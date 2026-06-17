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Η βιταμίνη C είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό που ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει μόνος του και επομένως πρέπει να λαμβάνεται μέσω της διατροφής. Εκτός από τον γνωστό ρόλο της στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος και την αντιοξειδωτική της δράση, αυξανόμενα επιστημονικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι συμβάλλει σημαντικά και στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου, αναφέρει σε άρθρο του το Sciencealert .

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η βιταμίνη C συγκεντρώνεται σε υψηλά επίπεδα στον εγκεφαλικό ιστό, ενώ το εγκεφαλονωτιαίο υγρό περιέχει περίπου διπλάσια ποσότητα βιταμίνης C σε σύγκριση με το αίμα. Επιπλέον, έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Alzheimer.

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Για να αποκτήσουν μεγαλύτερη σαφήνεια, ερευνητές του Πανεπιστημίου Χιροσάκι στην Ιαπωνία συνέλεξαν δείγματα αίματος από 2.044 εθελοντές με μέση ηλικία 69 ετών και μελέτησαν πώς τα επίπεδα βιταμίνης C σε αυτά τα δείγματα συσχετίζονταν με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στις εγκεφαλικές τομογραφίες.

Ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για ένα βασικό εγκεφαλικό κύκλωμα που ονομάζεται «δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας» (DMN), το οποίο λειτουργεί αθόρυβα, συνδέοντας πολλά μέρη του εγκεφάλου, ακόμα και όταν νομίζεις ότι δεν κάνεις τίποτα.

Η χαλάρωση του DMN έχει επίσης συνδεθεί με τη γνωστική παρακμή, οπότε οι ερευνητές ήθελαν να δουν πόσο στενές ήταν αυτές οι συνδέσεις μεταξύ των ηλικιωμένων Ιαπώνων.

Υπήρχε μια σαφής σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων στη μελέτη: η υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C στο αίμα συσχετίστηκε με μεγαλύτερο όγκο φαιάς ουσίας, του εγκεφαλικού ιστού που χειρίζεται τη μνήμη, την κίνηση και τα συναισθήματα.

Τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης C συσχετίστηκαν επίσης με ισχυρότερη συνδεσιμότητα στο DMN.

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη ήταν παρατηρητική και βασίστηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν σε μία μόνο χρονική στιγμή. Επομένως, δεν μπορεί να αποδείξει ότι η βιταμίνη C προκαλεί άμεσα τις παρατηρούμενες βελτιώσεις στη δομή ή τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα δείχνουν μόνο μια συσχέτιση και όχι σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα δημιουργεί την ενδιαφέρουσα υπόθεση ότι μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνη C ίσως συμβάλλει στη διατήρηση της εγκεφαλικής υγείας και ενδεχομένως να μειώνει τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης που σχετίζεται με τη γήρανση.

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Για να διασφαλίσουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου, όπως η ηλικία, το φύλο και παθήσεις όπως η υπέρταση. Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη για μακροχρόνιες μελέτες σε διαφορετικούς πληθυσμούς και ηλικιακές ομάδες, ώστε να διαπιστωθεί αν τα ευρήματα μπορούν να γενικευθούν πέρα από τον συγκεκριμένο πληθυσμό ηλικιωμένων Ιαπώνων.

Η μελέτη προσφέρει έναν ακόμη λόγο για την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνη C, όπως τα πορτοκάλια αλλά και πολλά άλλα φρούτα και λαχανικά. Αν και οι ισχυρισμοί ότι η βιταμίνη C προστατεύει από διάφορα προβλήματα υγείας δεν είναι πάντα αποδεδειγμένοι, τα νέα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι οι καθημερινές διατροφικές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η δυνατότητα ανίχνευσης αυτών των συσχετίσεων σε περισσότερους από 2.000 ηλικιωμένους υπογραμμίζει τη δυνητική σημασία της διατροφής για τη διατήρηση της γνωστικής υγείας κατά τη γήρανση.

Με πληροφορίες από: Sciencealert.com , PLOS One

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