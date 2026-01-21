Είναι βέβαιο πώς οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βρεθεί στην θέση που ξυπνάμε σε άθλια κατάσταση το πρωί, έπειτα από ένα ξέφρενο βράδυ διασκέδασης που δεν υπολογίζαμε τίποτα… και κυριώς το πόσα ποτά πίναμε.

Το λεγόμενο Hangover μας «χτυπά» για τα καλά. Πονοκέφαλος, κόπωση, ξηροστομία και ναυτία κάνουν την παραμικρή κίνηση από το κρεβάτι να μοιάζει με μαραθώνιο. Προσπάθουμε να συνέλθουμε με διάφορους τρόπους αλλά δεν τα καταφέρνουμε με τίποτα και μένουμε απλώς με την γκρίνια ότι την επόμενη φορά δεν πρόκειται να ξαναπιούμε τόσο (ενώ ξέρουμε πώς δεν είναι αλήθεια).

Ευτυχώς για εμάς, υπάρχουν απλές κινήσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να αισθανθούμε καλύτερα, χωρίς «μυστικά γιατροσόφια».

Τι προκαλεί το Hangover

Σε άρθρο του eatingwell.com αναφέρεται πώς το hangover δεν είναι μια απλή ενόχληση: οφείλεται στο γεγονός ότι το αλκοόλ αφυδατώνει τον οργανισμό, ερεθίζει το στομάχι, διαταράσσει τον ύπνο και επηρεάζει την ισορροπία χημικών ουσιών στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα το σώμα μας να προσπαθεί να επανέλθει στην κανονικότητα. Από την άλλη, η κατανάλωση περισσότερου αλκοόλ δεν διορθώνει το πρόβλημα αλλά απλώς καθυστερεί την ανάρρωση.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε

Ενυδάτωση το Α και το Ω

Σύμφωνα με το άρθρο του eatingwell.com το πιο σημαντικό βήμα είναι να ενυδατωθούμε καλά. Το αλκοόλ δρα σαν διουρητικό, με αποτέλεσμα να χάνουμε υγρά και ηλεκτρολύτες, κάτι που επιδεινώνει συμπτώματα όπως δίψα, κόπωση και πονοκέφαλο.

Γι’ αυτό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε το πρωί είναι να πιούμε πολλά υγρά: νερό, νερό με ηλεκτρολύτες, ακόμα και καρύδα ή ισοτονικά ροφήματα μπορεί να βοηθήσουν.

Η ενυδάτωση αποκαθιστά την ισορροπία στο σώμα και μπορεί να μειώσει αρκετά τα συμπτώματα που συνοδεύουν το hangover.



Τρώμε ελαφριά και θρεπτικά

Ακόμα κι αν δεν μας ανοίγει η όρεξη, ένα ελαφρύ γεύμα μπορεί να κάνει πολύ καλό: Τοστ ή κράκερς για σταδιακή επαναφορά σακχάρου στο αίμα.

Φρούτα όπως μπανάνες ή καρπούζι, που περιέχουν κάλιο και νερό, βοηθούν στην ενυδάτωση και αναπλήρωση ηλεκτρολυτών.

Αβοκάντο και αυγά προσφέρουν καλά λιπαρά, πρωτεΐνη και στοιχεία που υποστηρίζουν το σώμα στη διαδικασία ανάκαμψης.

Άλλες συμβουλές που βοηθούν

Ξεκούραση

Το Verywell Health επιβεβαιώνει ότι το αλκοόλ διαταράσσει την ποιότητα του ύπνου και ότι το να δώσουμε στον οργανισμό περισσότερο χρόνο ξεκούρασης είναι από τα πιο αποτελεσματικά που μπορούμε να κάνουμε για να ανακάμψουμε από ένα hangover. Η πρόσθετη ξεκούραση βοηθά στη διαχείριση της κόπωσης και της γενικής δυσφορίας του σώματος.



Προσοχή στα Παυσίπονα

Στην ίδια πηγή του Verywell Health , αναφέρεται ότι όταν ο πονοκέφαλος επιμένει, μπορεί να βοηθήσουν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (π.χ. ibuprofen ή naproxen), αλλά πρέπει να αποφευχθεί η παρακεταμόλη/ακεταμινοφένη λόγω πιθανής επιβάρυνσης του ήπατος όταν αυτό δουλεύει ήδη για να μεταβολίσει το αλκοόλ.



Προσοχή: Όχι Περισσότερο Αλκοόλ («hair of the dog»)

Ένα άρθρο της New York Post που παραθέτει δηλώσεις ειδικών επιβεβαιώνει ότι η πρακτική του «hair of the dog» (να πίνεις περισσότερο αλκοόλ για να «θεραπεύσεις» το hangover) δεν δουλεύει πραγματικά. Μπορεί προσωρινά να «θολώσει» τα συμπτώματα, αλλά καθυστερεί την ανάρρωση και βάζει επιπλέον άγχος στο ήπαρ, αφού του δίνουμε ακόμα περισσότερο αλκοόλ να μεταβολίσει.



Ήπια Κίνηση / Ελαφριά Άσκηση

Αν και πολλές δημοφιλείς πηγές τονίζουν ότι η έντονη προπόνηση δεν «βγάζει» το αλκοόλ από τον οργανισμό, υπάρχουν ενδείξεις ότι ήπια κίνηση, όπως ένας σύντομος περίπατος ή απλές διατάσεις, μπορεί να βοηθήσει στην κυκλοφορία του αίματος και στην αίσθηση ευεξίας ειδικά αφού έχουμε ήδη ξεκουραστεί και έχουμε ενυδατωθεί.

Το Time αναφέρει ότι η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη διάθεση, αλλά πρέπει να γίνεται με προσοχή και όχι με σκοπό να «ιδρώσουμε το αλκοόλ», γιατί αυτό δεν αλλάζει πόσο γρήγορα το σώμα μεταβολίζει το αλκοόλ.



Με πληροφορίες από eatingwell.com, Verywell Health,New York Post και Time

