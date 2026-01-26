Οι περισσότεροι από εμάς συχνά βρισκόμαστε σε μια φάση ζωής που λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε οικονομία για να ξεκινήσουμε να αποταμιεύουμε χρήματα. Προσπάθούμε όσο μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα χρήματά μας αλλά στην πράξη όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές συνήθειες και «αθώες» αγορές που επαναλαμβάνονται σχεδόν μηχανικά και καταλήγουν να μας κοστίζουν πολύ περισσότερο απ’ όσο συνειδητοποιούμε.

Τη στιγμή της αγοράς μπορεί να φαίνονται ασήμαντες ή δικαιολογημένες, ωστόσο σε βάθος χρόνου αδειάζουν τον προϋπολογισμό μας χωρίς να το καταλάβουμε.

Όπως αναφέρεται σε άρθρο του inspiringsavings.com. υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις σπατάλης χρημάτων που αξίζει να τους δώσουμε προσοχή.



Συνδρομές που ξεχνάμε

Streaming, εφαρμογές, κανάλια και ψηφιακά περιοδικά που δεν χρησιμοποιούμε πια συνεχίζουν να χρεώνονται κάθε μήνα. Ένας τακτικός έλεγχος κινήσεων μπορεί να αποκαλύψει περιττά έξοδα.

Εμφιαλωμένο νερό

Εάν το νερό στην περιοχή μας δεν είναι πόσιμο τότε η αγορά εμφιαλωμένων μπουκαλιών είναι λογική και απαραίτητη. Ωστόσο εάν έχουμε την τύχη να μπορούμε να απολαμβάνουμε καθαρό νερό από την βρύση του σπιτιού μας τότε μοιάζει με περιττό έξοδο. Η συχνή αγορά πλαστικών μπουκαλιών επιβαρύνει και το πορτοφόλι και το περιβάλλον. Ένα επαναχρησιμοποιούμενο παγούρι η ένα φίλτρο στην βρύση μας είναι πιο οικονομική λύση.

Προμήθειες από ΑΤΜ

Οι χρεώσεις από ΑΤΜ άλλων τραπεζών μπορεί να φαίνονται μικρές, αλλά σε βάθος χρόνου συσσωρεύονται. Εάν δεν είναι άμεση ανάγκη και δεν έχουμε αλλή επιλογή επιλέγουμε τα ΑΤΜ της δικής μας τράπεζας.

Παρορμητικές διαδικτυακές αγορές

Τα καταστήματα συχνά βγάζουν εκπτωτικές προσφορές που όταν πέφτουν στην υπόληψη μας και μας δημιουργείται κατευθείαν η ανάγκη να ψωνίσουμε κάτι. Οι «προσφορές περιορισμένου χρόνου» οδηγούν συχνά σε αγορές που τελικά δεν χρειαζόμαστε.

Επώνυμα προϊόντα σούπερ μάρκετ

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι συχνά ίδιας ποιότητας και πολύ φθηνότερα.

Συνδρομές γυμναστηρίου που δεν χρησιμοποιούμε

Πόσες φορές έχουμε γραφτεί γυμναστήριο επειδή είχε κάποια συμφέρουσα ετήσια έκπτωση στην συνδρομή και τελικά δεν έχουμε πατήσει ούτε μια φορά; Όταν δεν πηγαίνουμε, το μηνιαίο κόστος μετατρέπεται σε καθαρή απώλεια χρημάτων.

Τρόφιμα ευκολίας

Έτοιμες σαλάτες, κομμένα φρούτα και ατομικές συσκευασίες κοστίζουν πολύ περισσότερο από τις πρώτες ύλες.



Καθημερινός καφές απ’ έξω

Ένας καφές την ημέρα μπορεί να μεταφραστεί σε εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο.

Συχνό φαγητό εκτός σπιτιού

Το μαγείρεμα στο σπίτι μειώνει σημαντικά τα μηνιαία έξοδα.

Σε τι περιττό ξοδεύουν οι Έλληνες

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ παρατηρείται ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών αφορούν την εστίαση, τα καφέ και τα ξενοδοχεία (+30,9 %), καθώς και την αναψυχή και τον πολιτισμό (+30,3 %), ενώ μικρότερη αύξηση υπάρχει στις επικοινωνίες (+5,3 %). Αυτό δείχνει ότι αρκετά χρήματα δαπανώνται εκτός των απαραίτητων, π.χ. σε εξόδους και διασκέδαση.

Μια ανεξάρτητη έρευνα μεταξύ Ελλήνων καταναλωτών που αναφέρεται σε άρθρο του enikonomia.gr , αποκάλυψε ότι μεγάλο ποσοστό (περίπου 67,5 %) σκοπεύει να ξοδέψει έως 500 € για ταξίδι σχετικό με ευεξία ή αθλητική δραστηριότητα, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (περίπου 52,5 %) σκέφτονται να δώσουν ανάλογο ποσό για ταξίδι που στοχεύει στη χαλάρωση και την ανανέωση ενδεικτικό ότι ένα μέρος των χρημάτων κατευθύνεται όχι σε ανάγκες αλλά σε εμπειρίες.

Ψυχολογικοί λόγοι που ξοδεύουμε χρήματα χωρίς να το συνειδητοποιούμε

Σε δημοσίευση της Motley Fool αναφέρεται ότι πολλοί Αμερικανοί σπαταλούν χρήματα επειδή:

αγοράζουν πράγματα που απλώς επιθυμούν, όχι όσα χρειάζονται, γιατί τους κάνουν να νιώθουν καλά,

δίνουν προτεραιότητα στην ευκολία και την άνεση, ακόμα και αν κοστίζει περισσότερο,

αγοράζουν προϊόντα επειδή είναι σε προσφορά ή «φαίνονται καλή ιδέα», αλλά στην πραγματικότητα δεν τα χρειάζονται.

Αυτοί οι ψυχολογικοί παράγοντες οδηγούν σε έξοδα που δεν αντιλαμβανόμαστε άμεσα ως σπατάλη, όμως με τον καιρό «τρώνε» σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού μας.

Η έλλειψη προγραμματισμού και ο προϋπολογισμός

Σε άρθρο του money.antaranews.com για οικονομική ευεξία αναφέρεται ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η έλλειψη σχεδίου και προϋπολογισμού.

Όταν δεν έχουμε ξεκάθαρο πλάνο για το πού πηγαίνουν τα χρήματά μας, είναι πολύ εύκολο να κάνουμε παρορμητικές αγορές και να ξοδεύουμε χρήματα σε πράγματα που δεν είναι απαραίτητα. Η παρακολούθηση και ο προγραμματισμός των εξόδων βοηθούν στο να καταλάβουμε πού «διαφεύγουν» τα χρήματα και να μειώσουμε τις περιττές δαπάνες.

Η εξοικονόμηση δεν απαιτεί στερήσεις, αλλά συνειδητές επιλογές. Εντοπίζοντας αυτά τα μικρά «κενά» στον προϋπολογισμό μας, μπορούμε να εξοικονομήσουμε σημαντικά ποσά χωρίς να αλλάξουμε δραστικά τον τρόπο ζωής μας.

Με πληροφορίες από inspiringsavings.com., ΕΛΣΤΑΤ, enikonomia.gr , Motley Fool και money.antaranews.com