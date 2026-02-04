Όταν σκεφτόμαστε καθαριότητα στο σπίτι, το μυαλό μας πάει συνήθως στα προφανή: πατώματα, μπάνια και πάγκους κουζίνας. Όμως η πραγματική υγιεινή κρύβεται συχνά σε σημεία που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Εκεί συσσωρεύονται μικρόβια, σκόνη και αλλεργιογόνα, τα οποία μπορεί να επηρεάζουν την καθημερινή μας ευεξία χωρίς να το καταλαβαίνουμε.



Ο νεροχύτης της κουζίνας

Όπως αναφέρεται σε άρθρο στο realsimple.com ο νεροχύτης θεωρείται ένα από τα πιο μολυσμένα σημεία του σπιτιού, παρότι εκεί πλένουμε καθημερινά τα σκεύη μας. Έρευνες έχουν δείξει ότι συχνά φιλοξενεί βακτήρια όπως σαλμονέλα και E. coli. Είναι καλό να καθαρίζουμε τον νεροχύτη 1–2 φορές την εβδομάδα με απολυμαντικό ή αραιωμένη χλωρίνη. Αποφεύγουμε τα παλιά σφουγγάρια, τα οποία μπορεί να φιλοξενούν εκατοντάδες είδη βακτηρίων.

Σφουγγαράκια κουζίνας

Έρευνα του pmc. αναφέρει πώς τα σφουγγαράκια κουζίνας μπορεί να φιλοξενούν εκατομμύρια μικρόβια, συμπεριλαμβανομένων παθογόνων ειδών, επειδή η υγρασία και τα υπολείμματα τροφών δημιουργούν ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη βακτηρίων. Η χρήση βούρτσας ή τακτική αντικατάσταση/απολύμανση μειώνει αυτόν τον κίνδυνο.

Σανίδες κοπής

Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι οι σανίδες κοπής, είτε είναι ξύλινες είτε πλαστικές, μπορούν να κρατούν βακτήρια αν δεν καθαρίζονται σωστά. Αυτό συμβαίνει επειδή στο μαγείρεμα έρχονται σε επαφή με ωμό κρέας, πουλερικά και άλλα τρόφιμα και αν οι επιφάνειες έχουν βαθιές γρατζουνιές ή αυλακώσεις, τα μικρόβια τείνουν να “κρύβονται” εκεί.

Βρέθηκε ακόμη ότι βακτήρια όπως η Listeria και το E. coli μπορεί να υπάρχουν στις σανίδες ακόμα και μετά από βασικό καθάρισμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του σωστού καθαρισμού.

Τηλεχειριστήρια και gadgets

Σύμφωνα με το paradehomeandgarden.com τα τηλεχειριστήρια, τα κινητά και τα πληκτρολόγια είναι από τα αντικείμενα που αγγίζουμε πιο πολύ στο σπίτι αλλά τα καθαρίζουμε ελάχιστα ή καθόλου.

Αυτά τα αντικείμενα συγκεντρώνουν βακτήρια και ιούς επειδή τα αγγίζουμε συνεχώς χωρίς να τα απολυμαίνουμε.

Διακόπτες φωτός και χερούλια

Μικρές επιφάνειες όπως διακόπτες φωτός και χερούλια είναι κλασικές επιφάνειες υψηλής επαφής που συχνά παραλείπονται στον καθαρισμό. Αν και φαίνονται καθαρά, συγκρατούν λιπαρά, σκόνη και μικρόβια.

Ένα άρθρο του womanandhome.com τονίζει ότι οι διακόπτες και τα χερούλια όπως ακριβώς τα τηλεχειριστήρια, τα κινητά και τα πληκτρολόγια είναι «μικροβιακά hotspots» επειδή τους αγγίζουν όλοι στο σπίτι καθημερινά και έτσι απαιτούν τακτική απολύμανση.



Το σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού

Σύμφωνα με το realsimple.com οι αεραγωγοί μεταφέρουν τον αέρα που αναπνέουμε καθημερινά. Σκόνη, τρίχες κατοικιδίων, μούχλα και χημικά σωματίδια μπορούν να συσσωρευτούν και να ανακυκλώνονται στον χώρο. Είναι σημαντικό να αλλάζουμε φίλτρα τακτικά και φροντίζουμε για επαγγελματικό καθαρισμό αεραγωγών περίπου κάθε 3 χρόνια, νωρίτερα αν υπάρχουν κατοικίδια ή αλλεργίες.

Πάνω από ντουλάπια και ψυγείο

Τα υψηλά σημεία, όπως τα πάνω μέρη των ντουλαπιών, των ραφιών ή του ψυγείου, συγκεντρώνουν παχύ στρώμα σκόνης που μένει εκεί για καιρό ειδικά επειδή δεν τα βλέπουμε καθημερινά.

Στο 27east.com σημειώνεται ότι αυτά τα σημεία «μαζεύουν σκόνη, έντομα και άλλα σωματίδια» που συνεισφέρουν στη ρύπανση του αέρα και μειώνουν την καθαριότητα του σπιτιού αν δεν καθαρίζονται



Το στρώμα μας

Το realsimple.com σημειώνει πώς η αλλαγή σεντονιών δεν αρκεί. Το στρώμα συγκεντρώνει νεκρά κύτταρα δέρματος, ακάρεα, ιδρώτα και βακτήρια, δημιουργώντας ιδανικό περιβάλλον για αλλεργίες. Σκουπίζουμε το στρώμα κάθε εβδομάδα όταν αλλάζουμε σεντόνια. Πλένουμε σεντόνια και καλύμματα σε νερό άνω των 60°C και στεγνώνουμε σε υψηλή θερμοκρασία.

Η καθαριότητα δεν έχει να κάνει μόνο με την εικόνα του χώρου, αλλά και με την ποιότητα ζωής μας. Δίνοντας λίγη παραπάνω προσοχή σε αυτά τα συχνά παραμελημένα σημεία, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο υγιές, καθαρό και ασφαλές περιβάλλον για εμάς και τους ανθρώπους μας για όλο τον χρόνο.

Με πληροφορίες από realsimple.com,pmc., paradehomeandgarden.com, womanandhome.com και 27east.com

