Αν και συνεχίζουμε να διανύουμε μια περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες, τα μηνύματα για τις φθινοπωρινές τάσεις έχουν ήδη καταφθάσει. Ανάμεσα σε αυτές εμβληματική θέση κατέχει το ένα και μοναδικό ευέλικτο ένδυμα, κατάλληλο για κάθε φύλο και κάθε ηλικία, που δεν είναι άλλο από το διαχρονικό και παράλληλα τόσο μοντέρνο τζιν παντελόνι.

Το ενδυματολογικό κομμάτι, που για πάνω από 150 χρόνια βρίσκεται στην επικαιρότητα, το ρούχο που έχει χρησιμοποιηθεί ως σύμβολο ελευθερίας και εξέγερσης, συνεχίζει να μας απασχολεί κάθε σεζόν, ελαφρώς μεταβαλλόμενο, παίζοντας με τις γραμμές, τα μήκη και τα χρώματα.

Advertisement

Advertisement

Αυτό το φθινόπωρο οι προτάσεις στα τζιν παντελόνια ποικίλουν καθώς δεν έχουμε σαν τάση μόνο μια γραμμή, αλλά πολλές διαφορετικές που μας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξουμε αυτό που ταιριάζει στο δικό μας σωματότυπο

Skinny jeans: Τα εφαρμοστά τζιν που έχουν προκαλέσει στο παρελθόν πολλές αμφιλεγόμενες αντιδράσεις επέστρεψαν, αλλά με μια… σχεδιαστική συμβατικότητα. Δεν είναι ασφυκτικά κολλητά, όπως ήταν, ούτε τόσο στενά μέχρι τον αστράγαλο. Διατηρούν την εφαρμοστή σιλουέτα στο επάνω μέρος του ποδιού, αλλά ανοίγουν ελαφρά προς τα κάτω, ώστε να κολακεύουν το σώμα.

Slim straight: Πρόκειται για τα κλασικά παντελόνια των δεκαετιών ’80s και ’90s που είναι σχεδιασμένα στην απόλυτη ίσια γραμμή. Ευκολοφόρετα και άνετα, παραπέμπουν σε ένα μινιμαλιστικό στυλ και ταιριάζουν στους περισσότερους σωματότυπους.

Flared jeans: Τα τζιν που ανοίγουν σε γραμμή καμπάνα έχουν τις ρίζες τους στα παιδιά των λουλουδιών των ’60s κα ’70s. Φέτος ο οίκος Chloe μας υπενθύμισε ότι αποτελούν μια σίγουρη κι εύκολη λύση για να κατακτήσουμε το αυθεντικό boho στυλ. Συνδυάζονται τέλεια με sneakers, μπότες, αλλά και ψηλοτάκουνα.

Advertisement

Wide leg: Τα τζιν με τα φαρδιά μπατζάκια έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια κι ο λόγος είναι προφανής. Είναι άνετα και παραπέμπουν σε μια μποέμικη κουλτούρα που θυμίζει την εποχή των ‘60s. Ακόμα κυκλοφορούν εικόνες με τη Σερ και την Τζέιν Μπίρκιν, τα είδωλα της τότε εποχής, να φορούν τα wide leg παντελόνια τους, κάνοντας σαφές ότι ακόμα και με τα φαρδιά τζιν η θηλυκότητα δεν χάνεται.

Details jeans: Τα διακοσμητικά στοιχεία όπως στρας, κεντήματα, τρουκς, αλλά και μικτά prints επανέρχονται στη μόδα. Τις διακοσμητικές λεπτομέρειες τις βλέπουμε πότε σε κάποια σημεία κοντά στην περιφέρεια και πότε να καταλαμβάνουν όλη την επιφάνεια του υφάσματος. Έντονη είναι και η τάση των διπλών ντένιμ, δηλαδή δύο διαφορετικών εκδοχών του τζιν υφάσματος, που θυμίζει κάπως την τεχνική patchwork. Τα τζιν αυτά παρουσιάστηκαν με θέρμη στους οίκους Balmain και Chloe.

Advertisement

Αξίζει να αναφέρουμε ότι φέτος συναντάμε μεγάλη ποικιλία και στα χρώματα μια και εκτός από το κλασικό μπλε τζιν, βλέπουμε αρκετά σε ξεβαμμένο μαύρο, blue indigo, γκρι, λευκό, αλλά και σκούρο μπλε.

Advertisement