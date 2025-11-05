Μία πρωτοποριακή μελέτη του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ταϊβάν (NTU), η οποία αποκάλυψε έναν τρόπο για την αναγέννηση των τριχών σε ποντίκια σε 20 ημέρες μέσω της διέγερσης των λιποκυττάρων του δέρματος, έχει γίνει viral και αναπτερώνει τις ελπίδες όσων πάσχουν από τριχόπτωση.

Μάλιστα μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την καινοτόμο έρευνα έχει φτάσει περίπου τις 19 εκατομμύρια προβολές σε μόλις 12 ημέρες.

Advertisement

Advertisement

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 22 Οκτωβρίου στο περιοδικό Cell Metabolism, αποκάλυψε ότι οι ερεθισμοί ή βλάβες του δέρματος προκαλούν μια αλυσιδωτή αντίδραση: τα ανοσοκύτταρα που ονομάζονται μακροφάγα δίνουν σήμα στα λιποκύτταρα κάτω από το δέρμα να απελευθερώσουν ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα οποία στη συνέχεια λειτουργούν ως.. καύσιμο για τον επαναπρογραμματισμό του μεταβολισμού των αδρανών βλαστικών κυττάρων και τα ενεργοποιούν ώστε να αναπτύξουν νέα μαλλιά.

Στα πειράματά τους με ποντίκια, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ελεγχόμενους τραυματισμούς του δέρματος (όπως ήπιο ερεθισμό ή εγκαύματα) για να ενεργοποιήσουν την ανάπτυξη των τριχών. Ανακάλυψαν ότι τα βλαστοκύτταρα των τριχών ενεργοποιήθηκαν την 7η ημέρα μετά τον τραυματισμό, νέες τρίχες έγιναν ορατές την 10η ημέρα και οι τρίχες των ποντικιών αναγεννήθηκαν πλήρως εντός 20 ημερών.

Οι ερευνητές απέδειξαν επίσης ότι η τοπική θεραπεία με μονοακόρεστα λιπαρά οξέα στο μη τραυματισμένο δέρμα των ποντικών ήταν αρκετή για την επιτυχή ανάπτυξη νέων τριχών, καθώς ενεργοποιούσε άμεσα τα αδρανή βλαστοκύτταρα των τριχών.

Μια ανάρτηση της NEXTA, ενός μέσου ενημέρωσης της Λευκορωσίας, στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X (παλαιότερα γνωστή ως Twitter) στις 25 Οκτωβρίου συνέβαλε στη ραγδαία διάδοση της μελέτης, συγκεντρώνοντας πάνω από 19 εκατομμύρια προβολές μέχρι την Τετάρτη (5/11).

🧴 Baldness — over: scientists have created a serum that restores hair in just 20 days



Researchers in Taiwan tested a new formula on mice — and within three weeks, completely bald animals started growing fur again.



The secret lies in natural fatty acids that stimulate hair… pic.twitter.com/8Jj25wrmQG — NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2025

Απαντώντας σε μια ανάρτηση σχετικά με την έρευνα σε μια σελίδα στο Facebook στις 26 Οκτωβρίου, ο Lin Sung-jan, επικεφαλής υπεύθυνος επικοινωνίας της μελέτης, δήλωσε ότι «η αναγεννητική ικανότητα του δέρματος είναι μια εκπληκτική απόδειξη της ευαίσθητης πολυπλοκότητας της ζωής».

Advertisement

«Ξεκινήσαμε αυτή τη μελέτη με βάση κλινικές παρατηρήσεις ότι ο ερεθισμός του δέρματος ή η παρατεταμένη διέγερση (όπως ο κνησμός κάτω από ένα γύψο για ένα σπασμένο κόκαλο) προκαλεί την εμφάνιση αισθητά περισσότερων τριχών στην πληγείσα περιοχή», δήλωσε ο Lin, ο οποίος είναι θεράπων ιατρός στο νοσοκομείο NTU και πρόεδρος και διακεκριμένος καθηγητής του Τμήματος Βιοϊατρικής Μηχανικής του NTU, στο σχόλιό του.

Πάντως, αυτά τα ευρήματα δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί στο ανθρώπινο δέρμα, σημείωσε η ομάδα του NTU.

Advertisement