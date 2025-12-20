Σε ένα μικρό νησί της Νορβηγίας, ο χρόνος έχει τη δική του διάσταση μετά την απόφαση των 350 κάτοικοι του το 2019 να καταργήσουν τα ρολόγια και να κάνουν το νησί τους την πρώτη ζώνη χωρίς… χρόνο στον κόσμο.

Η ιδέα ήρθε στους κατοίκους του Sommarøy, καθώς από τις 69 ημέρες συνεχόμενου ήλιου του μεσονυκτίου -από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 26 Ιουλίου -ο ήλιος δεν δύει.

«Αν θέλετε να βάψετε το σπίτι σας στις 2 το πρωί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν θέλουμε να κάνουμε μπάνιο στις 4 το πρωί, θα το κάνουμε» έγραφαν το 2019 οι εμπνευστές της καμπάνιας με κατοίκους του νησιού να λένε αφοπλιστικά: «ναι, ένας καφές με φίλους στην παραλία στις 2 το πρωί είναι κάτι φυσιολογικό».

🇳🇴 THE ISLAND WHERE TIME DOESN’T EXIST



Sommarøy in Norway ditched clocks and schedules completely and just vibes with the sun.



In summer the sun never sets for 69 days so you can play soccer at 3 AM or swim under daylight at midnight.



Winter flips it into a northern lights… pic.twitter.com/oHo5GG5pkK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 2, 2025

Το μόνο που λειτουργεί όπως ο υπόλοιπος κόσμος είναι το σχολείο όπου εφαρμόζεται ωράριο λειτουργίας.

Στην φιλοσοφία αυτή μπαίνουν και οι επισκέπτες του Sommarøy με αρκετούς να εγκαταλείπουν τα ρολόγια τους και να τα κρεμούν σε μια γέφυρα που οδηγεί στο νησί.

Και όταν πέφτει, η Αρκτική Νύχτα, και για εβδομάδες ο ήλιος δεν κάνει την εμφάνισή του, οι κάτοικοι του νορβηγικού νησιού χρησιμοποιούν το φως από λάμπες και φωτιές.