Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Κάποιες από τις ερωτήσεις που δέχομαι συχνά από ανθρώπους που ζουν με έναν κυνηγετικό σκύλο είναι:

”Γιατί έχει συνέχεια τη μύτη του κάτω και μυρίζει τα πάντα;”

Advertisement

Advertisement

”Γιατί θέλει να τρέχει και να εξερευνά μεγάλες εκτάσεις;”

”Και γιατί μαζεύει όλα τα παιχνίδια του ή ακόμη και κάποια δικά μας πράγματα σε ένα συγκεκριμένο σημείο;”

Η απάντηση πολλές φορές βρίσκεται στην ιστορία της φυλής και στη δουλειά για την οποία δημιουργήθηκε. Σίγουρα θα έχετε δει κυνηγετικές φυλές όπως: Beagle στη βόλτα να κολλάει τη μύτη του κάτω και να ξεχνάει σχεδόν ότι υπάρχετε; Ή ένα Spaniel να θέλει να ψάξει κάθε θάμνο και κάθε κομμάτι χόρτου; Πολλές φορές αυτές οι συμπεριφορές μάς φαίνονται ενοχλητικές. Θέλουμε ο σκύλος να περπατήσει, να προχωρήσει, να μη σταματάει συνέχεια.

Μόνο που για πολλές φυλές αυτό ακριβώς το να ψάχνουν μυρίζοντας ήταν για χρόνια η δουλειά τους. Πολλές φυλές σκύλων δεν δημιουργήθηκαν απλώς για να έχουν μια συγκεκριμένη εμφάνιση. Οι άνθρωποι επέλεγαν για πολλές γενιές σκύλους που ήταν καλοί σε μια συγκεκριμένη εργασία. Άλλοι έπρεπε να ακολουθούν μια μυρωδιά για μεγάλη απόσταση. Άλλοι να ψάχνουν μέσα σε πυκνή βλάστηση. Άλλοι να εντοπίζουν θήραμα και άλλοι να το βρίσκουν και να το επιστρέφουν στον άνθρωπο.

Τα Beagle, τα Basset Hound και τα Bloodhound, για παράδειγμα, έχουν μεγάλη ιστορία στην παρακολούθηση οσμών. Τα Spaniel χρησιμοποιήθηκαν για να ψάχνουν μέσα σε περιοχές με βλάστηση και να εντοπίζουν θήραμα. Τα Pointer και τα Setter για να το βρίσκουν και να δείχνουν (δείκτες) πού βρίσκεται και τα Retriever για να ψάχνουν και να επιστρέφουν κάτι στον χειριστή τους. Το Dachshund επίσης είναι ένας σκύλος με ιστορία σε εργασία που απαιτούσε επιμονή, ανεξαρτησία και πολύ καλή χρήση της όσφρησης.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σκύλος μιας φυλής θα είναι ίδιος.

Advertisement

Δύο Labrador από την ίδια γέννα μπορεί να έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα.

Η φυλή όμως πάντα μάς δίνει κάποιες προδιαθέσεις. Από εκεί και πέρα μεγάλο ρόλο παίζουν η προσωπικότητα του σκύλου, οι εμπειρίες του, το περιβάλλον στο οποίο ζει και φυσικά η εκπαίδευση.

Αυτό όμως που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτή η φυλή.

Advertisement

Γιατί πολλές φορές παίρνουμε έναν σκύλο που δημιουργήθηκε για να ψάχνει και μετά του ζητάμε να μην ψάχνει.

Βγαίνουμε βόλτα και ο σκύλος σταματάει να μυρίσει ένα δέντρο.

”Πάμε”.

Advertisement

Σταματάει λίγα μέτρα μετά.

”Άντε, προχώρα”.

Σταματάει ξανά. Και εμείς αρχίζουμε να εκνευριζόμαστε.

Advertisement

Για εμάς η βόλτα μπορεί να σημαίνει ότι θα περπατήσουμε μισή ώρα και θα γυρίσουμε σπίτι. Για τον σκύλο όμως η βόλτα είναι γεμάτη πληροφορίες. Ο σκύλος δεν αντιλαμβάνεται τη βόλτα όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, Ο σκύλος μέσο της όσφρησης θα ανιχνεύσει: Ποιος σκύλος πέρασε από εκεί. Τι ζώο βρέθηκε στο σημείο. Τι άλλαξε από την προηγούμενη ημέρα. Πού υπάρχει μια καινούρια μυρωδιά και πολλά άλλα στοιχεία.

Advertisement

Η όσφρηση είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους ο σκύλος εξερευνά και καταλαβαίνει το περιβάλλον του.

Γι’ αυτό και ειδικά σε σκύλους που έχουν μεγάλη διάθεση για αναζήτηση, έχει νόημα να τους δίνουμε ευκαιρίες να χρησιμοποιούν αυτή την ικανότητα. Δεν σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε παιχνίδια μυρωδιάς ο σκύλος θα εμφανίσει απαραίτητα κάποιο πρόβλημα συμπεριφοράς. Ούτε ότι κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά λύνεται πετώντας λιχουδιές στο γρασίδι. Αν όμως ένας σκύλος έχει μεγάλη διάθεση να ψάχνει, να εξερευνά και να χρησιμοποιεί τη μύτη του, είναι λογικό να του προσφέρουμε ασφαλείς τρόπους για να το κάνει.

Εδώ είναι κάποιες ιδέες που μπορείτε να δοκιμάσετε.

Advertisement

Ψάξε το φαγητό σου

Αντί να βάλουμε όλη την τροφή στο μπολ, μπορούμε να κρατήσουμε ένα μέρος και να το σκορπίσουμε σε ένα δωμάτιο, στον κήπο ή σε ένα ασφαλές σημείο με γρασίδι. Στην αρχή τα κομμάτια πρέπει να είναι αρκετά εύκολα να βρεθούν. Όταν ο σκύλος καταλάβει το παιχνίδι, μπορούμε να αυξήσουμε σταδιακά τη δυσκολία.

Σε ποιο κουτί είναι;

Βάζουμε στο πάτωμα τέσσερα ή πέντε χαρτόκουτα. Μέσα σε ένα από αυτά βάζουμε λίγη τροφή και αφήνουμε τον σκύλο να ψάξει μόνος του. Όταν αρχίσει να καταλαβαίνει το παιχνίδι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα κουτιά ή να αλλάζουμε κάθε φορά τη θέση τους.

Βρες το αγαπημένο σου παιχνίδι

Παίρνουμε ένα παιχνίδι που αγαπά ο σκύλος και αρχικά το κρύβουμε σε ένα πολύ εύκολο σημείο.Μπορεί να είναι πίσω από μια καρέκλα ή δίπλα σε ένα έπιπλο. Σταδιακά μπορούμε να το κρύβουμε σε διαφορετικά δωμάτια και να αφήνουμε τον σκύλο να χρησιμοποιεί περισσότερο τη μύτη του και λιγότερο τα μάτια του.

Βρες τον άνθρωπο

Ένα μέλος της οικογένειας κρύβεται κάπου μέσα στο σπίτι. Ένας δεύτερος άνθρωπος κρατά για λίγο τον σκύλο και μετά τον αφήνει να ψάξει. Στην αρχή ο άνθρωπος μπορεί να κρυφτεί πίσω από μια πόρτα. Αργότερα το παιχνίδι μπορεί να γίνει αρκετά πιο δύσκολο. Για πολλούς σκύλους είναι ένα από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια αναζήτησης.

Ακολούθησε το ίχνος

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μικρό μονοπάτι μυρωδιάς. Σέρνουμε ένα κομμάτι τροφής πάνω στο έδαφος για μερικά μέτρα και στο τέλος της διαδρομής αφήνουμε την ανταμοιβή. Στην αρχή το ίχνος μπορεί να είναι τελείως ευθύ. Αργότερα μπορούμε να προσθέσουμε μικρές αλλαγές κατεύθυνσης και μεγαλύτερες αποστάσεις.

Βρες τις κρυμμένες λιχουδιές

Αυτό είναι διαφορετικό από το απλό σκόρπισμα τροφής. Ζητάμε από τον σκύλο να περιμένει σε άλλο δωμάτιο και κρύβουμε πέντε ή έξι μικρά κομμάτια τροφής σε διαφορετικά σημεία. Για παράδειγμα, δίπλα σε ένα έπιπλο, κάτω από ένα χαμηλό αντικείμενο ή πίσω από μια ανοιχτή πόρτα. Μετά τον αφήνουμε να ψάξει ολόκληρο τον χώρο. Καθώς βελτιώνεται, μπορούμε να χρησιμοποιούμε μεγαλύτερο χώρο και πιο δύσκολες κρυψώνες.

Αναζήτηση μιας συγκεκριμένης μυρωδιάς

Αυτό είναι το επόμενο επίπεδο. Με σωστή εκπαίδευση μπορούμε να μάθουμε στον σκύλο ότι μία συγκεκριμένη μυρωδιά έχει ιδιαίτερη σημασία και ότι όταν την εντοπίσει θα ακολουθήσει ανταμοιβή. Είναι η λογική πάνω στην οποία βασίζονται δραστηριότητες όπως το Nosework και το Scent Detection. Δεν χρειάζεται φυσικά κάθε ιδιοκτήτης να φτάσει σε τόσο προχωρημένο επίπεδο. Ακόμη και τα πολύ απλά παιχνίδια μπορούν να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για έναν σκύλο.

Τι θα βοηθήσει σε κάθε βόλτα με τον σκύλο μας και ιδιαίτερα με κυνηγετικές φυλές:

”Δεν χρειάζεται κάθε έξοδος να έχει στόχο πόσα χιλιόμετρα θα περπατήσουμε ή πόσο γρήγορα θα γυρίσουμε σπίτι. Σε ασφαλή σημεία μπορούμε να αφήσουμε τον σκύλο να σταματήσει, να μυρίσει και να εξερευνήσει περισσότερο. Δεν χρειάζεται να τον τραβάμε κάθε φορά που η μύτη του κατεβαίνει στο έδαφος”

”Βγείτε έξω και απολαύστε τη βόλτα σας με περισσότερες ευκαιρίες για εξερεύνηση”

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές εκπαίδευσης και καθοδήγηση για τον δικό σας σκύλο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω Facebook, Instagram στη σελίδα Success Dog Coaching

Χρήστος Μπαλασόπουλος

Professional Dog Trainer – Agility Instructor -Agility Athlete – Agility Judge.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές εκπαίδευσης και καθοδήγηση για τον δικό σου σκύλο, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο Facebook και στο Instagram και στη σελίδα Success Dog Coaching.