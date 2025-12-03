Όσοι έχουμε γάτες είναι πολύ πιθανό να έχουμε παρατηρήσει πώς κάθε φορά που έρχονται σπίτι μας οι άντρες φίλοι μας, οι γάτες μας αντιδρούν σαν … να έχουν φάει γλιστρίδα.

Νιαουρίζουν παραπάνω, τους πλησιάζουν, “φωνάζουν” και με τον τρόπο τους φαίνεται, σαν να θέλουν να τους πούν “ακούστε μας”. Κάνεις μας πότε δεν κατάλαβε γιατί οι γάτες μας φαίνεται να “μιλούν” πιο δυνατά και περισσότερο στους άντρες , η επιστήμη όμως είναι εδώ για να μας δώσει μια απάντηση.

Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Μάγκι Έκμπεργκ σε άρθρο της στο Parade, μια πρόσφατη μελέτη φέρνει στο φως κάτι που πολλοί από εμάς υποψιαζόμασταν: οι γάτες… ανεβάζουν την ένταση όταν απευθύνονται στους άντρες.

Τι έδειξε η έρευνα

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ethology κατέγραψε τον τρόπο με τον οποίο 31 κατοικίδιες γάτες υποδέχονται τους ανθρώπους τους στο σπίτι. Τα αποτελέσματα είχαν ένα κοινό μοτίβο: όταν μπαίνει στο σπίτι άνδρας, οι γάτες νιαουρίζουν πιο συχνά και πιο δυνατά. Όχι απαραίτητα πιο στοργικά ή πιο αγχωμένα, απλώς με μεγαλύτερη ένταση.

Στις παρατηρήσεις των ερευνητών, οι γάτες χαιρέτησαν τις γυναίκες με τον συνηθισμένο τρόπο: ουρά ψηλά, τρίψιμο στα πόδια, ένα ήπιο νιαούρισμα. Όταν όμως εμφανιζόταν άντρας, η συμπεριφορά έμενε ίδια, αλλά τα νιαουρίσματα πολλαπλασιάζονταν.

Οι επιστήμονες δεν κατέληξαν σε μία συγκεκριμένη εξήγηση, όμως πρότειναν κάτι ενδιαφέρον: ίσως οι άντρες χρειάζονται πιο “ξεκάθαρα” ηχητικά σήματα για να αντιληφθούν ότι το ζώο τους απευθύνεται σε αυτούς.

΄Αρθρο της Kinship τονίζει πως αυτό δείχνει ότι οι γάτες προσαρμόζουν τη συμπεριφορά και τα «μηνύματά» τους σύμφωνα με τον άνθρωπο. Δεν χρησιμοποιούν πάντα την ίδια «γλώσσα», αλλά επιλέγουν ποια «φωνή» θα έχει αποτελεσματική ανταπόκριση.

Επιπλέον αναφέρεται πως οι ερευνητές υποθέτουν ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι άνδρες κατά μέσο όρο είναι λιγότερο «ευαίσθητοι» στα πιο subtle γατίσια σήματα όπως ουρά, τρίψιμο στην ποδιά, ελαφρύ νιαούρισμα οπότε οι γάτες επιλέγουν να «μεγαλώσουν την ένταση» για να τραβήξουν την προσοχή τους.

Η αντίδραση του διαδικτύου

Στο άρθρο του parade αναφέρεται πώς το διαδίκτυο έδωσε τη δική του… ερμηνεία:

«Οι άντρες δεν ακούν».

«Βλέπεις; Ακόμα και οι γάτες ξέρουν ότι οι άντρες δεν ακούν»

Πολλοί σχολίασαν ότι η έρευνα «επιβεβαιώνει» αυτό το χιούμορ της καθημερινότητας, ενώ αρκετές γυναίκες ανέφεραν πως όντως οι γάτες τους «φωνάζουν» περισσότερο στους συντρόφους τους.

Τι ξέρουμε από άλλες μελέτες για τις γάτες

Τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει και άλλες ενδιαφέρουσες επιστημονικές αναφορές:

Αύξηση οξυτοκίνης: Σε μελέτη όπου ερευνήθηκε η επίδραση εξωτερικά χορηγούμενης ωκυτοκίνης σε γάτες, φάνηκε ότι στους αρσενικούς γάτους (όχι στις θηλυκές) η οπτική επαφή με ανθρώπους αυξάνεται αισθητά μετά τη χορήγηση.

Άλλη έρευνα που εξετάζει την καθημερινή αλληλεπίδραση (χάδια, “χουχούλιασμα”, κοινωνική επαφή) ανάμεσα σε γάτες και ιδιοκτήτες βρήκε ότι τέτοιου είδους επαφές σχετίζονται με αύξηση της ωκυτοκίνης και μείωση στρες (μείωση κορτιζόλης) στον άνθρωπο.

Η ίδια μελέτη υποδεικνύει ότι η έκκριση ωκυτοκίνης σε γάτες μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ευεξίας τους όταν βιώνουν κοινωνική, θετική επαφή — με έμφαση στο ότι η επαφή πρέπει να είναι φυσική και να σέβεται τα όρια του ζώου.

Γάτες ως θεραπευτικά ζώα: νέα ευρήματα δείχνουν ότι ορισμένες γάτες μπορούν να λειτουργήσουν επιτυχώς ως ζώα θεραπείας, ιδιαίτερα σε άτομα που δεν συνδέονται εύκολα με τους σκύλους.

AI και ηλικία γάτας: Πειραματικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αρχίζουν να αναλύουν το νιαούρισμα για να εκτιμήσουν την ηλικία της γάτας, κάτι που μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι πραγματικότητα.

Με πληροφορίες από parade.com, kinship.com και onlinelibrary