεί μέρος του προσωπικού μας τρόπου κίνησης, να επηρεάζεται από τη φυσική μας κατάσταση ή να μεταβάλλεται ανάλογα με τη διάθεσή μας και τις συνθήκες της καθημερινότητας.

Η προσωπικότητα φαίνεται να παίζει κάποιον ρόλο, αλλά δεν αποτελεί τη μοναδική εξήγηση.

Επομένως, όταν παρατηρούμε ότι κάποιος περπατά γρήγορα, ακόμη κι αν δεν βιάζεται, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι περισσότερο φιλόδοξος, ανυπόμονος ή αγχώδης.

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Αυτό που υποδεικνύουν οι επιστημονικές μελέτες είναι ότι ακόμη και μια τόσο συνηθισμένη δραστηριότητα όσο το περπάτημα μπορεί να αντανακλά, σε κάποιον βαθμό, πλευρές της προσωπικότητας και της συναισθηματικής μας κατάστασης.

Με πληροφορίες από Futura-Sciences, PLOS ONE, Frontiers in Psychology