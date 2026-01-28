Μαγειρεύουμε παντζαρόσουπα με δαμάσκηνα και χυμό πορτοκαλιού για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο, βούτυρο αγελάδος, φύλλα από φρέσκο θυμάρι, κρέμα γάλακτος, βαλσαμικό ξύδι και ζωμό λαχανικών ή τσάι με άρωμα γιασεμί.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 15′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 15′

Υλικά

500 γρ. ωμά παντζάρια (βολβοί), καθαρισμένα

60 γρ. βούτυρο αγελαδινό (ή ελαιόλαδο)

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

φύλλα από 2-3 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι

1 λίτρο καυτός ζωμός λαχανικών ή καυτό τσάι με άρωμα γιασεμί

10 ξερά δαμάσκηνα, χωρίς κουκούτσια

χυμός από 2 πορτοκάλια

2 κ.γ. χυμό λεμονιού

60 ml κρέμα γάλακτος

1 κ.γ. βαλσαμικό ξίδι

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Τυλίγουμε σφιχτά όλα μαζί τα παντζάρια σε μεγάλο κομμάτι αλουμινόχαρτο και τα ψήνουμε σε φούρνο προθερμασμένο στους 180°C, για 1 ώρα, μέχρι να μαλακώσουν. Αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και τα κόβουμε σε μέτρια κομμάτια.

Σε βαθιά κατσαρόλα σοτάρουμε στο βούτυρο (ή στο ελαιόλαδο) το κρεμμύδι με το θυμάρι, για 4′. Ρίχνουμε τα κομμένα παντζάρια, ανακατεύουμε, προσθέτουμε τον ζωμό (ή το τσάι γιασεμιού) και αφήνουμε να πάρει βράση.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 15′.

Ρίχνουμε τη σούπα στον πολυκόφτη, μαζί με τα δαμάσκηνα, τους χυμούς πορτοκαλιού και λεμονιού, την κρέμα γάλακτος, το βαλσαμικό ξίδι, αλάτι και πιπέρι, μέχρι να γίνουν μια βελούδινη σούπα – αν χρειάζεται, αραιώνουμε με λίγο ακόμα ζωμό.

Μοιράζουμε σε βαθιά πιάτα.

Tip

για το σερβίρισμα

Ανακατεύουμε 2-3 κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι με 1 κ.σ. χυμό λεμονιού, λίγο ξύσμα και λίγο αλάτι Βάζουμε από λίγο μείγμα σε κάθε πιάτο και πασπαλίζουμε με κοπανισμένη και ελαφρά καβουρδισμένη ψίχα από κελυφωτά φιστίκια και φυλλαράκια θυμαριού.

για τον ζωμό λαχανικών

Τσιγαρίζουμε 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 πράσο και 1 καρότο, κομμένα σε ροδέλες, σε ελάχιστο ελαιόλαδο. Σβήνουμε με 500 ml λευκό κρασί. Προσθέτουμε 2½ λίτρα νερό, 1 ματσάκι μυρωδικών – 1 κλωνάρι σέλινο, μαϊντανό, θυμάρι και 1 δαφνόφυλλο, κόκκους πιπεριού και τα βράζουμε για 20′ τουλάχιστον. Σουρώνουμε το ζωμό. Τα λαχανικά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για βραστή σαλάτα με λαδόξιδο.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #239».