Τσικνίζουμε με τηγανιά κοτόπουλου και χωριάτικο λουκάνικο, μαγειρεμένα με μπίρα.
Θα προσθέσουμε ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μπούκοβο γλυκό, πιπερίτσα τσίλι ψιλοκομμένη, μαϊντανό ψιλοκομμένο, σκορδάκι σπασμένο και χυμό λεμόνι.
Καλή όρεξη.
Μερίδες: 4-6
Προετοιμασία: 10′
Μαγείρεμα: 20′
Υλικά
600 γρ. φιλέτο από μπούτι κοτόπουλου, σε κομμάτια 2-3 εκ.
150 γρ. χωριάτικο λουκάνικο με πράσο, σε λεπτές φέτες
1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 κουτ. σούπας μπούκοβο γλυκό
1 πιπερίτσα τσίλι (ή όσο αντέχουμε), ψιλοκομμένη
1 σκελίδα σκόρδο, καθαρισμένη και σπασμένη
150 ml μπίρα ξανθιά
40 γρ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
χυμός λεμονιού, μερικές σταγόνες
90 ml ελαιόλαδο
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ή μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά, μέχρι να κάψει καλά.
Ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το κοτόπουλο και σοτάρουμε για 2′-3′ ανακατεύοντας, μέχρι να ξανθύνει. Προσθέτουμε το λουκάνικο και σοτάρουμε για άλλα 2′. Ρίχνουμε το κρεμμύδι, το μπούκοβο, την καυτερή πιπερίτσα και το σκόρδο, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σοτάρουμε για 2′-3′, μέχρι να μελώσουν τα υλικά, ανακατεύοντας τακτικά για να μην κολλήσουν.
Σβήνουμε με την μπίρα, χαμηλώνουμε λίγο ακόμη τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για 5′, μέχρι η σάλτσα να δέσει.
Αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε τον μαϊντανό και λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού, ανακατεύουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά.
Σερβίρουμε με πατάτες τηγανητές.
Tip
Απολαμβάνουμε την ίδια μπίρα που χρησιμοποιήσαμε και στο μαγείρεμα.
Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #237» σε συνταγή Αλέξανδρου Κοσκινά.