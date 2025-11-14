Οι πονοκέφαλοι είναι κάτι που σχεδόν όλοι αντιμετωπίζουμε κάποια στιγμή. Μπορούν να διαρκέσουν από λίγα λεπτά έως μέρες, με πόνο που περιγράφεται ως οξύς, θαμπός, παλλόμενος ή «μαχαιριά», και συχνά να επεκτείνεται σε τριχωτό, πρόσωπο ή και στον αυχένα.

Ο Dr Xand van Tulleken, παρουσιαστής του podcast ευεξίας του BBC What’s Up Docs, λέει ότι παθαίνει πονοκέφαλο περίπου κάθε μήνα ή έξι εβδομάδες και «είναι σαν κάποιος να τρυπά το μάτι μου».

Παρότι είναι εύκολο να ανησυχούμε για σοβαρές αιτίες, η Dr Katy Munro, γενική ιατρός και ειδικός στο National Migraine Centre, τονίζει ότι σπάνια κρύβεται κάτι ανησυχητικό. «Είναι φυσικό να φοβάσαι, αλλά οι πιθανότητες σοβαρού προβλήματος είναι πολύ μικρές», εξηγεί.

Αν είναι ο «πρώτος ή ο χειρότερός» σου πονοκέφαλος, ζήτησε ιατρική εκτίμηση. Αν όμως έχεις πιο ήπιους, επαναλαμβανόμενους πονοκεφάλους, υπάρχουν απλά βήματα που μπορείς να δοκιμάσεις στο σπίτι, παράλληλα με επίσκεψη στον γιατρό.

1) Τι αντίκτυπο είχε στη μέρα σου;

Ο Dr Xand προτείνει να κατανοήσεις το «προφίλ» των δικών σου πονοκεφάλων. Συχνά δεν υπάρχει μία μόνο αιτία, οπότε ένα σύντομο ημερολόγιο μπορεί να αποκαλύψει μοτίβα και εκλυτικούς παράγοντες.

Για κάποιους φταίει ο καιρός (π.χ. καταιγίδες), για άλλους το έντονο ή τρεμοπαίζον φως. Η Dr Munro αναφέρει ότι την ταλαιπωρεί το φθινοπωρινό χαμηλό φως που αναβοσβήνει μέσα από τα δέντρα όταν οδηγεί.

Χρήσιμο είναι να σημειώνεις συνοπτικά:

τι έκανες όταν ξεκίνησε ο πόνος,

τι έφαγες ή ήπιες,

πώς κοιμήθηκες,

τις καιρικές συνθήκες,

για τις γυναίκες, τη φάση του κύκλου (οι ορμονές επηρεάζουν).

Μην το κάνεις όμως υπερβολικά αναλυτικό γίνεται κουραστικό. Βάλε έναν αριθμό 1–10 για το πόσο σε επηρέασε και μέτρα και τις «κρυστάλλινες» μέρες χωρίς πόνο, όχι μόνο τις κακές. Έτσι ο γιατρός σου θα βλέπει καθαρά τυχόν μοτίβα.

2) Χρησιμοποίησε την καφεΐνη έξυπνα

Δεν είναι απαραίτητα «απαγορευμένη» στον πονοκέφαλο. Σε μικρές, προσεκτικές δόσεις, η καφεΐνη μπορεί να ενισχύσει τη δράση ενός παυσίπονου, αρκεί να μην καταναλώνεις ήδη υπερβολική καφεΐνη καθημερινά.

Όπως εξηγεί η Dr Munro, «η καφεΐνη λειτουργεί ως συνοδός αναλγητικός παράγοντας και μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα». Απόφυγέ τη όμως αργά το απόγευμα/βράδυ, γιατί χαλά τον ύπνο.

Σκέψου συνολικά την πρόσληψή σου: πολλή καφεΐνη κάθε μέρα μπορεί να οδηγήσει σε πονοκέφαλο υπερκατανάλωσης, ενώ η απότομη διακοπή να προκαλέσει πονοκέφαλο στέρησης.

3) Μην παραλείπεις γεύματα

Η διατροφή και ο χρονισμός των γευμάτων παίζουν ρόλο. Ένα μοτίβο τύπου μεσογειακής διατροφής πρωτεΐνη, «καλά» λιπαρά, σύνθετοι υδατάνθρακες βοηθά στη σταθερή ενέργεια.

Απέφυγε τα γρήγορα σάκχαρα και μην μένεις νηστικός: η παράλειψη γευμάτων είναι συχνό έναυσμα. Η Dr Munro αναφέρει ότι την ωφέλησε προσωπικά η αποχή από γαλακτοκομικά και γλουτένη (δεν ισχύει για όλους) και ότι το τακτικό φαγητό π.χ. να παίρνεις μαζί σου μεσημεριανό κάνει διαφορά.

Επιπλέον, σταθερή άσκηση, ποιοτικός ύπνος, διαχείριση στρες και καλή ενυδάτωση μειώνουν τα επεισόδια. Πίνε αρκετά ώστε τα ούρα να είναι ανοιχτόχρωμα και να μην νιώθεις δίψα.

4) Απόφυγε παυσίπονα με κωδεΐνη

Υπάρχουν αρκετά ωφέλιμα σκευάσματα χωρίς συνταγή (π.χ. παυσίπονα, αντιεμετικά), αλλά η κωδεΐνη καλύτερα να αποφεύγεται: μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα ορισμένων πονοκεφάλων και να επιδεινώσει συμπτώματα όπως η ναυτία.

Τα παυσίπονα γενικά είναι αποτελεσματικά, εξαρτάται από τη βαρύτητα του πόνου. Αν τα επεισόδια πυκνώνουν ή δυναμώνουν, ο/η γιατρός σου μπορεί να προτείνει καταλληλότερη αγωγή.

Και θυμήσου: η τακτική λήψη παυσίπονου πάνω από δύο μέρες την εβδομάδα αυξάνει τον κίνδυνο «πονοκεφάλου από κατάχρηση φαρμάκων». Προσπάθησε να το αποφύγεις.

ΠΗΓΗ: BBC