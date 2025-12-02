Τη σημασία της σταθερότητας στον κιρκαδικό ρυθμό και ιδιαίτερα του σταθερού πρωινού ξυπνήματος ως βασικό παράγοντα για ποιοτικό ύπνο και αίσθηση ξεκούρασης εξετάσει σε άρθρο της η HuffPost UK και η Amy Glover. Παρότι είναι ευρέως διαδεδομένο ότι οκτώ ώρες ύπνου αποτελούν τον ιδανικό χρόνο, στην πραγματικότητα οι ατομικές ανάγκες ποικίλλουν και, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η συνέπεια στο καθημερινό πρόγραμμα ύπνου ίσως παίζει μεγαλύτερο ρόλο από τον ίδιο τον αριθμό των ωρών.

Η Χάνα Σορ, ερευνήτρια ύπνου, υποστηρίζει ότι η καλύτερη στρατηγική για τη ρύθμιση του σώματος είναι να ξυπνάμε την ίδια ώρα κάθε μέρα. Αν κάποιος πρέπει να επιλέξει μεταξύ σταθερής ώρας ύπνου ή ξυπνήματος, η ειδικός επισημαίνει ότι είναι σημαντικότερο να διατηρείται η ίδια ώρα αφύπνισης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ευκολότερο να αναγκάσεις τον εαυτό σου να ξυπνήσει παρά να προσπαθήσεις να αποκοιμηθείς συγκεκριμένη στιγμή. Η συνέπεια αυτή, όπως σημειώνει, πρέπει να εφαρμόζεται ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Το σώμα λειτουργεί με πολλούς βιολογικούς ρυθμούς που ρυθμίζουν την παραγωγή ορμονών συνδεδεμένων με τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης. Όταν είμαστε ξύπνιοι, παράγονται διεγερτικές ορμόνες όπως η κορτιζόλη, που μας κρατούν σε εγρήγορση. Αντίθετα, όταν πλησιάζει η ώρα του ύπνου, το σώμα παράγει μελατονίνη, η οποία διευκολύνει την έλευση και τη διατήρηση του ύπνου. Επειδή αυτές οι ορμόνες δεν μπορούν να αυξηθούν ταυτόχρονα, ένα άτομο δυσκολεύεται να κοιμηθεί εάν το σώμα του εξακολουθεί να βρίσκεται σε «λειτουργία αφύπνισης».

Η διατήρηση σταθερού ωραρίου ύπνου βοηθά το σώμα να προβλέπει πότε πρέπει να παράγει τις κατάλληλες ορμόνες, διευκολύνοντας τόσο την έλευση του ύπνου όσο και το πρωινό ξύπνημα. Και τι είναι πιο σημαντικό, να διαηρούμε την ίδια ώρα κατπακλισης ή αφύπνισης; «Αν προσπαθείς να “στρώσεις” το ωράριό σου, ας ξεκινήσεις με το να σηκώνεσαι την ίδια ώρα κάθε μέρα», απαντά η Σορ. «Κι αυτό διότι είναι πιο εύκολο να ξυπνήσεις παρά να πιέσεις τον εαυτό σου να κοιμηθεί».

Πλεονεκτήματα μιας συγκεκριμένης ώρας ξυπνήματος

Πρώτο βήμα για καλό ύπνο: Ξύπνα την ίδια ώρα κάθε μέρα, αναφέρει με τη σειρά του άρθρο του verywellhealth.com . Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας συγκεκριμένης ώρας ξυπνήματος;

Ευκολότερο να σηκωθείς από το κρεβάτι

Μικρότερη πρωινή υπνηλία/νύστα μετά το ξύπνημα

Ευκολότερο να αποκοιμηθείς το βράδυ

Μειωμένη έλλειψη ύπνου

Λιγότεροι υπνάκοι (power naps)

Μειωμένη εξάρτηση από καφεΐνη

Βελτιωμένη εγρήγορση

Οξύτερη συγκέντρωση και βραχυπρόθεσμη μνήμη

Καλύτερη διάθεση

Λιγότερη ευερεθιστότητα

Μείωση πόνου

Καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

Καλύτερη ασφάλεια και απόδοση στην εργασία

Ασφαλέστερη και πιο προσεκτική οδήγηση

Με πληροφορίες από: HuffPost UK, verywellhealth.com

