Για δεκαετίες το σωματικό λίπος παρουσιαζόταν σχεδόν αποκλειστικά ως κάτι αρνητικό, συνδεδεμένο με την παχυσαρκία και τις μεταβολικές παθήσεις. Ωστόσο, δημοσίευμα του New Scientist αναδεικνύει μια πολύ πιο σύνθετη εικόνα: το λίπος δεν λειτουργεί μόνο ως «αποθήκη» θερμιδών, αλλά αποτελεί έναν ιδιαίτερα ενεργό ιστό που επηρεάζει την ανοσία, τις ορμόνες, τον μεταβολισμό, ακόμη και τη θερμοκρασία του σώματος.

Το άρθρο βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell Metabolism και εξετάζει πώς διαφορετικοί τύποι λιπώδους ιστού παίζουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην υγεία απ’ όσο πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες.

Advertisement

Advertisement

Το λίπος λειτουργεί σαν «όργανο»

Οι ερευνητές εξηγούν πλέον ότι ο λιπώδης ιστός δεν είναι αδρανής. Αντίθετα, λειτουργεί σχεδόν σαν ξεχωριστό όργανο, το οποίο επικοινωνεί συνεχώς με τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό σύστημα, το ήπαρ και τα αιμοφόρα αγγεία.

Σύμφωνα με ανασκόπηση στο Nature Reviews Endocrinology, ο λιπώδης ιστός διαθέτει τεράστια «πλαστικότητα», δηλαδή μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες του οργανισμού, αλλάζοντας τη δομή και τη λειτουργία του ανάλογα με τη διατροφή, την ηλικία και το περιβάλλον.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ορισμένα είδη λίπους βοηθούν στην αποθήκευση ενέργειας με ασφαλή τρόπο, ώστε να μην συσσωρεύεται λίπος σε ζωτικά όργανα όπως η καρδιά και το ήπαρ, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες.

Ο ρόλος του λίπους στην άμυνα του οργανισμού

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά το λίπος που βρίσκεται γύρω από το έντερο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του New Scientist, συγκεκριμένα κύτταρα αυτού του λιπώδους ιστού φαίνεται να συνεργάζονται στενά με το ανοσοποιητικό σύστημα και να αντιδρούν σε μικροβιακά σήματα που προέρχονται από το έντερο.

Παράλληλα, άλλες μελέτες δείχνουν ότι ο λιπώδης ιστός εκκρίνει δεκάδες βιολογικά ενεργές ουσίες, γνωστές ως «αδιποκίνες», οι οποίες επηρεάζουν τη φλεγμονή, την ευαισθησία στην ινσουλίνη, την όρεξη και τον μεταβολισμό.

Νεότερες έρευνες εξετάζουν επίσης τη σχέση του λίπους με το μικροβίωμα του εντέρου. Επιστήμονες αναφέρουν ότι υπάρχει συνεχής «επικοινωνία» ανάμεσα στα βακτήρια του εντέρου και τα λιποκύτταρα, η οποία μπορεί να επηρεάζει τη φλεγμονή αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το σώμα καίει ενέργεια.

Advertisement

Το «καλό» και το «κακό» λίπος

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι δεν είναι όλο το λίπος ίδιο. Το υποδόριο λίπος, δηλαδή εκείνο που βρίσκεται κάτω από το δέρμα, θεωρείται συχνά λιγότερο επικίνδυνο από το σπλαχνικό λίπος που περιβάλλει τα εσωτερικά όργανα.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Health.com, το σπλαχνικό λίπος συμμετέχει φυσιολογικά στην προστασία των οργάνων και στην αποθήκευση ενέργειας, όμως όταν αυξάνεται υπερβολικά συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνιες φλεγμονές.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς η ύπαρξη λίπους, αλλά η δυσλειτουργία του λιπώδους ιστού όταν υπερφορτώνεται και δεν μπορεί πλέον να αποθηκεύσει σωστά την ενέργεια.

Advertisement

Το καφέ λίπος που καίει θερμίδες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το λεγόμενο «καφέ λίπος», ένας τύπος λιπώδους ιστού που βοηθά το σώμα να παράγει θερμότητα και να καίει θερμίδες.

Έρευνα που παρουσιάστηκε από το National Institutes of Health (NIH) έδειξε ότι τα κύτταρα του καφέ λίπους διαθέτουν ακόμη και εναλλακτικούς μηχανισμούς παραγωγής θερμότητας, κάτι που θα μπορούσε μελλοντικά να αξιοποιηθεί σε θεραπείες για την παχυσαρκία και τις μεταβολικές παθήσεις.

Άλλες μελέτες εξετάζουν επίσης πώς ουσίες που παράγονται από το μικροβίωμα του εντέρου μπορούν να ενεργοποιήσουν το «κάψιμο» λίπους και να ενισχύσουν τον μεταβολισμό.

Advertisement

Το λίπος και η γήρανση

Οι επιστήμονες στρέφουν πλέον την προσοχή τους και στη σχέση ανάμεσα στο λίπος και τη γήρανση. Ανασκόπηση στο Nature Reviews Endocrinology αναφέρει ότι οι αλλαγές στον λιπώδη ιστό με την ηλικία μπορεί να επηρεάζουν τη μακροζωία, τη μυϊκή λειτουργία και τον κίνδυνο μεταβολικών ασθενειών.

Παράλληλα, νέα δεδομένα δείχνουν ότι ορισμένες πρωτεΐνες που εκκρίνονται από το υποδόριο λίπος ίσως σχετίζονται ακόμη και με τη γνωστική λειτουργία και τη σωματική απόδοση στους ηλικιωμένους.

Οι επιστήμονες ζητούν πιο ισορροπημένη προσέγγιση

Παρά τα νέα ευρήματα, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι η παχυσαρκία εξακολουθεί να συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι η σύγχρονη επιστήμη αντιμετωπίζει πλέον το λίπος με πολύ πιο σύνθετο τρόπο.

Advertisement

Όπως σημειώνει και το New Scientist, η έρευνα απομακρύνεται σταδιακά από την παλιά αντίληψη που θεωρούσε το λίπος απλώς «περιττό βάρος» και το αντιμετωπίζει πλέον ως έναν δυναμικό ιστό με κρίσιμες λειτουργίες για την επιβίωση και την ισορροπία του οργανισμού.

Advertisement

Με πληροφορίες από New Scientist, Cell Metabolism,Nature Reviews Endocrinology,Health.com,National Institutes of Health (NIH)